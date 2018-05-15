Шампанське в Єрусалимі, кров в Газі - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кровопролиття у секторі Газа - головна тема світових ЗМІ сьогодні

15 травня світові ЗМІ висвітлюють наступні теми:

Що світові ЗМІ пишуть про найкривавіший день в Палестині

Кого з українських поілтиків викликає на допит спецпрокурор США

Чому фізична активність на роботі може бути шкідливою

Як можна скоротити споживання алкоголю

"Шампанське в Єрусалимі, кров в Газі"

Копирайт изображения Getty Images

Смерть понад півсотні палестинців від куль ізраїльських військових - одна з головних тем в європейській пресі.

У Франції, видання Le Monde каже, що в той час як "Єрусалим святкував (відкриття) американського посольства, Газа оплакувала загиблих".

"Шампанське в Єрусалимі, кров в Газі", - каже газета.

Інше видання, Liberation, також підкреслює контраст між тим, що відбувалося в Газі та Єрусалимі. "Конфеті в Єрусалимі з нагоди переїзду, більш символічного, ніж практичного, посольства США ... та колючий дріт, снайпери та кров в Газі".

Польське видання Gazeta Wyborcza розмовляє з ізраїльським журналістом Севером Плокером щодо сутичок. За його словами, "ні ізраїльтяни, ні палестинці не вірять в порозуміння. Нас ділить море упереджень, кривд та пролитої крові".

Плокер говорить про зневіру серед людей щодо мирного вирішення проблеми. "Ми - ізраїльтяни та палестинці - зараз ненавидимо один одного як ніколи раніше."

На думку іспанського видання El Mundo, "трагічне протистояння" було викликане "безвідповідальним рішенням" Дональда Трампа перенести американське посольство в Єрусалим.

Газета не оскаржує права Ізраїлю боронити свої кордони, але вважає, що як "єдина демократична держава в регіоні, Ізраїль мав дотримуватися етики пропорційності та дати шанс дипломатії".

Німецька газета Frankfurter Allgemeine пише, що готовність до співіснування за принципом "два народи - дві держави" зникає в Ізраїлі.

"Але в даній ситуації потрібен реалізм - право Ізраїлю на існування не може піддаватися сумнівам, але й палестинці вонинні теж мати права", - пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іванка Трамп та міністр фінансів Стівен Мнучін на відкриттті посольства США в Єрусалимі

Запрошення на допит

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер хоче допитати українського політика Андрія Артеменка в рамках спецрозслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в США, пише Politico.

Виклик на допит підтвердив виданню сам український політик. Він відомий тим, що на початку 2017 року передав адвокату Дональда Трампа Майклу Коену проект так званого плану мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрія Артеменка бажає допитати спецпрокурор США Роберт Мюллер

Згідно з цим планом, Росія мала вивести війська з Донбасу, а західні країни - зняти з неї санкції та погодитися на проведення референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії.

Артеменко відмовився надати виданню якісь деталі щодо його майбутньої розмови з великим журі присяжних, але висловив припущення, що вона стосуватиметься саме спірного плану щодо Донбасу. Також він повідомив, що не уникатиме допиту.

Речник пана Мюллера відмовився надати коментар, повідомляє Politico.

Видання нагадує, що після того, як про дії Артеменка стало відомо, в Україні спалахнув грандіозний скандал. Він був вигнаний з Радикальної Партії Олега Ляшка, а згодом позбавлений українського громадянства на підставі того, що також володів канадським паспортом.

"Парадокс фізичної активності"

Копирайт изображения Getty Images

Фізичні вправи, безперечно, корисні для здоров'я, але не в тому випадку, коли вони є частиною вашої роботи, пише Guardian.

Видання каже, що вчені з Нідерландів відкрили так званий "парадокс фізичної активності", який означає, що фізична активність на роботі може бути шкідлива, в той час як заняття спортом у вільний час, навпаки, приносять користь.

Такого висновку вони дійшли після того, як дослідження показали, що люди, які виконують важку фізичну працю, мають більше шансів померти раніше за тих, хто виконує фізично невибагливу роботу.

За словами Пітера Коена з Університету Амстердаму, причини таких розбіжностей є не до кінця зрозумілими. На його думку, це можна пояснити різними видами активності, що люди роблять на роботі або в вільний час.

Щоправда, деякі вчені вважають, що такі результати досліджень можна пояснити загальною тенденцією до менш здорового способу життя серед людей, які займаються важкою працею, зокрема, харчування, паління та споживання алкоголю.

Але Коен наполягає, що інші чинники відіграють важливу роль.

"Коли людина працює вісім годин на день, у вас обмежений час на відпочинок. Ви весь час щось підіймаєте, виконуєте рухи, що повторюються, певну ручну роботу. Наша гіпотеза вказує на те, що така активність насправді навантажує вашу серцево-судинну систему, замість того, щоб її тренувати (як у випадку фізичних вправ у вільний час)", - каже він.

Менша склянка - менше споживання

Копирайт изображения Getty Images

Якщо ви хочете зменшити споживання алкоголю, можливо, вам варто спробувати пити з менших склянок, пропонує Daily Mail.

За результатами нещодавнього дослідження, використовуючи маленькі склянки для вина, люди споживають за вечір на 40% менше алкоголю, ніж ті, хто п'ють з келихів середнього розміру.

Замість того, аби частіше ходити до бару чи тягтися за пляшкою по нову порцію вина, люди з маленькими склянками просто менше випивають за вечір, вказує дослідження.

Подібні результати дослідники отримали й у випадку з пивом.

"Зменшення стандартної порції алкоголю, що подають в барах та ресторанах, може стати ефективним способом скорочення споживання алкоголю серед населення та покращення громадського здоров'я", - каже видання.