Чому в Британії падає інтерес до весілля Гаррі - огляд ЗМІ

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16 травня іноземна преса пише про таке:

"Пропагандистська перемога" Путіна

Чи варто Європі відчиняти двері Росії?

Інтерес британців до королівського весілля падає

Сучасні поп-пісні значно сумніші, ніж 30 років тому

Міст, як послання від Путіна

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Відкриття мосту, який з'єднав Росію з анексованим Кримом, стало "пропагандистською перемогою" для президента Володимира Путіна, вважає американська Washington Post.

За словами видання, церемонія була спланована спеціально для телебачення і мала на меті довести "рішучість та владу" господаря Кремля, а також показати світу і росіянам, що анексія півострова є "незворотною".

"Кримчани з нетерпінням очікували відкриття і сподівалися, що міст стане тією ниткою, яка пов'яже Росію з їхнім ізольованим регіоном, що перебуває під санкціями. Державне телебачення у вівторок повідомило, що міст допоможе збільшити число туристів чи зменшити ціни на продукти у Криму", - зазначає Washington Post.

Втім, за словами газети, є й інша сторона медалі - на тлі масштабного будівництва кримського мосту жахливий стан іншої інфраструктури в Росії стає дедалі помітнішим.

"Росіяни по всій країні скаржаться на корупцію та низьку якість будівництва, які стають на заваді вкрай потрібним проектам з ремонту доріг та іншої інфраструктури. Московський політолог Дмитро Орешкін каже, що закачування грошей в Крим означає, що ресурсів на проекти в інших регіонах стане ще менше", - наголошує Washington Post.

Чи варто відкривати двері Росії?

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Солідарна позиція Європи щодо Росії сходить нанівець, попереджає оглядач газети The Times Роджер Бойес.

Він наголошує, що про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля на континенті швидко забули, і чимало країн хочуть знову "відкрити двері Путіну".

Велика Британія, яка ініціювала колективну відповідь на хімічну атаку у Солсбері, в цій ситуації ризикує опинитися в ізоляції.

Наприклад, у новому уряді Італії, скоріше за все, опиниться популістська партія "Ліга Півночі", лідер якої виступає категорично проти подовження санкцій проти Росії.

Австрія також наголошувала, що не хоче "палити мости" з Москвою, а президент Чехії Мілош Земан неодноразово називав санкції "деструктивними та неефективними".

Але головною країною, яку треба "вмовити" залишитися твердою щодо Кремля, є Німеччина, вважає автор.

У Берліна з Москвою чимало важливих бізнес-проектів, зокрема будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік", тож чимало німецьких політиків виступають проти тиску на Росію.

"Якимось чином завданням Британії стало переконати європейських союзників у тому, що відкриватися злісному кремлівському автократу і відвертатися від американської адміністрації, яка оплачує більшість витрат Заходу на оборону - це погана ідея. Давайте енергійніше наводити аргументи", - закликає пан Бойес, звертаючись до британських лідерів.

Британці не надто цікавляться весіллям

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До довгоочікуваного весілля принца Гаррі та Меган Маркл залишається усього кілька днів, але інтересу до події у Великій Британії може бути менше, ніж очікувалося.

Як зазначає британська Independent, нещодавнє опитування показало, що 66% британців не цікавляться королівським весіллям.

До того ж, у країні заплановано набагато менше вуличних гулянь, які традиційно влаштовують у регіонах з нагоди королівських подій, ніж, наприклад, під час весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року.

Чому так сталося? Хтось вважає, що інтерес до весілля менший, бо принц Гаррі не є прямим спадкоємцем британського престолу.

Інші ж кажуть, що справа у фіналі футбольного Кубка Англії, який припадає на день весілля і приверне увагу на себе.

А от активісти з антимонархістських організацій кажуть, що така байдужість свідчить про інше.

"Ми поки що не стали нацією республіканців, але ми вже не є нацією роялістів", - цитує Independent Грема Сміта з організації "Республіка", яка і замовила опитування.

"Депресивні" поп-балади переважають

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Популярна музика вганяє вас у смуток? Виявляється, цьому є наукове пояснення. Американські вчені з'ясували, що сучасні поп-пісні на 20% сумніші, ніж 30 років тому.

Як пояснює Daily Mail, дослідники з університету Каліфорнії у місті Ірвайн проаналізували майже півмільйона пісень, що вийшли у Великій Британії з 1985 року до 2015-го.

Вчені спиралися на математичну формулу, яка брала до уваги ритм та тональність мелодії.

Виявилося, що за 30 років набагато більш популярними стали балади виконавців на кшталт Адель та Еда Ширана, тоді як раніше слухачі віддавали перевагу значно оптимістичнішим пісням таких колективів, як Duran Duran та Wham.

"Частково виною цьому тренду можуть бути соціальні мережі. Зіграти роль могла соціальна ізоляція молодих людей. Можливо, вона виражається через сучасну музику", - цитує газета одного з авторів дослідження.

Втім, як наголошує Daily Mail, є й оптимістичні новини - більш веселі пісні досягають вищих місць у музичних хіт-парадах.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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