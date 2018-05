Що сталося з бойовими дельфінами після анексії Криму - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

17 травня іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Що сталося з дельфінами в Криму?

Валютна лібералізація в Україні

Невідомий Рембрандт

Чому гладкі платять більше, а високі ні?

Віддані дельфіни

Бойові дельфіни, яких українські військові готували до морських операцій в Криму, ймовірно, загинули. Вони відмовлялися від їжі, яку давали нові російські опікуни, і голодували, пише Newsweek із посиланням на постійного представника українського президента в Криму Бориса Бабіна.

"Дуже сумно, що дуже багато українських військових, які в 2014 році дислокувалися в Криму, поставилися до питання присяги й вірності прапору набагато гірше, ніж ці дельфіни", - цитує його видання.

Newsweek нагадує, що контроль над центром підготовки дельфінів перейшов росіянам після анексії Криму в 2014 році. Попри численні вимоги української влади передати тварин, які почали тренування у 2012 році, це не було зроблено.

"Чотири роки по тому Україна, схоже, втратила надію знов побачити своїх службових тварин після того, як представник президента України заявив, що йому повідомили про смерть дельфінів", - пише видання.

Росія відкидає українські звинувачення, стверджуючи, що дельфіни або померли від старості, або були продані ще до захоплення Криму.

За словами Newsweek, США мають подібну програму підготовки морських ссавців для ВМС у Сан Дієго. Зокрема, дельфінів та інших морських ссавців вчать знаходити міни та інші небезпечні об'єкти й рятувати людей.

"Історичний законопроект"

Сьогодні Україна може зробити "ще один важливий крок назустріч Європі", пише Яків Смолій у статті для CNBC, голова Національного банку України.

"Цього четверга Верховна Рада має розглянути історичну пропозицію замінити законодавство 25-річної давності щодо обігу валюти абсолютно новим законом, який відкриє країну для міжнародних інвесторів і полегшить іноземні операції українських компаній", - пише головний банкір країни.

Він нагадав, що його команда працювала в надзвичайно складних умовах через російську агресію на Сході та спричинену цим економічну кризу, але їй вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію і створити тверду основу для економічного зростання.

"Сьогодні банківська система знаходиться в найкращому стані за всю історію незалежної України завдяки очищенню і реформам, проведеним з 2014 року, - каже він. - Нацбанк дотримався всіх зобов'язань за останнім меморандумом з МВФ."

На його думку, настав час для широкомасштабної валютної лібералізації, а запропонований закон саме сприяє цій меті.

Художня знахідка

Голландський арт-дилер Ян Сікс стверджує, що знайшов досі невідому роботу Рембрандта, повідомляє New York Times.

Сікс, який є прямим нащадком бюргера XVII сторіччя, який позував для однієї з найбільш вагомих картин майстра "Портрет Яна Сікса", придбав портрет невідомого юнака на аукціоні Christie's у Лондоні в 2016 році за близько 185 тисяч доларів.

"Якщо він правий, то "Портрет юного джентльмена" стане першою абсолютно досі невідомою роботою Рембрандта за останні 44 роки. До того ж її ціна зросте на мільйони", - пише видання.

Аутентичність полотна була підтверджена Ерстом ван де Ветерінгом, провідним світовим експертом із творчості Рембрандта, який уклав шеститомний енциклопедичний реєстр його праць.

За класифікацією ван де Ветерінга, "Портрет юного джентльмена" є картиною під номером 342.

"Я абсолютно певний. Немає сумнівів, це справжній Рембрандт і цікавий внесок до творчого спадку Рембрандта", - розповів експерт New York Times.

Представник Амстердамського музею Норберт Мідделькоп також погоджується з авторством Рембрандта.

"Податок на жир"

Популярна в Британії мережа магазинів New Look потрапила в епіцентр скандалу, коли з'ясувалося, що однакові моделі одягу, який вона продає, мають різні ціни в залежності від розміру, пише New York Times.

Як пише журналістка Фібі-Джейн Бойд, в Британії не так багато магазинів, які пропонують одяг для пишнотілих жінок, і досі New Look був одним з них.

"Але як ми дізналися, це не така вже й затишна гавань, як ми думали. Місце, куди ми могли прийти разом з нашими меншими за розміром друзями і реально щось купити, а не зніяковіло витріщатися на шарфики, брало з нас додаткові гроші", - пише Бойд, яка й сама є жінкою видатних форм.

Через таку надбавку, яку вже охрестили "податком на жир", мережа була змушена зробити заяву про плани "переглянути структуру ціноутворення для колекцій великих розмірів так, щоб це відповідало інтересам клієнтів і бізнесу".

Бойд згадує, що дебати щодо формули "більша маса=більше матеріалу=більше грошей" виникають не вперше і стосуються не тільки одягу, але й, наприклад, транспорту чи системи охорони здоров'я.

Втім, додає вона, аргумент про більшу кількість тканини, яка йде на виготовлення одягу великих розмірів і таким чином збільшує вартість виробу, не підтверджується тим же New Look, який не бере більші гроші за моделі високого зросту.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

