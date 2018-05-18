Захід знав формулу "Новачка" - огляд ЗМІ

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18 травня західні ЗМІ пишуть про таке:

Захід знав формулу "Новачка".

Росія і президентські перегони в США.

Грузія: традиціоналісти проти рейверів.

Весільний торт по-королівськи.

Захід знав формулу "Новачка"?

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Формула нервово-паралітичного агента "Новачок", яким отруїли Скрипалів у Солсбері, була відома на Заході ще 20 років тому, повідомляє Times із посиланням на німецькі ЗМІ.

У 1998-му році російський перебіжчик передав Німеччині зразок хімічної речовини в обмін на прихисток у країні, додає видання.

У Німеччині переймалися з приводу того, що країни-члени міжнародної конвенції 1954-го року про заборону розробки зброї масового ураження засудять її за порушення положень угоди. Тому зразок передали Швеції, де й проводили тестування агента.

Формулу "Новачка" передали шести країнам-членам НАТО, пише газета, посилаючись на розсідування Süddeutsche Zeitung та Die Zeit.

"Новачок давно не був ні для кого секретом, саме тому версія Британії про те, що отруту могли завезти тільки з Росії, ґрунтується на переконанні, що не підкріплене фактами", - йдеться у статті Süddeutsche Zeitung.

Німецьке видання також додає, що Росія казала неправду стосовно того, що не працювала над розробкою нервово-паралітичного агента.

Журналістське розслідування також показало, що такі країни як Німеччина, Британія, США, Канада, Франція і Нідерланди згодом самі використовували цю формулу для розробки протиотрути.

Німецькі посадовці від коментарів відмовилися, натомість у Швеції зазначили, що їм потрібен час на власне розслідування.

Росія та президентські вибори в США

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Голова Сенатського комітету США з розвідки Річард Берр підтримав результати розслідування американських спецслужб щодо імовірного втручання Росії в вибори 2016 року, повідомляє The New York Times.

Напередодні республіканець зробив заяву, у якій сказав, що "не бачить підстав дискутувати" з приводу висновків розслідування.

"Заяву пана Берра, хоч вона і опосередкована, можна назвати відвертим докором на адресу пана Трампа і його найбільш палких прихильників з Республіканської партії та ЗМІ", - пише газета.

Ті намагалися відкинути результати звіту як фальшивку від прибічників Обами.

Сенатор додав, що його комітет продовжує роботу над власним дослідженням ролі Москви в американських виборах.

"Немає жодних сумнівів в тому, що Росія доклала надзвичайних зусиль до втручання у вибори 2016 року", - додав пан Берр.

Комітет з розвідки має представити ще два проміжних висновки свого розслідування, перш ніж оприлюднити остаточний звіт, який очікують цього року, зазначає видання.

Грузія: традиціоналісти проти рейверів

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Тбілісі перетворюється на хіпову столицю, що приваблює дедалі більше міленіалів і шанувальників рейвів - вечірок із електронною музикою. Та, здається, грузинській владі це не до вподоби.

The Economist присвячує статтю нещодавнім рейдам грузинських правоохоронців на нічні клуби Тбілісі, і протестами молоді, які вони спричинили.

Напередодні грузинська влада провела серію рейдів у нічних закладах у рамках боротьби з наркотиками, та багато хто розгледів у цьому наступ на молодіжну культуру. Молодь відповіла протестом біля парламенту, який перетворився на рейв, що продовжувався цілий вікенд.

Нічні клуби Тбілісі стали осередками толерантності до нонконформістів - людей, які не просто слухають іншу музику, а мають інший стиль життя, пише видання.

The Economist цитує професора з Державного університету Іллі, що у Тбілісі, Гіа Нодіа, який каже, що не просто підлітковий протест, а дещо більше.

Одна з учасниць протесту Маріам Песвіанідзе порівняла його з атмосферою студентських маршів, що прокотилися Парижем навесні 1968-го року і призвели до значних зрушень у французькому суспільстві.

Активісти пообіцяли повернутися на вулиці, якщо влада не дозволить нічним закладам знову відкрити двері для відвідувачів, і не лібералізує політику щодо продажу наркотиків, підсумовує видання.

Королівський весільний торт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі та Меган Маркл замовили торт у лондонської майстрині Клер Птак, яка має пекарню Violet на заході Лондона

Дві сотні лимонів з італійського узбережжя Амальфі, п'ятсот органічних яєць з графства Саффолк, по двадцять кілограмів цукру, борошна і вершкового масла, а також бузина з королівського саду біля Сандрінгемського палацу - такий рецепт святкового торта, яким пригощатимуть гостей на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі.

The Sun поспілкувалася з кондитером Клер Птак і розпитала про секрети роботи над десертом.

Торт для молодят готують із лимонних коржів, які змочать сиропом бузини; ззовні його прикрасять білим вершковим кремом теж зі смаком бузини. Самі коржі перемажуть вершковим і лимонним кремом.

Пані Птак працює над замовленням із шістьома помічниками прямо в Букінгемському палаці. На приготування команді знадобилося п'ять повних робочих днів, зазначає видання.

За словами власниці невеликої кондитерської крамнички, подача торту буде нетрадиційною, а фінальний дизайн можна буде побачити тільки в день весілля - 19 травня.

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