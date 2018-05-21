Чому Абрамовичу не дають британську візу - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роман Абрамович - один із "найфутбольніших" російських олігархів

Читайте в огляді іноземної преси 21 травня:

Візові проблеми Абрамовича

Долар під загрозою?

Феміністка в королівській родині

Британія затримала візу Абрамовичу

Британія не подовжила візу російському бізнесмену Роману Абрамовичу. Це може посилити напругу у відносинах між Лондоном і Москвою, пише Times.

Джерела у футбольному клубі "Челсі", яким володіє росіянин, наголосили, що у візі мільярдеру не відмовили, а відбулася певна затримка.

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Проте, видання зазначає, що Москва може сприйняти такі затримки як своєрідне продовження заходів з боку британської влади у відповідь на отруєння Скрипалів.

Кілька місяців тому британський уряд повідомив, що переглядає статус понад 700 заможних росіян, які прибули до країни за інвесторськими візами, додає Times.

Комітет палати представників з міжнародних справ оприлюднив доповідь, у якій закликає уряд запровадити жорсткі санкції проти олігархів і оточення російського президента Володимира Путіна, щоб припинити використовувати Лондон як "гавань для корупційних активів".

Домінування долара під загрозою?

Домінування долара не триватиме вічно, а політика президента Трампа може прискорити послаблення його позицій на міжнародних фінансових ринках, пише оглядач Financial Times Есвар Прасад.

Економіст зазначає, що дії Дональда Трампа можуть закласти підвалини для занепаду долара. Лише його заяви про те, як США потребує більш слабкого долара, навряд чи завдадуть великої шкоди, але вони підривають фіскальну стабільність країни та довіру до її інституцій, додає автор.

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Переважна більшість фінансових транзакцій відбувається в доларах і досить часто - саме через американські фінансові установи. Але це може змінитися в один момент, щойно інвестори відчують загрозу нестабільності валюти через невиважену фіскальну політику.

Наразі кількість операцій в інших валютах, наприклад, в китайському юані, зростає, зазначає оглядач видання.

Домінуюча роль долара залежить не лише від економічного чи військового потенціалу США, але і від сили її інституцій, підкреслює пан Прасад. І саме вони зараз перебувають під ударом з боку адміністрації пана Трампа, підсумовує автор.

Нова ера в житті британської монархії

Весілля принца Гаррі та Меган Маркл ознаменувало початок нової ери для королівської родини Британії, пише The News York Times.

Описуючи нетрадиційне для британської монархії весілля, газета акцентує увагу на тому, що герцогиня Сассекська, яка позиціонує себе як феміністка, сама йшла до вівтаря, відійшовши від традиції. Принц Чарльз зустрів її на півдорозі.

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Принц Гаррі неодноразово виступав за те, щоб монарша родина стала ближчою до повсякденного життя британців, і організація весільної церемонії, те, яким деталям подружжя віддало перевагу, свідчить про те, що вони доведуть це власним прикладом, зазначає видання.

Про нову сторінку у житті королівської родини каже й оглядач The Daily Telegraph Саймон Геффер. Автор каже, що це весілля не відзначилося таким суворим протоколом, що більше наблизило родину до британців.

На те, що ця церемонія не була схожою на решту королівських, також звернула увагу Times.

"Можливо, світ воно (весілля - Ред.) і не змінить. Але воно точно струсило пил з тисячорічної історії та показало, що в серці всіх інституцій, у серці найбільш давніх традицій і найбільш священних вірувань нарешті опинилося визнання того, що Британія змінилася, і що повага до розмаїття вже давно тут і лишиться назавжди", - пише видання.

І це найбільш важливий меседж цього весілля.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.