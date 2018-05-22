Чому шведам роздають буклети про війну - огляд ЗМІ

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В огляді іноземної преси 22 травня:

Уряд Швеції готує громадян до "кризи або війни"

Вчені назвали яйця частиною здорової дієти

Українські реалії сповільнюють розвиток відновлювальної енергетики

Чи стане Меркель перед слідчою комісією через мігрантів

ВООЗ публікує нові рекомендації щодо діагностики хвороб

"Ми ніколи не здамося"

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Уряд Швеції почав розсилати листівки, в яких описує послідовність дій громадян на випадок "кризи або війни", пише Guardian.

За словами видання, вперше за 50 років буклет отримають усі 4,8 мільйонів шведських домогосподарств.

На 20 сторінках буклету громадяни зможуть прочитати, як забезпечити себе такими речами як їжа, вода та тепло, що означають певні попереджувальні сигнали, де знайти найближче бомбосховище та як долучитися до "тотальної оборони" країни.

"Попри те, що Швеція безпечніша ніж багато інших країн, все одно існують загрози для нашої безпеки та незалежності," - написано в буклеті.

Газета пише, що подібні листівки розповсюджували у Швеції в 1943 році, в розпал Другої світової війни. На той час країна зберігала нейтралітет. До 1961 року буклети з оновленнями регулярно розсилалися по країні, а представники місцевої влади отримували такі "методички" до 1991 року.

На тлі російської агресії в Україні у Швеції поновилися дебати щодо політики безпеки та можливості вступу в НАТО, пише газета.

В буклеті вказано, якщо Швецію, яка не воювала з жодною країною вже понад 200 років, будуть атакувати, "ми ніколи не здамося". "Будь-яка інформація про те, що спротив припиняється, є неправдивою", - йдеться в буклеті.

Яйця корисні для серця

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Споживання лише одного яйця в день знижує ризик серцевих хвороб, пише Daily Mail.

Проаналізувавши зв'язок між споживанням яєць та серцево-судинними хворобами, вчені з Пекінського та Оксфордського університетів дійшли висновку, що навіть одне яйце в щоденній дієті знижує ризик удару на чверть. А люди, що споживають в середньому п'ять яєць на тиждень на 12% менше страждають від серцевих хвороб.

Під час дослідження, що проводилося в Китаї, вчені аналізували дієту понад 400 тисяч здорових людей віком від 30 до 79 років. На початку дослідження 13,1% учасників заявили, що їдять принаймні одне яйце щодня, в той час, як 9,1% взагалі не споживали яйця.

За групою спостерігали 9 років, каже видання. За цей час було зареєстровано майже 84 тисячі випадків серцево-судинних хвороб, 10 тисяч смертей та понад 5 тисяч проблем серцево-судинної системи, таких як серцеві напади. Статистика таких випадків серед групи, що регулярно споживала яйця, була нижчою.

За інформацією видання, результати дослідження певною мірою ідуть всупереч популярним поглядам, що яйця є не надто корисними.

"Люди, які часто споживають яйця, можуть бути впевнені, що вони, здається, не несуть жодного ризику для їх серцевої системи", - каже професор серцево-судинної медицини Тім Чіко.

Недосяжні відновлювальні цілі

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За оцінками Міжнародної агенції з відновлювальних джерел енергії, в України завдяки специфічним природнім умовам є шанс стати лідером Східної Європи з розвитку відновлювальної енергетики. Але за оцінками польського видання Energetyka24, певні реалії заважають стабільному розвитку цієї галузі в країні.

За словами видання, потенціал України щодо виробництва відновлювальної енергії значно перевищує подібні показники інших країн Центральної та Східної Європи. Найбільші резерви - це вітрова та сонячна енергія (78% та 17% потенційного зростання, відповідно). В довгостроковій перспективі розвиток відновлювальної енергетики міг би стати для України важливим елементом політики енергонезалежності.

Видання віддає належне зусиллям української влади з розвитку відновлювальної енергетики, але зазначає, що різниця між планами та реальними цифрами все ще занадто велика, аби говорити про впевнені успіхи.

Серед головних проблем розвитку відновлювальної енергетики видання називає відсутність чітких та довгострокових планів розвитку, що можна пояснити частими змінами основ роботи енергоринку в Україні.

Ще одним важливим чинником є відсутність на українському ринку стратегічних західних компаній зі світовим ім"ям, які могли б стати позитивним сигналом для масових інвестицій.

Не оминуло видання увагою і "традиційну для України бюрократію", зокрема складний процес отримання відповідних ліцензій, дозволів на підключення до мережі тощо.

Хто відповість за мігрантів?

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У Німеччині все частіше чути розмови, що необхідно створити спеціальну комісію для розслідування обставин, коли країна відкрила свої кордони для потоку мігрантів з Близького Сходу, пише польське видання Gazeta Wyborcza. І ніхто не сумнівається, що на початку списку людей, яких мала б допитати така комісія стоятиме німецький канцлер Ангела Меркель, каже видання.

З вимогою притягнути Меркель до відповідальності вже давно виступають ультраправі німецькі партії, зокрема націоналістична правопопулістська Альтернатива для Німеччини. Але недавно з подібними закликами виступила і ліберальна Вільна демократична партія, каже газета.

"Нас не цікавить обвинувачення, нас цікавить прозорість. Ми хочемо почути відповідь, чи уряд достатньо захистився перед наслідками міграційної кризи", - каже лідер партії Крістіан Лінднер.

Сама Меркель досі не прокоментувала цю ситуацію. Навіть на піку міграційної кризи повторювала, що країна "впорається". Нещодавно, однак, визнала, що питання мігрантів міцно поділило країну, каже видання.

Поки що у двох згаданих партій немає голосів, аби скликати відповідну комісію. Але нещодавно стало відомо, що праві партії намагаються переконати Партію зелених приєднатися до їхніх вимог.

"Проблема в тому, що слідча комісія дасть результати тільки за два роки. А нам вони потрібні зараз", - коментує ситуацію представник Зелених Катрін Горінг-Ецкарт.

Нові рекомендації ВООЗ

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Вперше в історії Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала список аналізів та діагностик, які організація назвала "істотними" для будь-якої системи охорони здоров'я, каже New York Times.

В списку ВООЗ - 113 методів діагностики, 58 з яких - це рутинні аналізи крові та сечі. Решта 55 - це тести для виявлення хвороб, яким ВООЗ надає найвищий пріоритет, зокрема ВІЛ, туберкульоз, малярія, гепатит Б та Ц, вірус папіломи та сифіліс, каже видання.

Ті, хто складав цей список, сподіваються розширити його, додавши тести для виявлення вірусів грипу, раку, серцевих хвороб тощо.

Також пропонується створити список найістотнішого діагностичного обладнання, такого як рентген-установки, УЗД, та комп'ютерна томографія.

Газета зазначає, що багато з рекомендованих аналізів та зразків обладнання широко використовуються вже десятиліттями, та методи діагностики сильно відрізняються в різних країнах.

Цей список має заохотити країни будувати власні лабораторії, які необхідні для проведення зазначених аналізів. Також він допоможе визначити пріоритети розвитку для індустрії діагностики.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, Служба моніторингу ВВС.