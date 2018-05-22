Отруєння у школі: у Харкові госпіталізували 26 дітей

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У вівторок, 22 травня, в школі № 3 у Харкові розпилили невідому речовину, в результаті отруїлося багато дітей.

"До бригад швидкої медичної допомоги звернулось 37 учнів, з яких 26 учнів було направлено на огляд в Обласної дитячої клінічної лікарні №1", - повідомили в ДСНС.

Спеціалісти провели необхідні заміри, небезпечних речовин не виявили.

"Життю дітей загрози немає. Причини події встановлюються", - додали у відомстві.

На місці працюють бригади медичної допомоги, співробітники поліції, газові служби.

За повідомленням місцевої влади, стан госпіталізованих - середньої тяжкості. Серед симптомів - слабкість та утруднене дихання, а також бліда шкіра.

Зараз у школі чергують машини екстреної допомоги, також на місце прибули лікарі, які проводять профілактичний огляд учнів.

Поліція відкрила справу за статтею хуліганство.

У Верховній Раді у зв'язку з непоодинокими випадками отруєння дітей у школах закликали уряд до негайних дій.

"Ми б дуже просили Кабінет міністрів організувати міжвідомчу координаційну раду для того, щоб випрацювати механізм реагування на такі випадки. Ми не можемо допустити, коли залишилось декілька тижнів до святкових лінійок, останнього дзвінка, щоб відбувалась така тривожна ситуація", - заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

21 травня у школі Миколаєва невідомою речовиною отруїлося 36 школярів.

А ще раніше, 8 травня, схожа ситуація сталася в одній зі шкіл Черкас. Тоді на шкільній лінійці діти масово почали втрачати свідомість через розпилення невідомої речовини. Загалом госпіталізували 55 учнів та 4 дорослих.

Щодо жодного з цих випадків немає офіційного повідомлення про причини поганого самопочуття дітей.

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