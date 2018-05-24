Огляд ЗМІ: ФБР захищає Україну від російських кібератак
Про кроки США для захисту Україну від кіберзагрози, розповідь Юлії Скрипаль про життя після отруєння, а також про славетного бельгійського детектива і демографію Китаю - в огляді іноземних видань від 24 травня.
- ФБР проти російських "ведмедів"
- Юлія Скрипаль про "дуже болісне" одужання
- Пуаро повертається
- Чи побореться Китай за демографію?
Запобігти загрозі
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США вдалося до активних кроків, аби "зірвати велику цифрову диверсію з боку Росії, потенційно націлену на створення хаосу в Україні", йдеться у статті Рафаеля Саттера та Франка Бажака, яку публікує Seattle Times.
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В середу, 23 травня компанія Cisco Systems, яка займається мережевими технологіями, і антивірусна компанія Symantec попередили, що півмільйона маршрутизаторів, підключених до інтернету, було скомпрометовано задля можливого кібер-саботажу проти цілей в Україні.
Як повідомляла Служба безпеки СБУ, в зоні особливого ризику об'єкти критичної інфраструктури, з якими вже проводиться робота із попередження можливих кібератак.
Згідно з відкритими судовими документами, ФБР взяла під контроль головний веб-сайт, який "спілкувався з масивною армією" пристроїв, заражених шкідливим програмним забезпеченням VPNFilter, і сподівається, що це відверне атаку з боку хакерської групи, відомої під назвою Fancy Bear. Остання, як вважається, активно співпрацює з російським урядом.
"Сподіваюся, основні виконавці будуть заскочені зненацька, і це призведе до падіння їхньої мережі", - каже Крейг Уільямс з відділу розвідки цифрових загроз компанії Cisco, яка співпрацювала з ФБР. Однак, попереджає він, хакери все ще можуть отримати контроль над інфікованими роутерами, якщо їм відомі їхні адреси, а також якщо вони мають необхідні ресурси для відновлення контролю і управління.
"Перевернуте життя"
Юлія Скрипаль, яка разом з батьком, колишнім російським шпигуном Сергієм Скрипалем стала жертвою навмисного отруєння у британському містечку Солсбері, хотіла б колись повернутися на батьківщину. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі агенції Reuters.
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"Шокує сам факт використання нервово-паралітичної речовини, - говорить Скрипаль. - Моє життя перевернулося догори дриґом."
Як нагадує агенція, відтоді, як Юлію і її батька знайшли у непритомному стані на лавці у Солсбері, 33-річна жінка провела 20 днів у комі.
"Я прокинулася і дізналася, що нас було отруєно. Нам дуже пощастило, що попри замах на вбивство ми вдвох вижили. Видужання було повільним і надзвичайно болісним", - розповіла Скрипаль в інтерв'ю, записаному у таємному місці, де вона знаходиться під захистом британського уряду.
Вона також зробила письмову заяву, яку записала від руки англійською і російською.
"Я намагаюся жити сьогоднішнім днем і планую допомагати моєму батькові до його повного одужання. У майбутньому я сподіваюсь повернутися додому до своєї країни", - пише вона.
Ще один Пуаро
Відомий актор Джон Малкович зіграє головну роль в черговій екранізації творів Агати Крісті про ексцентричного бельгійського детектива Еркюля Пуаро, пише The Hollywood Reporter.
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У міні-серіалі під назвою "Вбивство за алфавітом" (ABC Murders) на замовлення BBC та Amazon також зніматимуться Руперт Грін, відомий через участь в екранізації книг про Гаррі Поттера, Ендрю Бакан із серіалів "Броудчерч" та "Закон Гарроу", Імон Фаррен з "Твін Пікс", Тара Фітцджеральд з "Гри престолів" та інші.
""Вбивство за алфавітом" - це одна з найбільш тривожних і напружених історій моєї прабабусі, а Еркюль Пуаро - один із її найцікавіших персонажів, - сказав Джеймс Прачард, виконавчий продюсер та виконавчий директор компанії Агата Крісті Лтд. - Я вражений якісним складом виконавців. І я дуже радий, що буду свідком унікального підходу Джону Малковича до виконання ролі у цій захопливій телевізійній адаптації".
Дія у фільмі відбуватиметься в Британії 1930-х років, "коли нація переживає небезпечний розкол на фоні посилення атмосфери підозр і ненависті".
Завдання Пуаро - вирахувати серійного вбивцю, відомого лише за ініціалами ABC.
Більше дітей Китаю
Уряд Китаю розглядає можливість скасування обмежень на кількість дітей в родині, що вже призвело до зростання акцій виробників дитячих засобів, повідомляє Guardian.
Протягом 40 років китайські родини не могли мати більш ніж однієї дитини, нагадує газета, але у 2015 році влада пішла на пом'якшення політики й дозволила мати двох дітей.
"Втім, навіть три роки по тому коефіцієнт народжуваності в Китаї залишається одним з найнижчих у світі на рівні 1,24 на жінку, що є нижчим за очікувані 1,63. Кількість народжень впала на 4% в порівнянні з попереднім роком", - наводить статистику видання.
Рішення про скасування обмежень може бути ухвалене вже цього або наступного року і розглядається як намагання влади протистояти швидкому старінню населення, а також світовій критиці щодо китайської політики планування сім'ї, пише Guardian з посиланням на агенцію Bloomberg.
Введена у 1970-х роках політика обмежень є об'єктом критики через спричинення мільйонів вимушених абортів і стерилізацій, а також через суворі штрафи, які змушені були платити родини.
Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС
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