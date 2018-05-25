Огляд ЗМІ: хто виграє кубок Ліги чемпіонів у Києві?

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У переддень головної футбольної події року в Європі - фіналу Ліги Чемпіонів - преса Великої Британїі та Іспанії пише про сподівання і виклики, які доведеться долати мадридському "Реалу" та англійському "Ліверпулю" в Києві.

Хто тут більш титулований?

Газета Guardian в очікуванні неповторного двобою в Києві. Видання вважає, що подолати "машину зі здобуття трофеїв" - саме так Guardian називає "Реал Мадрид" - буде для "Ліверпуля" важко, але не неможливо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Реал" за останні пять років тричі ставав переможцем "Ліги чемпіонів"

"Фанати "Ліверпуля" повинні сприйняти той факт, що їхні противники готуються до свого четвертого фіналу (Ліги Чемпіонів. - Ред.) за останні п'ять років. Ба більше, три з них були переможні", - зазначає газета.

Водночас Guardian нагадує, що й "Ліверпуль" вигравав цей європейський титул п'ять разів - у 1977, 1978, 1981, 1984 та 2005 роках. І цей факт повинен надихати підлеглих Юргена Клоппа.

"Суботній фінал Ліги Чемпіонів у Києві обіцяє стати рідкісною подією, двобоєм видатних команд", - підсумовує видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулі перемоги мають надихати гравців "Ліверпуля"

"Ліверпуль", більше атак!

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мохамед Салах - потужний аргумент "Ліверпуля"

"Незалежно від того, виграє чи програє у фіналі "Ліверпуль" під проводом Клоппа, зроблять вони це, як ніхто інший", - вважає Independent.

Видання пише, що на шляху до фіналу підлеглі Юргена Клоппа неодноразово показували: вони спроможні завдавати жорстких, швидких та несподіваних ударів супернику.

Те, як вони "викинули" із цьогорічного розіграшу головного європейського трофею "Манчестер Сіті" доводить саме це, переконує Independent.

Видання закликає "Червоних" не вдаватися до тактики оборони, а більше атакувати. На думку спортивних оглядачів, той факт, що "Реал Мадрид" навряд чи заготував якісь тактичні несподіванки, дає перевагу ліверпульцям. Чи скористаються вони нею - стане відомо, коли на суботній Київ опуститься ніч.

Роналду, молодий і неповторний

Копирайт изображения Getty Images Image caption 33-річний Кріштіану Роналду напередодні гри заявив, що його біологічний вік - 23 роки і гратиме ще принаймні вісім сезонів

А газета Daily Mail не оминула увагою черговий "мі-мі-мі" вибрик зірки "Реалу" Кріштіану Роналду.

"Тридцятитрирічний гравець заявив цього тижня, що його біологічний вік - лише 23 роки, а відтак він може грати ще принаймні вісім сезонів, - пише газета. - Під час тренування у Мадриді Роналду похизувався своїми неймовірними м'язами".

Провідна іспанська газета El Pais покладає великі сподівання на Роналду. Видання пише про "вічний медовий місяць" гравця із Лігою Чемпіонів.

"Він є найкращим бомбардиром турніру, в якому забив 120 голів", - нагадує видання.

Газета має надію, що й у Києві Рональду продемонструє свою сталеву витримку, яка неодноразово приносила преремогу мадридському клубові.

"Коли справа не йде добре, Кріштіану не потрібні якісь особливі настанови… Він ніколи не нервує, навіть коли його критикують. Ось чому він найкращий. Є гравці, тиск на яких вибиває їх з колїї, а інших - ні. Він з таких", - цитує El Pais наставника "Реала" Зінедіна Зідана.

Зідан проти Клоппа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фінал Ліги чемпіонів у Києві буде ще й протистоянням амбітного тренера "Реалу" Зінедіна Зідана та досвідченого наставника "Ліверпуля" Юргена Клоппа

Інша провідна іспанська газета, El Mundo, пропонує поглянути на матч у Києві через призму протистояння тренерів обох клубів - Зінедіна Зідана та Юргена Клоппа.

El Mundo пише, що німецький тренер, завдяки своєму віку та відданості футболу, має більше досвіду керування низкою європейських команд. Водночас Клопп ще не скуштував солодкого смаку перемоги у фіналі Ліги Чемпіонів.

"В його резюме повно поразок у фіналах європейських кубків, що різко контрастує із послужним списком його опонента, який також сидітиме на тренерській лаві у Києві, - Зінедіна Зідана", - зазначає El Mundo.

"Мілан та Кардіфф - це міста, які Зідан вже підкорив. А тепер він планує зробити те ж саме і з Києвом", - вважає іспанське видання.

Газета припускає, що доля головного трофею континента вирішиться не в основний час, а у додатковий, і можливо навіть завдяки пенальті.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС

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