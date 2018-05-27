ЗМІ про фінал Ліги чемпіонів: тріумф, біль і сльози

Копирайт изображения Reuters Image caption Газета Guardian називає голи півзахисника "Реалу" Гарета Бейла у ворота "Ліверпуля" "акробатичними трюками в повітрі"

Після 26 травня 2018 року Київ назавжди залишиться на карті світового спорту як місто де творилася історія клубного футболу.

У неймовірному двобої між іспанським "Реалом Мадрид" та англійським "Ліверпулем" королівський клуб встановив новий рекорд - втретє поспіль завоював найпрестижнішим трофей континенту, вигравши фінал Ліги Чемпіонів із рахунком 3:1.

Десятки тисяч фанатів, які з'іхалися до столиці України з усього світу, а також мільйони вболівальників, які дивилися це надзвичайно напружене дійство по телевізору, побачили все, за що вони так люблять футбол: і чоловічі сльози, і феєричні голи, і тріумф переможців, і розпач від розтрощених сподівань переможених.

Саме ці емоції передають газети, що вийшли вранці 27 травня у Великій Британії й Іспанії.

"Вони ще повернуться"

Газета Liverpool Echo поділяє розпач підлеглих Юргена Клоппа і висловлює сподівання, що великі досягнення "мерсісайдців" ще попереду.

"Для "Ліверпуля" це стало болісним дежа вю: ще однією історією поразки у фіналі, ще одним трофеєм, який поманив і вислизнув з рук, і ще однією купою причин для жалю. Вечір, який міг би стати початком нової золотої ери "червоних", приніс величезне розчарування", - пише газета.

"Ліверпуль" став майстром власного падіння. Замість того, щоб скористатися можливістю, вони прогавили її Liverpool Echo

"Шоста поспіль поразка Юргена Клоппа завдасть йому більше болю, аніж попередні п'ять", - додає Liverpool Echo.

Водночас видання підбадьорює команду рідного міста. "Немає нічого ганебного у тому, щоб програти "Реалу", який відсвяткував хет-трик з короною переможців Ліги чемпіонів. Але "Ліверпуль" став майстром власного падіння. Замість того, щоб скористатися можливістю, вони прогавили її. Замість того, щоб продемонструвати, наскільки далеко вони просунулися вперед, команда продемонтрувала світові, як багато їм ще доведеться зробити", - зазначає Liverpool Echo.

Газета співчуває "бідному Лорисі Каріусу, який після фінального свистка впав на землю, благаючи, аби вона його проковтнула", та й усій команді, що була шокована виглядом нападника Мохамеда Салаха, котрий був змушений "у сльозах залишити поле через травму плеча у першій половині матчу". "Який жорсткий кінець для його казкового періоду" низки забитих м'ячів у сезоні, додає ліверпульська газета. У Києві спортивне везіння просто відвернулося від "червоних", робить висновок Liverpool Echo: "У вечір, коли Клопп просив долю усміхнутися "Ліверпулю", цього не сталося."

Та попри це видання не втрачає надії на майбутні успіхи команди: "Ліверпуль" ще повернеться. Ця поразка не перекреслює факту, що сезон 2017-18 років запам'ятається надовго. Вони стильно пройшли відбіркову фазу і перевищили всі очікування на шляху до Києва... Їм знодобиться деякий час, аби пережити поразку, але із Клоппом на чолі "Ліверпуль" залишається силою, що подає великі надії. Це молода команда, найкращі дні якої ще попереду", - підмумовує Liverpool Echo.

Дякувати Бейлові

Guardian тішиться тим, що творцем історії на полі "Олімпійського" стадіону в Києві став валлійський футболіст Гарет Бейл. "Реал Мадрид" виграв Лігу Чемпіонів завдяки тому, що Бейл блискуче потопив "Ліверпуль" - статтю під таким заголовком вміщує ця британська газета.

На превеликий жаль для ліверпульського воротаря Лоріса Каріуса, відтепер він повинен буде жити із відчуттям, що його запам'ятають так само надовго, як і неймовірний подвійний гол Гарета Бейла або сльози Мохамеда Салаха Guardian

"Для Бейла це був особистий тріумф з двома голами для "Реалу" і нагородою як найкращого гравця матчу... Його гол, який радше нагадував акробатичний трюк у повітрі, забитий лише через дві хвилини після того, як він вийшов на поле, потрапить до списку найвидатніших голів всіх часів фіналів Ліги чемпіонів", - переконує газета.

Guardian згадує й інші драматичні епізоди матчу: "Це був дивовижний вечір, який дав стільки приводів для новин. На превеликий жаль для ліверпульського воротаря Лоріса Каріуса, відтепер він повинен буде жити із відчуттям, що його запам'ятають так само надовго, як і неймовірний подвійний гол Гарета Бейла або сльози Мохамеда Салаха".

Хто винен і що робити

Своєю чергою Independent підбиває підсумок фіналу Ліги чемпіонів у Києві і робить п'ять висновків із двобою 26 травня.

По-перше, вдача і майстерність зробили свою справу: "Реал" довів, чому вони є справжніми чемпіонами, пише британське видання. По-друге, подобається це чи ні, капітан королівського клубу Серджіо Рамос - у чудовій формі і знає, що робить.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гравці "Реалу" Марсело і Данієль Карвахаль допомагають нападнику "Ліверпуля" Мохамеду Салаху, який упав, отримавши травму на полі

Третій висновок, який робить Independent, невтішний для англійської команди - без Салаха їм важко показувати серйозний результат.

По-четверте, Гарет Бейл стає у нагоді, коли команда найбільше потребує цього.

І нарешті, по-п'яте, пише Independent: "Ліверпулю" варто інвестувати у нового воротаря.

Щасливе число "Реала"

Одна з провідних іспанських газет, El Mundo, звертає увагу на те, що для "мадріленьос", тобто гравців столичного клубу, матч у Києві став вже 13-тим переможним фіналом Ліги Чемпіонів. На переконання видання, ця гра запам'ятається вболівальникам футболу "поверненням Бейла, суцільним невезінням для суперників "Реала" і особливо помилками Каріуса".

Газета нагороджує підлеглих Зінедіна Зідана титулом "королів футболу" і зазначає, що "травма Салаха і дитячі помилки Каріуса" стали першими зупинками на "шляху страждання" ліверпульців.

El Mundo пише, що відтепер для фанатів "Ліверпуля" Серджіо Рамос назавжди залишитьмя "антихристом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голкіпер "Ліверпуля" Лоріс Каріус не стримав сліз після поразки своєї команди

А сльози Мохамеда Салаха, якого газета називає "зіркою ісламського футболу", були не лише проявом нестерпного фізичного болю, а й усвідомленням, що йому доведеться пропустити не лише решту фіналу Ліги чемпіонів, але, ймовірно, і Чемпіонат світу в Росії.

"Реал" - "королі футболу"

Не оминула увагою тріумф мадридців й іспанська газета El Nacional, що виходить в Каталонії. Видання називає третю поспіль перемогу "Реалу" в Лізі чемпіонів "історичною подією". "Білі" скористалися травмою Мохамеда Салаха і помилками Лоріса Каріуса, аби подолати "Ліверпуль" на "Олімпійському" стадіоні у Києві", - пише El Nacional.

"Із 13-ю перемогою в єропейських кубках, вони ("Реал Мадрид" - ред.) стали королями старого континенту. Жодна інша команда раніше не вигравала чотири із п'яти останніх фіналів Ліги чемпіонів, не кажучи вже про три фінали поспіль. Відтепер лише "Реал Мадрид" може похвалитися таким досягненням", - веде далі газета.

Видання вважає, що підлеглі Зінедіна Зідана стали легендою у Києві завдяки тому, що вони є "видатним" клубом, який володіє "дивовижною магією".

Водночас El Nacional на жаліє добрих слів на адресу "Ліверпуля", які на початку гри показали якісний футбол. "Ліверпуль" відібрав ініціативу, прессуючи супротивника і піддаючи його тиску різкими атаками у виконанні чудової трійки у складі Мохамеда Салаха, Садіо Мане і Роберто Фірміно. "Мадрид" виглядав збентежений і метушливим", - пише газета.

Проте все це скінчилося на 31-ій хвилині, коли Салах залишив поле через травму. "Цей психологічний і тактичний удар і став фатальним для "Ліверпуля", - зазначає каталонська газета.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС