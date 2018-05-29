Світові ЗМІ: Росія повинна відповісти за МН17

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Огляд світових ЗМІ за 29 травня про таке:

Чому Австралія вимагає жорстких кроків щодо Росії?

Як в'їхати до Британії без візи?

Футболом по тероризму - як це робить Ізраїль?

Чому треба боротися із одноразовим пластиком?

МН17: Австралія проти Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт на церемонії відкриття меморіалу австралійських жертв MH17

На тлі нових фактів причетності Росії до збиття малайзійського пасажирського лайнера МН17 над Україною 2014 року в Австралії лунають заклики до жорстких кроків стосовно Москви у разі її відмови вибачитися за "це звірство", пише тамтешня газета Australian.

Прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл, міністр закордонних справ Джулі Бішоп та генеральний прокурор Крістіан Портер звинуватили Росію в "прямій участі" у фатальному запуску ракети "Бук" і вимагають "відповідальності" за знищення літака.

Вони зажадали негайних переговорів з Росією з приводу нових даних міжнародної слідчої групи, яка встановила приналежність ракети росіянам.

Пані Бішоп заявила, що Австралія розглядає низку "варіантів" дій проти Москви і лобіює узгоджені дії країн, чиї громадяни загинули на облавку літака. Вона також зажадала від Росії виплатити компенсацію сім'ям жертв МН17.

Australian нагадує, що лайнер був збитий над територією України, підконтрольною проросійським сепаратистам. Загинули всі пасажири рейсу і екіпаж.

Москва відкидає звинувачення у постачанні зброї сепаратистам на Донбасі і причетності до катастрофи.

Тим часом Тоні Абботт, який очолював уряд Австралії, коли сталася трагедія, що забрала життя 38 громадян Австралії, запропонував вислати російського посла, веде далі газета.

"Жодна країна не може уникнути відповідальності, якщо вона причетна до загибелі 38-ми австралійців, - цитує його видання. - Якщо росіяни не вибачаться, ми повинні вислати російського посла, допоки вони не зроблять цього".

Australian пише, що після катастрофи МН17 пан Абботт був настільки розлючений, що навіть погрожував "схопити за грудки" Володимира Путіна і "жорстко поговорити" з ним під час саміту G20 в Брісбені в 2014 році.

В Британію через Ізраїль

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Російський мільярдер Роман Абрамович отримав громадянство Ізраїлю і планує перебратися до Тель-Авіва, повідомляє британська Guardian з посиланням на ізраїльське Міністерство внутрішніх справ.

Газета пише, що власник англійського футбольного клубу "Челсі" вдався до такого кроку після "довгих затримок із отриманням нової візи до Великої Британії". Guardian додає, що власники ізраїльських паспортів можуть в'їжджати до країни без візи, якщо йдеться про короткотермінове перебування.

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю розповіло, яким чином пан Абрамович отримав нове громадянство:

"Роман Абрамович завітав до посольства Ізраїлю в Москві, як і будь-яка інша особа. Він подав прохання про отримання дозволу на імміграцію. Його документи пройшли перевірку згідно із вимогами закону про повернення, і його дійсно визнали таким, що може скористатися цим правом."

"Абрамович є євреєм і часто відвідує Ізраїль. Він жертвував мільйони на наукові ізраїльські дослідження і розробки та робив інвестиції у місцеві фірми", - зазначає газета.

Guardian розповідає, посилаючись на ЗМІ Ізраїлю, що Абрамович буде звільнений від сплати податків в цій країні протягом 10 років і йому не доведеться пояснювати джерела своїх статків.

Таким чином, російський олігарх, "багатство якого, за оцінками журналу Forbes, сягає 8,6 млрд фунтів стерлінгів, стане ще й найбагатшим ізраїльтянином", пише газета.

Велика Британія встановила більш жорсткі вимоги для отримання віз російськими багатіями, які вважаються наближеними до Путіна, після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Лондон звинуватив у цьому Росію, але Кремль заперечує свою причетність.

Водночас Росія розкритикувала британський уряд через затримки із наданням візи Абрамовичу.

"Очевидно, що для уряду Великої Британії і візи, і регулювання медіа-сфери є інструментами політики", - заявило російське МЗС.

Футбол і політика - навіки разом?

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Ізраїльські правоохоронці винайшли новий спосіб покарання для членів терористичних угруповань, які перебувають у в'язницях країни. За повідомленням газети Jerusalem Post, бойовикам "Хамас", організації, яка на Заході визнана терористичною, заборонять дивитися футбол.

Міністр громадської безпеки Гілад Ердан Ізраїлю наказав Ізраїльській Тюремній Службі заборонити ув'язненим членам Хамас перегляд матчів Чемпіонату світу з футболу, який є шалено популярним в Ізраїлі, пише Jerusalem Post.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує в Росії 14 червня.

"Я не маю бажання дозволяти терористам з "Хамас" дивитися Чемпіонат світу, поки тіла наших солдатів утримуються в Секторі Гази разом із нашими викраденими громадянами", - цитує пана Ердана газета.

"Той, хто вийшов із сімейства націй і тримається за культуру вбивств та терору, не може насолоджуватися міжнародними спортивними змаганнями, які об'єднують людей в усьому світі", - переконаний ізраїльський міністр.

Jerusalem Post зазначає, що закон, прийнятий 1997 року, вимагає, аби ув'язнені мали змогу дивитися телевізор.

Пан Ердан сподівається, що позбавлені права спостерігати за перебігом Чемпіонату світу з футболу в'язні з "Хамас" будуть змушені звернутися до своєї організації із закликом повернути тіла двох ізраїльських солдатів і звільнити двох ізраїльських громадян, яких утримують в Газі.

Всі на боротьбу з пластиком

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Євросоюз оголошує широкомасштабну війну пластику, повідомляє британська Daily Mail.

Єврокомісія пропонує заборонити цілу низку одноразових виробів з пластмаси, як от різноманітні столові прилади, палички для кульок, змішування напоїв і очищення вух, аби зменшити кількість пластикового сміття "у нашому повітрі, на нашому ґрунті, у наших океанах та в нашій їжі".

Газета пише, що нові ініціативи прийняті на додаток до планів збирати для переробки всіх без винятку пластикових пляшок, а також ввести додаткову платню за використання пластикових стаканів у закладах харчування.

Daily Mail цитує заступника голови Єврокомісії Франса Тіммермана, який переконаний: "Пластикові відходи, безсумнівно, є великою проблемою, і європейцям потрібно діяти спільно, щоб цю проблему вирішити."

Євросоюз вважає, що заборона на використання одноразових пластикових предметів допоможе уникнути 3,4 мільйона тонн викидів вуглецю і запобігти екологічній шкоді, яка до 2030 року завдасть збитків на 19,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Вчені вже давно говорять про небезпеку, яку становлять тонни пластикових відходів в океанах, додає Daily Mail.

Газета наводить дані, опубліковані в журналі Scientific Reports, про те, що в Тихому океані вже утворився острів із пластикового сміття вагою приблизно 79 тисяч тонн.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС

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