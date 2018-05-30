Україна звинувачує Росію, а сама нічого не робить - західні ЗМІ

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Загибель журналіста Аркадія Бабченка у Києві сколихнула не лише українські і російські медіа. 30 травня про нього пише чимало європейських видань.

"Я був на цій війні"

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Guardian згадує, що 41-річний військовий кореспондент покинув Росію в лютому 2017 року, заявивши, що це країна, в якій він уже не почувається в безпеці.

Газета наголошує, що учорашнє гучне вбивство сталося в Києві, який став не лише "прихистком для деяких, найбільш критично налаштованих до Москви, постатей", але й місцем, де відбуваються "чітко сплановані вбивства, які роками залишаються нерозкритими".

Guardian також пише, що одразу після появи новин про смерть Бабченка "українські й російські посадовці почали показувати пальцем один на одного".

Описуючи факти з біографії журналіста, видання звертає увагу на те, що він покинув Росію після того, як його пост про загиблих в авіакатастрофі російського літака на шляху до Сирії викликав шквал критики. Тоді на його адресу звучали погрози, а також заклики анулювати його російське громадянство.

Бабченко багато писав про війну, переважно описуючи "небезпечне рутинне життя солдата на фронті в Чечні", згадує Guardian. І додає, що сам журналіст у 2007 році так відповів на запитання про те, що він хотів сказати у своїй книзі: "Я існую. Я був на цій війні. І ось що я бачив".

"Oб'єкт ненависті"

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Independent також описує певні факти з життєпису Бабченка, зокрема про те, що він був дворазовим ветераном Чеченської війни. Спочатку поїхав на фронт у якості призовника, а потім як контрактник.

Його журналістські тексти були "авторитетними, сильними й красномовними", відзначає видання. Бабченко писав репортажі з фронту, де міг працювати без перешкод завдяки визнанню з боку солдатів, яким було відомо про його військовий досвід, додає Independent.

"Небезпека рідко була далеко від його робочого місця. Усього за декілька годин до смерті Бабченко написав у Twitter про те, як йому пощастило, коли йому не дозволили сісти в український військовий гелікоптер у 2014 році, бо там не було місця", - пише видання, згадуючи, що той гелікоптер збили.

"Цей журналіст був непересічним об'єктом ненависті для Москви і це, безумовно, ляже в основу всіх розслідувань", - додає Independent.

Видання також зауважує, що його вбивство стає в один ряд з іншими гучними злочинами в Києві, але "схоже, що не всі з них пов'язані з Росією".

"Україна залишається сильно мілітаризованою країною з прямим доступом до зброї, і вплив радикальних правих груп, що пов'язані з владою, викликає занепокоєння", - додає видання.

Професіонал і сміливець

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Французька Monde пише, що Бабченко виступав проти анексії Криму й "війни, яку Москва веде на сході України", а також активно критикував Володимира Путіна.

Газета також згадує, що Бабченко писав для ліберальних видань, в тому числі "Нової Газети", де працювала Анна Політковська.

Після вбивства Бабченка ряд українських, російських і західних колег віддали належне його професіоналізму і журналістській сміливості, підкреслює видання.

Як і багато інших європейських газет, Monde не оминає увагою те, що в Україні останніми роками відбуваються вбивства, в яких влада звинувачує Росію.

"З літа 2016 року відбуваються напади з використанням замінованих авто чи стрілецької зброї, в яких гинуть офіцери українських спецслужб і ветерани війни на Донбасі, в тому числі чеченці", - пише газета.

Нерозкриті вбивства

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція біля будинку, де убили Аркадія Бабченка

Бабченко став четвертим російським опозиціонером, убитим в Україні за останні два роки, пише Financial Times.

До цього загинули Павло Шеремет, Денис Вороненков і Аміна Окуєва, відзначає видання.

"Україна звинуватила Росію в усіх трьох убивствах, але жодне з них не розкрила. Так само залишається нерозкритим убивство проросійського журналіста Олеся Бузини в Києві у 2015 році", - зауважує Financial Times.

Огляд підготувалаСлужба моніторингу BBC