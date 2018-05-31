Світові ЗМІ про "воскресіння" Бабченка: довіра до України під питанням?

Копирайт изображения AFP

У четвер британська преса обговорює українську операцію за участі журналіста Аркадія Бабченка і висловлює чимало сумнівів щодо її виправданості.

Чи можна вірити Україні?

"Чому дивне воскресіння Аркадія Бабченка - це піар-подарунок для Кремля" - під таким заголовком Independent публікує статтю кореспондента Олівера Керролла.

Він пише, що операція СБУ із заманювання кілерів допомогла запобігти смерті журналіста і "більш масштабному, але не до кінця зрозумілому терористичному нападу". За словами українських правоохоронців, вдалося запобігти вбивству 30 людей в Україні, але про решту 29 вони нічого не сказали, зауважує видання.

"Для декого з друзів, новини про не-смерть журналіста стали полегшенням, а також викликали бажання натовкти йому пику. Така сама реакція, можливо, була у його дружини. Нині до кінця не зрозуміло, чи знала вона про план заздалегідь", - додає автор.

Але йдеться не лише про шлюб, пише Керролл. "Довіра до України теж під питанням. Зрештою, це була країна, яка стверджувала, що їй чомусь можна більше вірити, ніж її східному сусіду", - підкреслює він.

Автор пише, що пізніше може з'явитися більше суттєвих доказів і деталей про поки не до кінця зрозумілої операції, але "фейкова історія має й інші, більш очевидні наслідки".

"По-перше, журналісти більше не сприйматимуть заяви українських посадових осіб за чисту монету", - вважає Керролл.

По-друге, стверджує він, кожна новина про погрози журналістам тепер буде сприйматися з сумнівом. По-третє, у Кремля з'явилась нова карта, пише Independent.

"Тепер оповідачем є Україна. Ніщо з того, що повідомляє Україна, є тим, чим здається. Усе, що каже Україна, вона каже для того, щоб показати Росію в невигідному світлі", - підкреслює видання, припускаючи, що саме так буде поводитися Москва.

Крім того, на думку автора, дії Бабченка, який погодився взяти участь в операції, "поставили на карту довіру до цілої професії".

Козир для любителів "фейкових новин"

Telegraph пише, що після звістки про загибель Бабченка його друзі й колеги почали писати некрологи та готуватися до похорону, а Україна й Росія звинуватили одна одну і почали кожна власне розслідування, щоб підтвердити свою версію.

Але потім трапилось те, чого не міг спрогнозувати ніхто: Василь Грицак заявив, що все це було інсценуванням.

"Смерть і воскресіння найвідомішого російського військового кореспондента стали одним із найдивніших епізодів у запеклому протистоянні Росії й України. Київ радів перемозі, а Москва засудила фокус", - пише кореспондент Роланд Оліфант.

Копирайт изображения AFP Image caption До посольства РФ у Києві несли квіти і фото Бабченка

Він зауважує, що дії української влади також розкритикували журналісти та захисники медіа.

На думку декого з них, операція підірвала віру в журналістику, а також ллє воду на млин країн, які називають несхвальні репортажі фейковими новинами, зазначає Оліфант.

Автор статті пише, що операція за участі Бабченка "не пролила світла на інші нерозкриті вбивства".

А міжнародна організація "Репортери без кордонів" звинуватила Україну у "грі з правдою незалежно від мотивів", додає Telegraph.

Більше поганого, ніж хорошого?

Шон Вокер також пише на сторінках Guardian, що інсценування смерті журналіста може зрештою бути використане Кремлем.

"Можливо, Київ запобіг убивству, але коли наступного разу вб'ють когось із тих, хто критикує Кремль, першим запитанням буде, чи справді він мертвий", - пише автор.

Копирайт изображения AFP Image caption Андрій Крищенко, голова поліції Києва, на місці "злочину". Тепер заявам української влади можуть не довіряти, пишуть світові ЗМІ

Вокер зауважує, що після першого полегшення у багатьох виникли запитання: чи "пошиття світу в дурні упродовж цілого дня" було єдиним варіантом провести спецоперацію.

"Але попри весь абсурд, ця історія не з тих, над якими сміються. Бабченко справді втік із Росії через страх, і, можливо, справді існував план його вбивства. Питання в тому, чи українська влада не зробила більше поганого, ніж хорошого, коли запобігла вбивству (якщо це справді те, що вона зробила). І чи був менш провокативний варіант досягнути такого самого результату", - пише Вокер.

Він припускає, що впродовж наступних років Москва може неодноразово використовувати "захист Бабченка", якщо потрібно буде відреагувати на викривальні публікації чи навіть фотографії.

"Звісно, думка про те, що Кремль може використати щось на свою користь, навряд чи є причиною скасувати операцію з порятунку життя. Та навіть якщо припустити, що для цього трюку були виправдані причини, залишаються питання щодо того, як саме все здійснили", - зазначає автор статті.

На його думку, можливо, варто було повідомити не про загибель, що травмувало друзів, родичів і колег, а про важке поранення.

Крім того, Вокер зазначає "поганий смак" української влади, яка запросила Бабченка на прес-конференцію "заради максимально шокового ефекту" в аудиторії.

На його думку, тепер успіх всієї операції залежатиме від того, чи зможе Київ надати беззаперечні докази російського плану, про який повідомили на прес-конференції.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC