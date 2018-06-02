Культогляд: український підопічний Елтона Джона та откровення Шарля Азнавура

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY / Getty Images Image caption Елтон Джон з маленьким Левом у спеціалізованому дитячому будинку для ВІЛ-позитивних дітей "Діти плюс", вересень 2009р.

Головні культурні події цього тижня в огляді іноземних ЗМІ:

З ким зустрівся Елтон Джон в Києві?

Чому Шарль Азнавур любить "Ікею"?

Чи присудять "нобеля" з літератури в 2019 році?

За що запам'ятають скульптора Роберта Індіану?

Зустріч на "Кураж-базарі"

Копирайт изображения Уніан Image caption Елтон Джон з чоловіком під час інформаційно-благодійної акції у Києві, 28 травня 2018 р.

Благодійний візит Елтона Джона до Києва не залишився поза увагою британської преси. Таблоїд Daily Mail, зокрема, розповів про приватний аспект цих відвідин.

На "Кураж-базарі" в українській столиці співак разом з чоловіком Девідом Фернішом не лише розповідали про боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу, а й зустрілися з хлопчиком Левом, якого колись бажали усиновити. На жаль, українська влада відмовила парі - адже як в той час, так і нині одностатеві шлюби в країні не визнають.

Зустріч була емоційною, пише видання.

Левові зараз 10 років. Родом він з Макіївки, а тому був змушений разом з братом та бабусею поїхати з міста через конфлікт на сході. Подейкують, зазначає газета, що сер Елтон придбав для родини квартиру у Львові - подалі від лінії фронту.

Daily Mail також нагадує, що невдовзі співак виступить з лекцією у Лондоні в пам'ять про Принцесу Діану, з якою були друзями. Тема заходу - як перемогти одну з найнебезпечніших хвороб в історії людства та побудувати "майбутнє без СНІДу".

"Розумний" шансон

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В інтерв'ю з Daily Telegraph визначний французький шансоньє Шарль Азнавур розкриває багато секретів свого особистого-творчого життя.

Співаку 94 роки і він записав майже три сотні платівок, за що свого часу журнал Time назвав його найвидатнішим естрадним артистом століття. Він каже, що хоче, аби його запам'ятали як автора "розумних культурних пісень". Саме тому в його репертуарі є і присвята критикам, які на початку кар'єри називали його "замалим, потворним та бездарним", і відгук на смерть журналіста в Пакистані від рук ісламських екстремістів.

Азнавур завжди шукає цікаву риму чи поєднання, аби розповісти історію. А ще використовує слова, які, здавалося б, недоречні на естраді - як от целюліт або пахва. Але на його переконання, таким чином він "розкриває правду життя", що і цінує слухач.

До речі, його дружина Улла, з якою вони разом вже понад півстоліття, інколи не погоджується з його не завжди канонічним пісенним лексиконом. Щойно він згадує про неї, обличчя сповнюється майже релігійним пієтетом, зазначає інтерв'юер. Це третій шлюб Азнавура - і кохання всього життя, хоча у нього були близькі, хоч і виключно дружні, стосунки з Едіт Піаф та Бріджит Бардо.

Є ще одна жінка, точніше, жіноче ім'я, яке він називає своєю "найбільшою слабкістю". Це "Ікея", бо "усю кімнату можна змінити за три години". Любов до цього бренду - наслідок шлюбу з Уллою, адже вона шведка, каже співак.

А ще зізнається в любові до публіки і стверджує, що буде співати до 100 років.

Скандальний Нобель

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Не виключено, що наступного року, як і цьогоріч, нобелівську премію з літератури не буде присуджено, повідомляє Guardian.

На думку виконавчого директора Нобелівського фонду Ларса Хайкенстена, нещодавній скандал у Шведській академії, яка обирає лауреата в галузі художнього слова, вкрай негативно позначився на репутації цього колективного органу.

Він, звісно ж, має на увазі звинувачення у сексуальних домаганнях та непристойній поведінці на адресу чоловіка однієї з членів академії - що й призвело до гучних відставок та врешті-решт обернулося рішенням не вручати нагороду в 2018-у. Було домовлено, що наступного року оголосять одразу двох переможців.

Але Хайкенстен наполягає, що це станеться лише за умови, якщо академія "відновить до себе довіру".

В офіційній заяві він закликає установу бути більш відкритою та прозорою та інформувати громадськість про заходи, які вони вживають, аби вирішити внутрішні проблеми - як, наприклад, конфлікт інтересів чи надзвичайно заплутана процедура визначення лауреатів.

Втім, Хайкенстен залишається оптимістом, висловлюючи надію, що ситуація "обернеться позитивом".

"Архітектор любові"

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Independent згадує знаменитого представника поп-арту, скульптора Роберта Індіану, який нещодавно помер у віці 89 років.

Мабуть, не всім знайоме його ім'я, але, поза будь-яким сумнівом, мільйони бачили його найвідомішу скульптуру LOVE, де літери слова "Любов" вписані в умовний квадрат. Хоча його творчий доробок чималий, Індіана, на жаль, став заручником свого найголовнішого витвору.

А ще він був людиною дуже непростої вдачі. В останні роки свого життя жив відлюдькувато на острові і мало з ким спілкувався. Одного разу він посварився з Бараком Обамою, коли його запросили до Білого дому. А в 2014 році відмовився привітати своїх прихильників, які зібралися на акцію в знак пошани до його творчості.

Але його подруга та колишній публіцист Кейтлін Роджерс каже, що не хотіла б, аби Індіану запам'ятали за його норовливість.

"Він був краще, ніж його характеризують. Він був самітником, сварливим та часом складним. Але він був дуже вірною, люблячою людиною, - пояснює вона. - Він був архітектором любові".

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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