Світові ЗМІ про справу Бабченка: Україна - не Росія

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Світові ЗМІ продовжують аналізувати справу Бабченка. В огляді 1 червня:

Чому не варто критикувати методи СБУ?

Звідки лунають заклики до нових санкцій проти Кремля?

Що думає про справу Бабченка депутат британського парламенту?

Чому британський аналітик вважає, що Україна все-таки не Росія?

Радіти, а не критикувати

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Американська Washington Post публікує колонку одного із засновників "Громадське International" Максима Еріставі, який відкидає критику на адресу Служби безпеки України через "постановочне вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Автор пише, що хвиля критики, яка прокотилася у світових ЗМІ, стала для нього неприємною несподіванкою. Він переконує, що замість нападок на Україну через методи її спецслужб, варто було б порадіти тому, що вони врятували життя журналіста.

"Кожен раз, коли ми, російські та українські журналісти, втрачаємо колегу, це лише роз'ятрює глибоку незагоєну рану, - пише пан Еріставі. - То ж коли колеги-новинарі Бабченка дізналися, разом з рештою світу, що він живий і здоровий, реакція була доволі бурхлива. Реакція ж деяких іноземних журналістів та коментаторів різко відрізнялася".

"Вони засудили операцію українського уряду як нікчемну і "неприйнятну маніпуляцію". Деякі з них навіть прирівнювали її до кампаній дезінформації Кремля", - констатує автор.

"Шановні іноземні колеги, я шкодую, що українська влада не виправдала ваших очікувань. Вона, як правило, не виправдовує й наших. Але сьогодні я просто радий, що мій колега живий", - пише пан Еріставі.

Він переконує критиків України: "В нашій частині світу, де десятки журналістів були вбиті тільки за те, що вони виконували свої обов'язки, вижити - це вже досягнення".

"За останній рік в Європі загинуло чотири журналісти. Перед тими, що живі, досі залишається перспектива переслідувань та насильства. Ми повинні робити все можливе, аби їх захистити. Але ми не зможемо досягти цього, якщо будемо витрачати час, ставлячи під сумнів наші рідкісні перемоги", - підсумовує Максим Еріставі на сторінках Washington Post.

Потрібні нові санкції

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Газета Australian закликає до запровадження додаткових санкцій проти Росії через "низку вбивств" опонентів Кремля. Видання зазначає, що критики цілком мають право ставити під сумнів методи Служби безпеки України для убезпечення російського журналіста Аркадія Бабченка і водночас пропонує поглянути на всю цю історії ширше.

Газета пише, що від часу анексії Крима Росією і початку війни на Донбасі Київ перетворився на "поле вбивств" опонентів Путіна.

Australian нагадує, що до усієї історії із "сміливим і непохитним критиком Путіна" Бабченком в столиці України був підірваний Павло Шеремет, а потім розстріляний депутат російської Держдуми Вороненков.

"Москва заперечує будь-які плани знищення Бабченка або когось іще. Але це та сама Москва, яка цинічно відкидає причетність до збиття лайнера авіакомпанії Малайзійські Авіалінії МН17 у 2014 році попри переконливі докази цього", - пише газета.

Саме тому, переконує Australian, країни світу повинні запровадити додаткові санкції проти Кремля.

Політика правди повинна перемагати

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Daily Telegraph вміщує статтю члена британського парламенту Роберта Сілі, який переконує: Україна отримала невелику перемогу у небезпечній грі проти Росії, але тепер має готуватися до нових потужних атак Кремля в інформаційному просторі.

"Вже зараз російські політики та журналісти пов'язують "фальшиву" смерть Бабченка з отруєнням Сергія Скрипаля. Обидва випадки, мовляв, є частиною одного і того ж сюжету, щоб дискредитувати Росію, - зазначає пан Сілі. - Всі ті, хто повідомив про фальшиву смерть Бабченка, чи то BBC, міжнародні агенції новин або громадяни, які публікували свої твіти, зіграли певну роль у поширенні фальшивих новин. Це не добре".

Він додає, що попри все Велика Британія повинна бути на боці України: "І все ж Україна… ще не вмерла. Вона залишається чи не єдиною державою у східнослов'янському світі, що нагадує хоча й хаотичну, але функціонуючу демократію. Путіну треба знищити українську демократію, аби забезпечити авторитарне майбутнє Росії. Тому ми маємо потужну стратегічну причину, щоб підтримати Київ".

Він розтлумачує, що один з найважливіших елементів російської інформаційної війни проти України - це провокування сумнівів щодо новин, які повідомляють ЗМІ.

Саме для цього поширюють своє "сміття" інформаційне агентство "Спутник" і російські боти, переконує британський політик.

І саме тому, підсумовує він, демократичні країни повинні оперувати лише правдивою інформацією.

Україна не Росія

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У тому, чи варто критикувати Україну через "фейкову смерть" Бабченка, намагається розібратися на сторінках британської газети Times політичний оглядач Едвард Лукас. Він пише, що у протистоянні з Росією Києву не слід вдаватися до "методів Путіна".

Пан Лукас пише, що дії СБУ щодо захисту життя російського журналіста, який знайшов прихисток в Україні, заслуговують схвалення. Проте методи спецслужб вже спонукали деяких оглядачів ставити Україну і Росію на один щабель.

Автор статті наголошує - Україна не Росія. Він нагадує, що Росія - "це країна, яка може нахабно заперечувати, що в 2014 році її ракета збила лайнер МH17, яка стверджує, що військові, яких вона відправила для вторгнення в Україну, були туристами, і криміналізує обговорення військових злочинів радянських часів".

Пан Лукас підкреслює, чим саме Україна відрізняється від Росії: "Попри всі свої численні недоліки, вона абсолютно відрізняється від Росії в усіх найважливіших питаннях. Реформи потроху просуваються вперед на тлі недосконалого, але справжнього політичного плюралізму, свободи слова та законності. Результати виборів не є відомими наперед. Ви можете подати в суд на державу та виграти. Політична діяльність і власні багатства не є синонімами. Права людей і меншин мають значення. ЗМІ пристрасно критикують політиків усіх кольорів, включно із президентом Порошенком, якого звинувачують у млявій боротьбі із корупцією протягом останніх чотирьох років".

Ось чому, наголошує Едвард Лукас, урок, який повинна Україна ще повинна засвоїти, полягає в тому, що не можна хотіти подолати Росію, вдаючись до методів, які Москва використовує, аби зруйнувати демократичні досягнення українців.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС.