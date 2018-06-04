Чи можна лікувати рак грудей без хіміотерапії? - огляд ЗМІ

У понеділок міжнародна преса шукає, куди поділася Меланія Трамп, сподівається на лікування раку без хіміотерапії, переживає про спідниці замість шортів для хлопчиків, та розмірковує, як допомогти чоловікам у невеличкому японському місті.

Лікування раку без хіміотерапії

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Жінки, в яких діагностували рак грудей на ранніх стадіях, можуть уникнути хіміотерапії.

Такого висновку дійшли американські медики після проведення масштабного клінічного тесту, повідомляє Independent.

Результати дослідження під егідою Центру лікування раку Альберта Ейнштейна підтвердили, що у 70% випадків хіміотерапії, яка супроводжується втратою волосся, безпліддям і хронічним болем, можна уникнути.

За словами медиків, таких жінок можна вилікувати оперативним втручанням або шляхом застосування гормональної терапії.

В експерименті взяли участь 10 273 жінки, які пройшли генетичні тести.

"Це дослідження матиме значний вплив і на лікарів, і на пацієнтів. Його висновки суттєво збільшують кількість пацієнток, які можуть відмовитись від хіміотерапії без загрози ефективності лікування", - цитує газета співавтора досліду доктора Кейті Олбейн.

Незалежні дослідники та благодійні організації, що займаються боротьбою з раком, теж підтвердили майбутній резонанс дослідження, додає видання.

Саміт без Меланії

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Дружина президента США Меланія Трамп не поїде ні на зустріч лідерів країн G7 до Канади, ні на саміт щодо Північної Кореї у Сінгапурі, що запланований на 12 червня, повідомляє видання The Australian з посиланням на Білий дім.

Як повідомила речниця першої леді США Стефані Грішем, наразі ці заходи не входять до планів пані Трамп.

Востаннє Меланія Трамп з'являлася на публіці 10 травня.

Згодом її прооперували через проблеми з нирками та вже за кілька днів виписали з лікарні, повідомляє видання.

30 травня перша леді США написала у Twitter, що з нею все гаразд і вона перебуває з родиною.

"Бачу, що медіа понаднормово працюють, поширюючи спекуляції про те, де я перебуваю і чим займаюся. Можете бути спокійні, я тут, у Білому домі, зі своєю родиною, чудово почуваюся і тяжко працюю заради дітей та американського народу", - зазначила вона у соцмережі.

Спідниці для хлопчиків

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Одна з британських середніх шкіл заборонила хлопчикам носити шорти влітку, запропонувавши замінити їх на спідниці, повідомляє The Daily Telegraph.

На початку навчального року школа Чілтен Едж, що знаходиться в Оксфордширі, ввела нову форму, яка не передбачає шорти для спекотного періоду.

На запитання батьків одного з учнів, адміністрація відповіла, що шкільна форма є гендерно-нейтральною, тож хлопчики можуть носити спідниці.

Батьки учнів обурені новими правилами.

"Це просто сором, що ми не можемо вирішити це питання, як дорослі. Ми ж не просимо дозволити у школі коротенькі спідниці чи вузькі джинси, просто шорти на два місяці - не така вже це і проблема", - цитує газета батька одного з учнів Алістера Вінс-Портуса.

У серпні школа Чілтен Едж стане академією, додає The Daily Telegraph.

"Японська демографічна бомба"

Копирайт изображения Getty Images Image caption В одному японському містечку не вистачає жінок

Guardian публікує матеріал про жителів одного з японських селищ, які заради подолання демографічної кризи вдалися до нетрадиційних заходів в надії привабити до регіону більше жінок.

Одинадцять чоловіків із гірського селища Отарі, що в центральній Японії, знялися для календаря в рамках PR-кампанії, що спрямована на порятунок цілих міст, де стрімко зменшується населення.

Тільки за останній рік населення Отарі зменшилося з 3734 до 2795 людей, а за прогнозами, у 2060 році тут залишиться не більше 900 жителів.

Проблема з молоддю - станом на минулий березень тут проживало 275 чоловіків і 218 жінок віком від 20 до 30 років.

"Молоді жінки частіше виїжджають звідси у пошуках роботи і, можливо, партнера, натомість, чоловіки здебільшого залишаються, успадковуючи родинні ферми і бізнес, але з невеликим перспективами щодо одруження чи батьківства", - пояснює причини демографічних проблем Guardian.

Ідею надрукувати календар з фото місцевих чоловіків, до яких додається опис їхніх захоплень, запропонував колишній співробітник Міністерства закордонних справ Японії Юкі Нозакі Квілкі, який працює радником мера Отарі.

А його надихнув приклад пожежників Нью-Йорка, які випустили свій "Календар героїв".

У селищі не очікують "напливу жінок" чи "бебі-буму", але розраховують на те, що це змусить решту країни принаймні говорити про Отарі, підсумовує Guardian.

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