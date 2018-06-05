Іноземні ЗМІ: де судитимуть винних у збитті Боїнга

В огляді:

Де судитимуть винних у збитті Боїнга

Момент істини для України

Із кав'ярні в Білий дім?

Яка користь від секс-роботів?

Де судитимуть винних у збитті Боїнга

Копирайт изображения Reuters Image caption Винних у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом можуть судити в Нідерландах

Французька Monde пише про важливий законопроект, який сьогодні може схвалити парламент Нідерландів.

Документ передбачає, що винних у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом будуть судити в Нідерландах, і вміщує деталі того, як це може відбуватися.

Під час дебатів щодо законопроекту глава популістської партії Нідерландів "Форум за демократію" Тьєрі Боде закликав визнати винною в трагедії й Україну через те, що повітряний простір над Донбасом не був закритий. На це міністр закордонних справ Штеф Блок відповів, що такий сценарій не можна виключати, але додав, що нині для цього "немає законних підстав".

Як пише Monde, Тьєрі Боде також вимагав "не забувати про відповідальність малазійського уряду", який був акціонером Malaysia Airlines і дозволив здійснювати рейси над зоною конфлікту.

"Чи опиняться майбутні звинувачені одного дня на лаві підсудних нідерландського трибуналу? Київ залишив Нідерландам відповідальність за судовий процес, але його конституція забороняє екстрадицію своїх громадян, включно з донецькими проросійськими бойовиками. Гаага сподівається переконати декого з них самостійно здатися", - пише Monde.

Газета додає, що звинувачені могли б отримати більш м'який вирок або навіть відстрочку покарання в разі визнання себе винними й співпраці зі слідством.

Україна могла б "екстрадувати росіян, яких схопила на своїй території", але складно уявити, що Росія видасть своїх громадян, підкреслює видання.

Monde додає, що звинувачені могли б брати участь у судовому процесі за допомогою відеозв'язку, а ті, кого визнають винними, - відбувати покарання в Україні. Однак "ані місце, ані дата майбутнього процесу поки що не оголошені", зауважує газета.

Момент істини для України

Для інвесторів, які мають на руках українські цінні папери, наближається момент істини, пише Bloomberg.

Країна занурилася в "політичний вир, підсумком якого може стати припинення фінансування з-за кордону", пише автор статті Мартон Едер.

Він зазначає, що депутати українського парламенту підійшли до межі в питанні схвалення закону, необхідного для продовження фінансування з боку МВФ. Йдеться про Антикорупційний суд.

"Ще більше погіршує ситуацію публічний конфлікт між прем'єр-міністром і міністром фінансів, адже обидва є ключовими фігурами, які працюють над поновленням фінансування обсягом 17,5 мільярдів доларів", - пише Едер.

Ставки для України є високими Bloomberg

Він зауважує, що кульмінація кризи може настати в четвер, коли Верховна Рада має голосувати щодо закону про суд.

"Ставки для України є високими, тому що ця східноєвропейська держава з більш ніж 20-мільярдним доларовим боргом не спромоглася повністю відновити золотовалютні резерви після боргової кризи три роки тому", - пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Київ може повторити долю Аргентини й Туреччини. Минулого місяця інвестори, що вкладалися в боргові папери цих країн, почали швидко й одночасно їх позбуватися. Разом із Україною ці дві держави нещодавно потрапили до списку п'ятьох країн, що є найбільш вразливими до сильного долара й глобального зростання ставок рефінансування.

Але Bloomberg пише, що голосування в українському парламенті може як "занурити країну глибше в хаос", так і "пом'якшити політичну кризу, що набирає обертів".

При цьому центробанк України розуміє серйозність ситуації, адже на його нещодавньому засіданні було сказано про те, що економіка й фінансовий ринок є сосбливо вразливими за відсутності допомоги від кредиторів.

Минулого року Україні вдалося продати інвесторам цінні папери на 3 мільярди доларів завдяки підвищеному попиту, але зараз це зробити складніше, пише Bloomberg.

Видання також нагадує, що попередниця Олександра Данилюка на посаді міністра фінансів пішла з посади через політичне протистояння. Так само вчинила колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарєва, додає автор статті.

Із кав'ярні в Білий дім?

Копирайт изображения Reuters Image caption Говард Шульц підтримував Гілларі Клінтон і Барака Обаму і неодноразово критикував Дональда Трампа

Про політичні амбіції глави Starbucks Говарда Шульца пише видання Guardian може балотуватися в президенти США і, як пише Guardian, не надто заперечує ці чутки.

У червні Шульц покине посаду керівника глобальної мережі кав'ярень, що налічує понад 28 тисяч локацій, і матиме змогу замислитися над майбутнім.

Guardian пише, що він звик відкрито висловлювати думки з політичних і соціальних питань, що вже давно породжує розмови про його можливі політичні амбіції. На президентських виборах 2020 року Шульц міг би представляти Демократичну партію, пише видання.

Сам топ-менеджер у зверненні до співробітників Starbucks сказав, що подумає над цілою низкою варіантів - "від філантропії до держслужби". "Я ще далекий від розуміння того, що готує майбутнє", - цитує видання його лист.

Раніше 64-річний Шульц, чиї статки Forbes оцінює в понад 3 мільярди доларів, неодноразово критикував Дональда Трампа. Зокрема, називав його "президентом, який влаштовує епізодичний хаос кожного дня". Глава Starbucks підтримував Гілларі Клінтон і Барака Обаму, додає Guardian.

Видання також згадує, що Шульц виступає за підвищення мінімальної зарплати, а деяким співробітникам Starbucks компанія оплачує коледж.

Яка користь від секс-роботів?

Копирайт изображения EPA Image caption Вчені не знайшли жодних досліджень про вплив секс-роботів на здоров'я

Секс-роботи не допоможуть подолати самотність чи знизити рівень сексуального насильства, пише Telegraph.

Досі залишається недоведеним те, що інтимні потреби можуть бути задоволені в такий спосіб. Натомість людина може відчути ще більші страждання Telegraph.

Видання посилається на лікарів, які написали в спеціалізованому журналі про сексуальне й репродуктивне здоров'я, що не варто очікувати такого ефекту від популяризації роботизованих ляльок.

Спеціалісти Шанталь Кокс-Джордж і С'юзан Б'юлі проаналізували дебати про переваги й ризики секс-роботів, але "не знайшли жодного дослідження про їхній вплив на здоров'я", пише Telegraph.

Видання зауважує, що індустрія сексуальних технологій нині переживає бум. Деякі вироби продаються за більш ніж 10 тисяч фунтів стерлінгів, а ціну виправдовують тим, що нібито робот може скласти людині компанію.

Але дослідники вважають, що таке твердження "вимагає перегляду самого розуміння компанії, яка передбачає взаємодію з людиною".

Більше того, лікарі припускають, що використання секс-роботів поглиблює самотність. "Досі залишається недоведеним те, що інтимні потреби можуть бути задоволені в такий спосіб. Натомість людина може відчути ще більші страждання", - цитує Telegraph фахівців з питань сексуального здоров'я.

На їхню думку, ринок секс-роботів не має і не матиме стосунку до питань здоров'я. Тож обіцянки виробників про користь їхніх новинок навряд чи можна вважати такими, що мають реальне підґрунтя, зауважують лікарі.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC