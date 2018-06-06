Огляд ЗМІ: сон як запорука сексу

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В огляді преси:

Футбольних фанатів попереджають перед поїздкою до Росії

Чому спортсмени заробляють більше спортсменок

Секрети "оргазмічного сексу"

Сон як запорука сексу

Люди, які сплять принаймні вісім годин вночі, мають більше шансів на "оргазмічний секс", пише Daily Mail.

За словами секс-терапевта Лорі Мінц, довший сон сприяє посиленню сексуального бажання та виробництву гормонів, наприклад, тестостерону. І навпаки, недосипання збільшує кількість кортизолу, відомого також як гормон стресу.

Зокрема, вчені з'ясували, що кожна година сну жінки збільшує шанси на секс із партнером на 14%.

Водночас експерт наголошує, що не тільки сон покращує сексуальне життя, а спостерігається й зворотній ефект, адже після оргазму виробляється гормон окситоцин, який викликає сонливість.

"Після фізичної близькості знижується стрес, що своєю чергою допомагає розслабитися і заснути", - каже пані Мінц.

Крім того, експерт радить кохатися коли є натхнення, а не чекати ночі.

"Секс не обов'язково має відбуватись вночі, коли ви втомлені. Знайдіть інший час", - цитує доктора Мінц Daily Mail.

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Обережно, Росія!

Британська Independent зібрала попередження урядів країн світу вболівальникам, які їдуть на Чемпіонат світу з футболу до Росії. На думку видання, "Росія є чудовою та дружньою країною", але "кожен фан має приїздити з деякою юридичною та культурною обізнаністю".

Газета нагадує про бюрократичні процедури. Зокрема, вболівальники зобов'язані реєструватися в будь-якому місті протягом 24 годин після приїзду. Також краще не забувати свій паспорт, адже "російська поліція має право зупиняти людей та перевіряти документи в будь-який час".

"Поліції не потрібно доводити ймовірну причину для зупинки, постановки питань чи затримання людей", - пише газета. Крім того, фанів попереджають про те, що "злочинні банди мають таємні угоди з місцевими правоохоронцями та діють майже безкарно", а дорожня поліція може зупинити водіїв та "стягнути шахрайські штрафи готівкою просто на місці".

Також вболівальникам радять обережно заводити друзів та ходити на побачення, адже "чимало британців стали жертвами шахраїв", користуючись російськими "службами побачень".

Небезпечно може бути навіть у центрі російської столиці.

"Дрібні злочини, кишенькові крадіжки та пограбування перехожих, часто групою дітей, є поширеним явищем, особливо поруч із такими туристичними пам'ятками, як Красна площа, Ізмайловський ринок та метро в Москві та Санкт-Петербурзі", - пише видання.

Крім того, не рекомендується користуватися російськими дорогами через "погану безпеку". Також туристів попереджають про можливі прояви гомофобії та расизму, а окремо британських вболівальників - про "можливість антибританських настроїв чи агресії" через напружені стосунки між Сполученим королівством та Росією, пише Independent.

Копирайт изображения Reuters Image caption 18 млн доларів надходжень від спонсорських контрактів не дозволили Серені Вільямс потрапити до першої сотні.

"Зяюча прірва"

Daily Telegraph розкритикував різницю у заробітках спортсменів і спортсменок. "Зяючу прірву між світами чоловічого та жіночого спорту було наочно продемонстровано у вівторок, коли американський журнал Forbes оприлюднив свій щорічний список 100 найвисокооплачуваних спортсменів, в якому не фігурує жодна жінка", - зауважує видання.

Газета зауважує, що вперше за вісім років, протягом яких журнал публікує своє дослідження, в ньому представлені лише жінки. Тенісистка Серена Вільямс була єдиною спортсменкою в попередньому виданні, але через народження дитини вона пропустила кілька місяців, тому "скромні" 18 млн доларів надходжень від спонсорських контрактів не дозволили їй потрапити до першої сотні.

"Цей вбивчий обвинувальний висновок нерівності між чоловічим і жіночим спортом викликав обурену реакцію та занепокоєність провідних спортсменок", - веде далі видання.

На думку призерки Олімпійських ігор Емілі Даймонд, нова редакція списку не відображає високі результати, які демонструють жінки у спорті.

"Шкода, що жіночий спорт просто не отримує такої реклами та уваги, як чоловічий", - каже спортсменка та закликає показувати більше жіночих змагань і турнірів по телебаченню.

В цілому в топ-100 домінують американські спортсмени - до списку потрапили 40 баскетболістів, 18 гравців в американський футбол та 14 бейсболістів. Втім, переможцем став боксер Флойд Мейвезер, який заробив запаморочливі 285 млн доларів. Футболісти Ліонель Мессі (111 млн) та Кріштіану Роналду (108 млн) посіли відповідно друге та третє місця, пише Daily Telegraph.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.