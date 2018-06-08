Іноземна преса: українці п'ють радіоактивне молоко

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Із 14 зразків молока для дітей, взятих із ферм у Рівненській області, - у восьми рівень радіоактивного цезію перевищував норму

Іноземні ЗМІ пишуть про Олега Сенцова, про те, як смартфони нас підслуховують, а також про радіоактивне молоко в Україні і те, чому в американському штаті забороняють солодкі вейпи. Читайте у нашому огляді преси.

Радіоактивне молоко

Рівень радіоактивного забруднення молока з деяких регіонів України перевищує норму у п'ять разів - показують результати спільного британсько-українського дослідження, повідомляє Independent.

Фахівці взяли зразки продукції з приватних ферм у Рівненській області, і встановили, що рівень вмісту радіоактивної сполуки цезію було перевищено у шістьох зразках з чотирнадцяти для дорослих, а для дітей у восьми зразках.

Дослідження проводив Ексетерський університет спільно з Українським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології.

"Через більше ніж 30 років після Чорнобильської катастрофи люди і досі час від часу зазнають впливу радіоактивного цезію із споживанням харчових продуктів, у тому числі молока місцевого виробництва у регіонах України, які постраждали від Чорнобильскої аварії", - цитує видання доктора Ірину Лабунську з Ексетерського університету.

Пані Лабунська додає, що рівень забруднення ґрунту не перевищує норму, а от в харчах і досі накопичується. Тобто жителі цілих регіонів постійно піддаються ризику.

Якщо не вжити заходів, спрямованих на боротьбу з цим явищем, рівень радіоактивного забруднення їжі продовжуватиме зростати до 2040 року, пише Independent.

Звільнити Сенцова

Присоромити Володимира Путіна та переконати звільнити українця Олега Сенцова закликає світову спільноту Washington Post.

14 травня режисер з Криму, якого 2015 року Росія засудила до 20 років колонії, звинувативши в тероризмі, оголосив голодування з вимогою звільнити 64 політв'язнів, що перебувають в Росії.

"У Росії голодує політичний в'язень. Світу варто звернути увагу", - пише газета і додає, що якщо ситуація не зміниться, пан Сенцов може померти просто під час ЧС з футболу, який відбуватиметься в Росії.

"Ті країни, які відправлять свої команди та вболівальників до Росії на ЧС цього літа, тільки посилять престиж пана Путіна", - пише Washington Post у своїй редакційній статті.

Тож політичні лідери мають принаймні докласти зусиль до того, щоб переконати російського президента звільнити українського режисера та решту ув'язнених, додає видання.

Газета зазначає, що Україна запропонувала Москві план обміну пана Сенцова та кількох інших українських в'язнів на 23 росіян, і Володимиру Путіну краще було б погодитися на нього.

"В інакшому випадку він може опинитися у ситуації, в якій йому доведеться пояснювати причини загибелі чоловіка, що не мав би опинитися в його країні і тим паче не мав би бути ув'язнений у ній", - підсумовує газета.

Обережно, вас підслуховують

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ваш мікрофон постійно увімкнений, і програми просто розпізнають ключові фрази, вважає експерт із кібербезпеки Пітер Генвей

Смартфони дійсно підслуховують всі ваші розмови і використовують їх для таргетування реклами у соцмережах, попереджає експерт з кібербезпеки доктор Пітер Генвей.

За його словами, це цілком законно, адже певні додатки, які ви встановлюєте на свій телефон, містять пункт доступу до мікрофона у згоді на використання, пише Daily Mail. Проте і досі важко сказати, що саме приводить цю функцію в дію.

Більшість сучасних смартфонів містить програми зі штучним інтелектом, які реагують на фрази "Окей, Гугл" або "Привіт, Сірі". Тобто, ваш мікрофон постійно увімкнений, і програмі просто-таки лишається розпізнати ключову фразу. Пан Генвей каже, що доступ до цієї інформації отримують і інші додатки на вашому телефоні, на кшталт Instagram чи Twitter.

"А це означає, що коли ви обговорюєте покупку нової пари джинсів чи плануєте відпустку у Сенегалі, додатки можуть наповнити вашу стрічку новин рекламою одягу чи акцій авіакомпаній на перельоти", - пише видання.

Facebook спростовує використання інформації з мікрофонів телефонів своїх користувачів. Пан Генвей, натомість, запевняє, що великі компанії роблять це у маркетингових цілях.

"Дійсно, а чому б їм не робити це? З точки зору маркетингу, це має сенс, і законодавство і угоди про використання дозволяють, тож підозрюю, що вони таку практику застосовують, але бути цілком впевненим не можу", - каже експерт з кібер-безпеки.

Сан-Франциско забороняє солодкі вейпи

Сан-Франциско заборонить продаж тютюнових виробів, у тому числі електронних цигарок із солодкими смаками, повідомляє New York Times.

68% жителів міста підтримали заборону, що має стати найбільш жорстким заходом боротьби з палінням у США.

Попри те, що альтернативу традиційним цигаркам розглядають як один зі способів зменшити кількість курців у країні, представники сектора охорони здоров'я та батьки підлітків занепокоєні тим, що вони сприяють популяризації куріння серед молодого покоління.

Американські школи б'ють на сполох через зростаючу кількість учнів середніх та старших класів, які курять, пише газета.

Під забороною може опинитися біля 7 тисяч найменувань тютюнових виробів із солодкими смаками - серед яких бабл-гам, курка з вафлями та молоко єдинорога.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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