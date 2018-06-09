Культогляд: соняхи Ван Гога в небезпеці

Головні культурні події цього тижня в огляді іноземних ЗМІ:

Відзнака для Клуні

"Білявка в законі" повертається

"Соняхи" Ван Гога в небезпеці

"Робін Вільямс: завітай до моїх думок"

Відзнака для Клуні

Копирайт изображения Reuters Image caption Джорджа Клуні на церемонії підтримувала дружина

Нагородою за вагомий внесок у розвиток кіноіндустрії відзначив Джорджа Клуні Американський інститут кіномистецтва, повідомляє The Hollywood Reporter.

Виголошуючи промову, голлівудський актор та продюсер сказав, що пишається змінами, які відбуваються.

"Я щасливий бути в цій індустрії. Дуже пишаюся змінами, які в ній спостерігаю. Та вони мали б відбутися набагато раніше", - цитує видання пана Клуні.

На урочистій церемонії, яка проходила в театрі Долбі у Лос-Анджелесі, були колеги актора і друзі. Привітав його з відзнакою і Барак Обама. 44-ий президент США записав відеозвернення, в якому назвав Джорджа Клуні "добрим чоловіком, другом і громадянином і визначним творцем фільмів".

Нагороду за вагомий внесок у розвиток кіноіндустрії вручають щороку з 1973 року. Серед її лауреатів - Аль Пачіно, Майкл Дуглас, Джек Ніколсон, Клінт Ітсвуд, Барбара Стрейзанд та Джейн Фонда.

"Білявка в законі" повертається

Копирайт изображения AFP

Американська продакшн-студія "Метро-Голдвін-Маєр" підтвердила інформацію про зйомки третьої частини стрічки "Білявка в законі", повідомляє Independent.

Головну роль, як і в попередніх частинах, зіграє Різ Візерспун. У своєму Twitter-акаунті акторка написала, що прем'єру запланували на День святого Валентина 2020 року.

Перша частина комедії вийшла на екрани 17 років тому.

Триває фінальна стадія переговорів щодо сценарію. Ім'я режисера поки що невідоме.

"Соняхи" Ван Гога в небезпеці

Image caption Невідомо, чи загрожує зміна кольору іншим картинам Ван Гога

Жовті пелюстки та стовбури соняхів на одній з картин Ван Гога, що представлена на експозиції в музеї в Амстердамі, потроху "в'януть", кажуть науковці з Антверпенського та Делфтського університетів.

Під час експертизи полотна 1889 року дослідники побачили, що один з двох жовтих пігментів, які використовував митець, чутливий до світла і з часом набуває зеленкуватого відтінку. Згодом з блідо-жовтого колір може перетворитися на оливковий, пише New York Times.

Неозброєним оком зміни важко помітити, заспокоює співробітник Антверпенського університету Фредерік Ванмірт.

Дослідник додає, що ті самі пігменти Ван Гог використовував і в роботі над іншими своїми картинами, але наразі невідомо, скільки ще з них можуть виявитися чутливими до світла.

"Робін Вільямс: завітай до моїх думок"

Копирайт изображения Reuters Image caption Робін Вільямс із дружиною на прем'єрі стрічки у серпні 2009 року.

HBO оприлюднила трейлер документальної стрічки про американського актора комедійного жанру Робіна Вільямса, повідомляє Huffington Post.

Фільм складатиметься з інтерв'ю з коміком та коментарів його сина Зака Вільямса та друзів.

"Мій батько не завжди почувався успішним, та він був найбільш успішною людиною з усіх, кого я знаю", - цитує видання слова Зака Вільямса.

Актор пішов з життя у серпні 2014 року. Він вчинив самогубство.

Фільм "Робін Вільямс: завітай до моїх думок" (В оригіналі "Robin Williams: Come Inside My Mind") з'явиться на екранах 16 липня.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.