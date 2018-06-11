У Британії просять не знімати селфі з дипломами - огляд ЗМІ
Читай в огляді західної преси за 11 червня:
- Заборона на селфі
- Коли Україна отримає гроші МВФ
- Дипломатія за Трампом
Заборона на селфі
Випускників британських вишів просять утриматися від селфі з дипломами. Причина - зростання кількості фальшивих документів, що засвідчують здобуття кваліфікації.
Тільки протягом минулого року кількість підробних дипломів зросла у Британії на 30 %, повідомляє Times.
Ситуація загострилася настільки, що наразі 20 британських університетів почали застосовувати практику електронних дипломів, які неможливо підробити. Випускник реєструється у системі, а під час оформлення на роботу дає роботодавцю логін та пароль для перевірки.
Частіше за все підробляють дипломи Кембриджу та Оксфорду. Через престижність цих університетів в інтернеті з'являється більше світлин високої якості, на яких випускники позують з документами, зазначає газета.
Фейкові дипломи британських університетів можна замовити на сайтах за ціною від 7 до 300 фунтів, додає Times.
Транш від МВФ
Виконувач обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) восени. Про це вона повідомила в інтерв'ю Financial Times.
"Зараз ведуться перемовини щодо тарифів на газ і реформи ринку енергетики. Сподіваємося, що вони скоро завершаться й очікуємо, що транш від МВФ надійде восени", - сказала міністр.
Пані Маркарова додала, що отримання фінансової допомоги від кредитора стане хорошим сигналом для інвесторів.
"Як не крути, а для нас дуже важливо бути в програмі. Ми не розглядаємо ситуацію, в якій залишимося без фінансування МВФ", - додала вона.
Програма від МВФ передбачає надання Україні загалом 17,5 млрд доларів кредитних коштів.
Дипломатія за Трампом
The Wall Street Journal пропонує читачам своєрідний посібник з дипломатичної стратегії Дональда Трампа.
Видання присвячує статтю аналізу характерних рис, які визначають стиль вирішення зовнішньополітичних проблем Дональдом Трампом.
"У нього нереалістичні очікування. І я кажу це у якості компліменту", - цитує видання одного з його радників в адміністрації.
Першою визначною рисою, що виділяє американського президента на зовнішньополітичній арені, газета називає його прагнення все вирішувати самотужки.
Другою - бажання послабити опозицію.
Також, пан Трамп любить встановлювати дедлайни для створення тиску, зазначає The Wall Street Journal. Видання цитує джерело в адміністрації, яке запевняє, що президент ніколи не дає вказівок без чітко встановленого дедлайну.
Газета звертає увагу і на те, що очільник Білого дому любить "збурювати ситуацію" замість того, щоб розряджати її. Так, зокрема, сталося із перенесенням посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.
Багато радників застерігали його від цього кроку, а тодішній міністр закордонних справ США Рекс Тіллерсон назвав "великою помилкою", пише видання із посиланням на джерела.
Відзначає The Wall Street Journal і те, як багато важать для пана Трампа особисті контакти з політиками.
Іноді це призводить до порушення дипломатичного протоколу, і зрештою змушує іноземних високопосадовців думати, що політика Вашингтона змінилася.
Останньою характерною рисою, яку газета називає "фірмовою" традицією пана Трампа, є його звичка відповідати на кожен закид звинуваченнями із ще більшою силою.
Так було і в ситуації з ядерними випробуваннями в Північній Кореї, і в торговельний суперечках з Пекіном, зазначає видання.