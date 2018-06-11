У Британії просять не знімати селфі з дипломами - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Студентів просять не робити селфі та не викладати фото дипломів

Читай в огляді західної преси за 11 червня:

Заборона на селфі

Коли Україна отримає гроші МВФ

Дипломатія за Трампом

Заборона на селфі

Випускників британських вишів просять утриматися від селфі з дипломами. Причина - зростання кількості фальшивих документів, що засвідчують здобуття кваліфікації.

Тільки протягом минулого року кількість підробних дипломів зросла у Британії на 30 %, повідомляє Times.

Ситуація загострилася настільки, що наразі 20 британських університетів почали застосовувати практику електронних дипломів, які неможливо підробити. Випускник реєструється у системі, а під час оформлення на роботу дає роботодавцю логін та пароль для перевірки.

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Частіше за все підробляють дипломи Кембриджу та Оксфорду. Через престижність цих університетів в інтернеті з'являється більше світлин високої якості, на яких випускники позують з документами, зазначає газета.

Фейкові дипломи британських університетів можна замовити на сайтах за ціною від 7 до 300 фунтів, додає Times.

Транш від МВФ

Виконувач обов'язки міністра фінансів України Оксана Маркарова очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) восени. Про це вона повідомила в інтерв'ю Financial Times.

"Зараз ведуться перемовини щодо тарифів на газ і реформи ринку енергетики. Сподіваємося, що вони скоро завершаться й очікуємо, що транш від МВФ надійде восени", - сказала міністр.

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Пані Маркарова додала, що отримання фінансової допомоги від кредитора стане хорошим сигналом для інвесторів.

"Як не крути, а для нас дуже важливо бути в програмі. Ми не розглядаємо ситуацію, в якій залишимося без фінансування МВФ", - додала вона.

Програма від МВФ передбачає надання Україні загалом 17,5 млрд доларів кредитних коштів.

Дипломатія за Трампом

The Wall Street Journal пропонує читачам своєрідний посібник з дипломатичної стратегії Дональда Трампа.

Видання присвячує статтю аналізу характерних рис, які визначають стиль вирішення зовнішньополітичних проблем Дональдом Трампом.

"У нього нереалістичні очікування. І я кажу це у якості компліменту", - цитує видання одного з його радників в адміністрації.

Першою визначною рисою, що виділяє американського президента на зовнішньополітичній арені, газета називає його прагнення все вирішувати самотужки.

Другою - бажання послабити опозицію.

Також, пан Трамп любить встановлювати дедлайни для створення тиску, зазначає The Wall Street Journal. Видання цитує джерело в адміністрації, яке запевняє, що президент ніколи не дає вказівок без чітко встановленого дедлайну.

Копирайт изображения AFP Image caption Популярне фото із саміту "Великої сімки"

Газета звертає увагу і на те, що очільник Білого дому любить "збурювати ситуацію" замість того, щоб розряджати її. Так, зокрема, сталося із перенесенням посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Багато радників застерігали його від цього кроку, а тодішній міністр закордонних справ США Рекс Тіллерсон назвав "великою помилкою", пише видання із посиланням на джерела.

Відзначає The Wall Street Journal і те, як багато важать для пана Трампа особисті контакти з політиками.

Іноді це призводить до порушення дипломатичного протоколу, і зрештою змушує іноземних високопосадовців думати, що політика Вашингтона змінилася.

Останньою характерною рисою, яку газета називає "фірмовою" традицією пана Трампа, є його звичка відповідати на кожен закид звинуваченнями із ще більшою силою.

Так було і в ситуації з ядерними випробуваннями в Північній Кореї, і в торговельний суперечках з Пекіном, зазначає видання.