Саміт "двох зірок міжнародної політики" - огляд ЗМІ

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Читайте в огляді іноземної преси у вівторок, 12 червня, про підсумки "шоу-біз саміту" в Сінгапурі:

Про що йдеться в документі, підписаному Трампом і Кімом

Чи створить саміт в Сінгапурі нові загрози

А як на рахунок прав людини в Північній Кореї

Чи до смаку делегації Кім розкіш капіталізму

Що підписали?

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Яких наслідків очікувати від "історичного" саміту президента США Дональда Трампа і очільника Північної Кореї Кім Чен Ина і що за документ підписали лідери обох країн?

Відповіді на ці питання намагається дати газета New York Times. Видання зазначає, що весь текст угоди, підписаної в Сінгапурі, наразі невідомий, то ж доводиться робити висновки, покладаючись на заяви панів Трампа і Кіма після підписання.

За словами президента США, лідери обох країн погодилися провести "повну денуклеаризацію Корейського півострова" в обмін на "гарантії безпеки для Північної Кореї". На запитання, чим пан Кім дійсно погодився на це, Трамп заявив: "Ми невдовзі почнемо процес і будемо діяти швидко, дуже швидко".

Своєю чергою очільник Північної Кореї підтвердив: "Світ побачить грандіозні зміни".

За інформацією газети, у підписаному документі йдеться про продовження діалогу, який вестимуть Держсекретар США Майк Помпео і "високопоставлений представник Північної Кореї". Продовження переговорів має відбутися "якнайшвидше, аби втілити досягнення" саміту у Сінгапурі.

Газета додає, що сьогоднішній день почався із потискання рук і запевненнями пана Трампа, що відтепер між США і Північною Кореєю будуть лише "чудові стосунки".

"Нестримані на слово і імпульсивні лідери, які ще кілька місяців тому провокували один одного заявами понад ядерною прірвою, забули свої погрози, сподіваючись, що принаймні зараз особиста дипломатія стане противагою десятиліттям ворожості і недовіри", - пише New York Times.

Загрози "шоу-біз саміту"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп не надто переймається особливостями північнокорейського режиму?

Австралійська газета Australian називає зустріч американського і північнокорейського лідерів "шоу-біз самітом за участю двох найбільших зірок міжнародної політики". Видання сподівається, що саміт певною мірою послабить напруження в регіоні, але водночас застерігає про "небезпеки", до яких він може призвести.

Газета побоюється, що пан Трамп укладе угоду, яка передбачатиме великі поступки з боку США в обмін на зобов'язання Північної Кореї щодо поступової денуклеаризації, що "кінець кінцем перетвориться на химеру".

"Це може статися, якщо він (Трамп-Ред.) погодиться на кроки, що підриватимуть альянс між США та Південною Кореєю. Це не лише стане катастрофою, а й завдасть удару по стосунках з іншими союзниками США, як от Японія і інші, - застерігає Australian. - Одним з очевидних кроків у цьому напрямку було б погодитися з тим, що Кім надовго збереже свої ядерні озброєння в обмін на відмову від своїх міжконтинентальних балістичних ракет. Це захистить Америку, але посилить небезпеку для Японії, Південної Кореї та інші союзників США".

Інша небезпека полягає в тому, що Трамп отримає символічну перемогу і почне діалог з Кімом, що, вірогідно, й станеться, розмірковує далі газета. У цьому випадку Кім виглядатиме переможцем, оскільки він відверне цілком реальну загрозу ударів США по ядерних об'єктах його країни. На додаток, Кім цілком може отримати певне полегшення санкцій.

Australian зазначає, що після саміту очільник Північної Кореї перетвориться на "державного діяча світового масштабу, до якого приїжджатимуть видатні міжнародні діячі і який сам наноситиме поважні візити до інших держав".

"Трамп навіть сказав, що він запросить Кіма до США", - зазначає газета.

Та попри усе одне питання залишається відкритим, пише Australian: чи витримають домовленості між Північною Кореєю і США іспит часом і чи не увійде ця зустріч в історію як "шоу-біз саміт".

А що ж правами людини?

Копирайт изображения AFP Image caption У Північній Кореї від 80 до 120 тисяч полів'язнів

Питання кричущих порушень прав людини в Північній Кореї не підіймаються на саміті в Сінгапурі, пише японська газета Japan Times. Видання нагадує, що у зверненні до Конгресу США та американського народу на початку цього року пан Трамп наголошував: "Жоден режим не знущався над своїми громадянами більш безжально, аніж жорстока диктатура в Північній Кореї".

Але наразі виявилося, що президент США не надто переймається діями "авторитарного лідера, підозрюваному в замовленні публічного вбивства свого зведеного брата з нервово-паралітичною сумішшю, розстрілі рідного дядька та заснуванні сумновідомого гулагу, де, за оцінками, утримуються від 80 000 до 120 000 політв'язнів", зазначає Japan Times.

Газета наводить думку з цього питання Роберта Кінга, який переймався правами людини в Північній Кореї в адміністрації Обами. Він переконаний, що Трамп скористався цією темою для того, щоб примусити Кім Чен Ина до переговорів щодо ядерної зброї, але це питання для нинішнього глави Білого дому не є політичним пріоритетом.

Водночас Japan Times висловлює припущення, що досягнення домовленостей щодо ядерної зброї потенційно може привести до деякого покращення із дотриманням прав людини у Північній Кореї.

"За законом США від 2016 року, послаблення американських санкцій, спрямованих проти уряду Північної Кореї, можливе лише за умови прогресу у питанні прав людини", - пише газета.

Нестерпна легкість буття

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північнокорейська делегація, що супроводжувала свого лідера на саміт, знайомилася із досягненнями капіталізму

Китайська South China Morning Post пропонує читачам зазирнути за лаштунки північнокорейської делегації, що прибула до Сінгапура, у статті під назвою "Шопінг, заклади швидкого харчування і марнотратні вечері: північнокорейські посланці куштують на смак сингапурський капіталізм".

"Чиновники з Пхеньяну розкошують у своєму п'ятизірковому готелі, де сніданок коштує 35 доларів США - саме такою є заробітна платня за місяць для середньостатистичного північного корейця, - пише газета. - Для лідера ізольованої Північної Кореї, його делегації з десятків чиновників, працівників державних засобів масової інформації та співробітників служби безпеки рідкісна поїздка за кордон - це можливість навести дипломатичні мости та ознайомитися із капіталістичними успіхами в одному з найбагатших міст світу".

На сніданку члени північнокорейської делегації із очевидним захватом куштували страви китайської кухні, випічку та яєчню, а також робили селфі на тлі "шведського столу" у ресторані готелю, розповідає South China Morning Post.

"Для більшості північних корейців, навіть урядовців, які останніми роками все менше подорожують за кордон через ізоляцію, спричинену санкціями, такі пригощання є недосяжними, - веде далі газета. - Більшість пересічних громадян Північної Кореї виживають завдяки одноманітній дієті з рису, кукурудзи та бобової пасти, що не мають необхідних жирів та білків, як свідчать перебіжчики та представники ООН, яким дозволено відвідувати цю країну".

Китайське видання розповідає, що по прибутті до готелю St Regis північнокорейські чиновники, почепивши значки із зображенням своїх лідерів, пішли на вечерю, яка обійшлася понад 100 доларів на людину. Тим часом офіцери служби безпеки ласували стравами з McDonald's, адже Північна Корея є однією з небагатьох країн світу, де досі нема ресторанів швидкого харчування. Ще одна група попрямувала на шопінг і повернулася із пакетами з сувенірних магазинів NBS Stationery Gifts Shop.

Делегація північнокорейського очільника розташувалася у номерах класу люкс, які коштують понад 5000 доларів за ніч, а президентський люкс - близько 9000 доларів США за ніч. Газета додає, що за усю цю розкіш заплатить влада Сінгапура, яка погодилася витратити близько 15 мільйонів доларів на саміт.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС