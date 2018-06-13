Західні ЗМІ: за що радник Трампа отримав від Пінчука $115 тис

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Пінчук платить щедрі гонорари західним політикам за участь у заходах його фондів

Читайте в огляді західних ЗМІ за 13 червня:

Український гонорар для радника Трампа

Забута війна

Нові докази у справі Манафорта щодо України

Смертельне селфі в Португалії

Гонорар від Пінчука для американського радника

Радник з національної безпеки президента США Джон Болтон отримав торік 115 тисяч доларів у якості гонорарів від фонду українського бізнесмена Віктора Пінчука за участь у його заходах, повідомляє The Washington Post з посиланням на фінансову декларацію пана Болтона за 2017 рік.

Видання зазначає, що радник американського президента брав участь у двох панельних дискусіях у Києві та Мюнхені.

Під час київського заходу, що відбувся у вересні, пан Болтон спробував запевнити аудиторію, що Вашингтон не змінить політику відносно України за президентства Дональда Трампа.

"Це помилка - думати, що з обранням Трампа відбудуться кардинальні зміни у зовнішній політиці. Заспокойтеся, заради Бога", - цитує газета відповідь пана Болтона на запитання британського журналіста.

Загалом, протягом минулого року Джон Болтон заробив у якості гонорарів за виступи 747 тисяч доларів, а загальний дохід задекларував на суму 2,2 мільйона доларів, додає видання.

VICE: війна на Донбасі - не кіно, це реальність

"Війна на сході України - не якесь кляте кіно. Це реальність", - пише репортер VICE Бен Макуч у своїй статті, в якій шукає відповіді на запитання, чому Захід "ігнорує"конфлікт на Донбасі.

Журналіст розповідає, що досить часто, коли його розпитують про роботу над проектами щодо ситуації на сході України, він чує запитання на кшталт: "Хіба вона (війна - Ред.) і досі продовжується?" чи "Хіба вона не закінчилася давно?"

Копирайт изображения Mil.gov.ua Image caption На Заході почали забувати про війну на Донбасі, вважають журналісти

"Війна досі в активній фазі, гинуть люди. Та більшість просто не зважає на це через сукупність різних причин, у тому числі упередженість і невігластво", - пише автор.

Пан Макуч пояснює, що Захід "не зважає" на цей конфлікт, бо це не "епічна війна з тероризмом", для нього це всього-на-всього протистояння між слов'янами на пострадянському просторі, і навряд чи вона пошириться на Європу, щоб становити для неї реальну загрозу.

"Звучить іронічно, але західні ЗМІ щодня просторікують про таємні домовленості і втручання Росії; у той же час, вони ігнорують передову цієї війни між Москвою і західною демократією, що відбувається на Донбасі", - пише репортер VICE.

Автор додає, що міжнародна спільнота не докладає достатньо зусиль, щоб допомогти Україні покласти кінець кризі, натомість продовжує ігнорувати ситуацію для того, щоб утримати статус-кво на "геополітичній шахівниці", спостерігаючи за тим, як десь далеко гинуть люди.

Нові докази у справі Манафорта

Оприлюднено нові докази, які свідчать, що Пол Манафорт керував незареєстрованою кампанією з лобіювання інтересів України у США від імені колишнього президента Віктора Януковича, повідомляє Politico.

Копирайт изображения Reuters Image caption Нові дані свідчать, що команда Манафорта працювала у США для покращення іміджу Віктора Януковича чеез ув'язнення Юлії Тимошенко

Команда спеціального прокурора Роберта Мюллера представила два звіти, в яких викладено, як колишній очільник передвиборчого штабу Дональда Трампа намагався вплинути на хід дискусій в Конгресі та тон американських ЗМІ щодо ув'язнення Юлії Тимошенко.

За словами адвокатів пана Манафорта, його кампанія була спрямована виключно на Європу. Але звіти, оприлюднені паном Мюллером, свідчать про дії колишніх європейських політиків, спрямовані на формування іміджу екс-президента України у США, пише видання.

Прокурори кажуть, що докази не викликають жодних сумнівів. У пана Манафорта відмовилися коментувати ситуацію.

Екс-глава передвиборчого штабу президента США має постати перед судом у справі щодо незареєстрованої лобістської кампанії у вересні.

Смертельне селфі

У Португалії пара з Австралії розбилася на смерть, намагаючись зробити селфі, повідомляє Guardian.

Двоє, імовірніше за все, впали зі стіни над популярним серед туристів риболовецькому пляжі біля містечка Ерісейра, втративши рівновагу, позуючи для фото, додає видання з посиланням на місцеві ЗМІ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У світі все більше людей гинуть, намагаючись зробити екстремальні селфі

"Оскільки ми знайшли на стіні мобільний телефон, все вказує на те, що жертви могли робити селфі, а коли випустили телефон з рук, нахилилися, щоб підняти його і впали", - цитують місцеві ЗМІ голову рятувальної служби порту Кашкайш Руі Перейра де Терра.

Висота стіни на риболовецькому пляжі складає 30 метрів. ЗМІ й раніше повідомляли про інші випадки, коли туристи падали з неї.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу ВВС

Хочете отримувати найцікавіші матеріали в месенджер? Стежте за нами вTelegram!