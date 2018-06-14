Політичні очки для Путіна - західні ЗМІ про ЧС-2018

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14 червня іноземна преса пише про політичний підтекст відкриття чемпіонату світу з футболу.

Незаслужене свято

Невдале братерство

$12 мільярдів на чемпіонат

Незаслужене свято

На думку польського видання Rzeczpospolita, мундіаль для Росії - "свято, на яке вона не заслуговує".

Розмірковуючи про вибір країни, в якій проходить чемпіонат світу, автор каже: "Ми всі знаємо, що футбол - це бізнес, там грають жорстоко і не завжди чесно".

Автор нарікає, що "то не ми вибираємо декорації", та пропонує насолоджуватись святом, адже "за чотири роки нас запросять до Катару, де стадіони будували невільники".

Він наголошує, що для Росії мундіаль має велике внутрішньополітичне значення, так само як і зимова олімпіада в Сочі в 2014 році.

"Ігри, що для цілого світу назавжди стали ганьбою Росії через допінговий скандал, для росіян і далі є приводом пишатися", - пише автор, додаючи, що з мундіалем, скоріш за все, буде так само.

"Особливе розуміння братерства"

Іншої думки дотримується New York Times, яка вважає, що чемпіонат потрібен Путіну аби повернути прихильність світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На проведення чемпіонату світу з футболу Росія витратила 12 мільярдів доларів, пишуть західні ЗМІ

Коли Росія отримала право провести світовий чемпіонат, віце-прем'єр міністр говорив про те, як росіяни стануть братами та сестрами усім народам світу.

"А потім Росія показала, що має своє особливе розуміння братерства - анексія Криму, підтримка бойовиків-сепаратистів у східній Україні, постачання ракетного комплексу, який збив рейс MH17 Малайзійських авіаліній та підтримка кривавого диктатора Башара Асада в Сирії".

На думку видання, Росія використовує великі спортивні події, аби підкреслити свою роль великої держави.

Газета додає, що розбрат в західному політичному світі після саміту G7 грає на руку Путіну, а висловлювання Трампа щодо повернення Росії до клубу створили чудове тло для відкриття мундіалю.

Політичні, а не спортивні очки

Wall Street Journal теж вважає, що чемпіонат принесе політичні очки Росії, жартома додаючи, що на очки спортивні в цих змаганнях росіянам годі розраховувати.

Газета каже, що Путін спробує скористатися нагодою, щоб продемонструвати економічні досягнення Росії попри міжнародні санкції.

На підготовку до чемпіонату було витрачено 12 мільярдів доларів, каже видання, та великі інфраструктурні об'єкти були збудовані в невеликих провінційних містах, що приймають матчі чемпіонату.

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Але й "мільярдери зі зв'язками також напхали свої кишені на цих проектах", каже видання.

На фоні конфронтації з західним світом, Росія шукає все більше контактів в Азії та на Близькому Сході. Серед гостей чемпіонату немає західних лідерів, проти є представники азійських та африканських країн, наголошує видання.

Путін також наголосив, що чемпіонат в Росії - це не просто спортивна подія, а і нагода зустрітися потенційним союзникам, намагаючись перетворити мундіаль у геополітичний форум, каже видання.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.