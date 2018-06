Роббі Вільямс показав ставлення до "цирку Путіна" - огляд ЗМІ

Копирайт изображения AFP Image caption Роббі Вільямс "тонко" показав своє ставлення до "помпезного цирку, влаштованого Путіним"?

В огляді британських ЗМІ 15 червня:

Промовистий жест Роббі Вільямса в Москві

Через що розвідники затримали пенсіонера з Дербішира

Чому шоу-біз руйнує сімейне щастя

Як чорна діра розтрощила вщент зірку

На захист Роббі Вільямса

На тлі критики британського поп-виконавця Роббі Вільямса через згоду взяти участь у відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії, газета Daily Mail стає на бік виконавця.

"Одним грубим жестом Роббі Вільямс висловив ставлення до помпезного цирку, влаштованого Путіним", - пише видання про промовистий жест середнім пальцем, який співак показав наприкінці свого виступу на церемонії відкриття у Москві. "Цю трансляцію дивився приблизно мільярд людей", - зазначає газета.

Daily Mail нагадує, що два року тому росіяни виливали потоки гніву на колишнього соліста гурту Take That за його хіт Party Like Russian, в якому співак висміяв спосіб життя олігархів. То ж не дивно, що ця пісня не потрапила до плей-листа на відкритті головної спортивної події року в російській столиці.

Газета припускає, що саме через промовистий жест режисери телеверсії не показали виконання одного із найбільших хітів Роббі Вільямса, Rock DJ, у супроводі "невеличкої групи танцюристок, одягнених чи то як футбольні м'ячі, чи то як російські космонавти, які вимахували миготливими прасувальними дошками". Натомість гостям церемонії запропонували подивитися обговорення церемонії в студії групою спортивних коментаторів.

За інформацією іншого британського видання, Independent, за його вибрик на стадіоні "Лужникі" Роббі Вільямсу світить штраф від 70 до 1400 доларів.

Новий шпигунський скандал

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай "відчайдушно прагне отримати технологію створення" надновітніх британських літаків?

Газета Daily Telegraph проливає світло на новий шпигунський скандал, що розгортається в Британії.

Співробітники служби внутрішньої розвідки, МІ5, заарештували Бріна Джонса, 73-річного спеціаліста в авіаційній галузі з Дербішира, за підозрою у шпигунстві на користь Китаю.

Джонс, колишній провідний технолог з аеронавігаційного підрозділу компанії Роллс-Ройс, підозрюється у передачі Пекіну секретної інформації про нові літаки F-35 Lightning II. Пан Джонс відкидає будь-яке правопорушення.

Daily Telegraph розповідає, що затриманий був частим відвідувачем Китаю, де давав лекції із спалювання у газових турбінах. Він та його дружина також часто приймали гостей з Китаю у себе вдома. Сусіди пана Джонса розповіли виданню, що він і його дружина є "абсолютно нормальними людьми, вони доброзичливі, завжди вітаються і кожної неділі ходять до церкви".

Експерти розповіли Daily Telegraph, що Китай "відчайдушно прагне отримати технологію створення літаків F-35 Lightning II". На переконання професора Ентоні Гліса, керівника Центру досліджень безпеки та розвідки в університеті штату Букінгем, спроби заволодіння секретами нового реактивного літака F-35 лише підкреслюють "загрозу, яку Китай становить для національної безпеки" Великої Британії.

Після двох днів обшуків і затримання на деякий час пан Джонс повернувся додому. Слідство згідно із законом Великої Британії "Про офіційну секретну інформацію" триває.

Чи є щастя в шоу-бізнесі

Копирайт изображения Hulton Archive Image caption "АВВА складалася із двох пар - Анети Фельгсток і Бьорна Ульвеуса та Ані-Фрід Лингстанд і Бенні Андерсона. Але й їхні стосунки лише погіршувалися, тоді як музика ставала все глибшою і вдумливою" - Guardian

Чи можливе щасливе сімейне життя на тлі блискучої кар'єри в шоу-бізнесі? Таке питання ставить газета Guardian. Поглянувши на подружні пари у світовій поп-музиці від 60-х років до наших днів, видання робить невтішний висновок: слава, гроші і успіх на сцені не примножують сімейне щастя.

Газета нагадує, що попри приголомшливий успіх, Тіна Тернер не знайшла душевного спокою у подружньому житті із Айком, а Шер досі згадує, скільки страждань завдав їй Соні Боно, який і зробив з нею зірку.

"АВВА складалася із двох пар - Анети Фельгсток і Бьорна Ульвеуса та Ані-Фрід Лингстанд і Бенні Андерсона. Але й їхні стосунки лише погіршувалися, тоді як музика ставала все глибшою і вдумливою", - зазначає Guardian. Не стали винятком Гвен Стефані і її чоловік Гевін Росдейл. Нещодавно знову стали поширювати чутки про складнощі у сім'ї Бейонсе і репера Джейзі.

Чому розпадаються музичні пари?

"Часто-густо, музичні пари розлучаються через проблеми, притаманні й звичайним подружжям, які лише посилюються серед мішури і блиску шоу-бузнесу: невірність, звикання, часта відсутність, а також повільна і сумна невідворотність віддалення двох життів одне від одного", - пише Guardian.

Але в атмосфері прискіпливої уваги фанатів і значних досягнень на сцені фактори, які руйнують сімейне життя, лише посилюються.

"Невірність є повсякденним явищем будь-де, але для музичних подружніх пар спокуса є набагато сильнішою. Партнери проводять багато часу далеко один від одного під час турів, де переживають емоції, якими не можуть поділитися із своїми половинами. За таких обставин зберігати близькі стосунки дуже важко, - веде далі газета. - А прірва між тим, що відбувається на сцені і вдома, є ще більшою проблемою. З одного боку, фанати, які верещать у захваті, помічники, менеджер, який вирішує всі питання, інтерв'ю, в яких вони говорять лише про себе. А дома все прозаїчно: партнер із його передбачуваним коханням, який бачить всі недоліки своєї половини".

Водночас Guardian визнає, що навіть у шоу-бізі є поодинокі випадки щасливих пар, проте вивести формулу їхнього сімейного успіху газеті не вдалося.

Космічний вибух і поглинання

Копирайт изображения Universal History Archive/Getty Image caption Спостереження процесу "розривання" зірки чорною дірою стало несподіванкою для вчених

Вчені вперше зафіксували величезний вибух, спричинений поглинанням зірки чорною дірою, повідомляє Independent. Науковці змогли стати свідками цієї драматичної події завдяки спеціальним телескопам, які спостерігали за зіткнення галактик на відстані майже 150 мільйонів світлових років від Землі.

"У центрі однієї з цих галактик була зірка, яка двічі більша за розмір Сонця. Вона була розташована надто близько до чорної діри, що більша за наше Сонце в 20 мільйонів разі. Саме вона пошматувала зірку, спричинивши вибух у Всесвіті", - розповідає видання.

"Ми ніколи раніше не могли безпосередньо спостерігати за формуванням та розвитком викидів під час такої події", - розповів Independent Мігель Перес-Торрес з Астрофізичного інституту Андалусії в Гранаді, Іспанія.

Він роз'яснив: досі вважалося, що у більшості галактик є надмасивні чорні діри, які можуть витягувати з них енергію, але залишаються "спокійними". Тому спостереження процесу "розривання" зірки чорною дірою стало несподіванкою для вчених.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС