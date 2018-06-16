Культогляд: чому Бекхеми продають одяг з весілля принца Гаррі?

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Читайте у новому культогляді:

Сила волі Фріди Кало

Неполіткоректність Роберта Де Ніро

Буремне життя Александра Макквіна

Благодійність від подружжя Бекхемів

Брови Фріди

Щойно лунає ім'я мексиканської художниці-марксистки Фріди Кало, пам'ять відтворює її самобутній образ: пронизливі вугільні очі, характерні з'єднані на переніссі брови, ошатне волосся, прикрашене стрічками і квітами, схрещення фольклору та барокової фантазії в барвистих сукнях.

Вона - одна з небагатьох митців (разом з Енді Уорголом та Ван Гогом), чиї автопортрети стали частиною масової культури - і масової свідомості. Здавалося б, про Фріду відомо майже все. Але виставка на її честь, яка відкривається в лондонському музеї Вікторії і Альберта, здатна здивувати, зауважує оглядач Daily Telegraph.

Особливо вражають особисті предмети, пов'язані з її інвалідністю, - наприклад, протез ноги, на який надягнуто яскравий чобіток, або гіпси, які вона власноруч розмальовувала.

Ці експонати є символами її незламної волі - небажання дозволити фізичній недосконалості перекреслити в собі жінку. А корсет, в якому на животі вирізана діра, розповідає про інші трагедії - трьох викиднів, які пережила, так і не народивши дитину від коханого чоловіка, монументаліста Дієго Рівери.

Але на виставці є, звісно, багато інших речей, які ілюструють, як Фріда стала іконою: від її одягу до косметики, в тому числі олівця фірми "Ревлон", яким вона, як виявляється, "зрощувала" свої знамениті брови.

Підсумок Daily Telegraph - після відвідин цієї експозиції "неможливо хоча б трохи не закохатися в цю надзвичайну жінку".

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Послати Трампа

Цьогорічна церемонія вручення театральної премії "Тоні", яка відбулась минулої неділі в Нью-Йорку, багатьом запам'ятається неполіткоректним демаршем актора Роберта Де Ніро, пише Daily Mail.

Тільки-но він вийшов на сцену, одразу ж сказав, вживши універсально відоме англійське дієслово на літеру F: "Пішов Трамп до бісової матері", а потім переможно, наче боксер, який відправив опонента в нокаут, підняв догори стиснуті кулаки.

Його слова викликали захопливу реакцію аудиторії - багато хто підвівся та привітав голлівудського корифея бурхливими оплесками. Де Ніро на цьому не зупинився, заявивши: "Тепер вже не просто "Трампа геть", а "Пішов Трамп до бісової матері"". Лише після цього він перейшов до основної промови.

Видання нагадує, що актор ніколи не приховував своєї нелюбові до нинішнього президента. Ще задовго до того, як той вирішив балотуватися на найвищу посаду в країні, порівняв його з "продавцем вживаних авто".

А під час президентської кампанії зізнався, що хотів би вдарити Трампа в обличчя. Нещодавно Де Ніро заявив, що господарю Білого дому заборонено вхід в його мережу ресторанів "Нобу".

Трамп, до речі, вже відповів на недільні образи, написавши у Twitter, що в актора "низький рівень IQ".

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Спадщина Макквіна

Guardian публікує рецензію на документальний фільм-біографію, присвячений трагічному генію моди Александру Макквіну.

Стрічка, що вийшла в прокат минулого тижня, - нарізка аматорської зйомки з особистого архіву модельєра, кадри його карколомних показів, як от "Джек-Різник переслідує своїх жертв" чи "Платонова Атлантида", а також інтерв'ю з тими, хто знав митця.

Він, "смішний та зневажливий", пройшов шлях від хлопчика зі східного Лондона, який захоплювався малюванням одягу, до артистичного директора будинку мод Givenchy. А в проміжку було навчання в найпрестижнішому коледжі мистецтв, де його талант, зокрема, бажання одночасно руйнувати догми та дотримуватися традицій, помітила в майбутньому друг-муза-наставниця Ізабелла Блоу.

Вона покінчила життя самогубством за кілька років до свого на той час вже прославленого підопічного. Фільм також досліджує причини, які змусили самого кутюр'є піти з життя: злиденна молодість, захоплення кокаїном, пластичні процедури, постійний стрес від перевтоми.

Але найголовніше, що авторам стрічки вдалося показати, як Макквін вплинув на світ навколо нього, - і цей відбиток залишиться назавжди.

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Зірковий секонд-хенд

Девід та Вікторія Бекхеми оголосили, що виставляють на благодійний аукціон кілька предметів зі свого гардеробу, повідомляє Independent.

І це будуть не повсякденні - хоч, звісно, і брендові речі - а ансамблі, які пара вдягла на травневу церемонію вінчання принца Гаррі та Меган Маркл.

Девід був у чорному фраку від Dior Homme, на якому вишиті його ініціали, плюс біла сорочка та сірі краватка та жилет. А Вікторія обрала сукню її улюбленого темно-синього кольору, дизайн якої сама і розробила.

Вона розповіла, що це плаття з колекції наступного року від її однойменної модної марки, а отже має з'явитися в продажі лише восени. Втім, не виключено, що це відбудеться раніше, каже Вікторія, адже після того, як вона вийшла на публіку в цьому строгому міді, її буквально засипали питаннями, де можна придбати обновку.

Гроші, які вдасться заробити на аукціоні, підуть на потреби фонду "Ми любимо Манчестер", який допомагає жертвам тогорічної терористичної атаки в цьому англійському місті.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС.