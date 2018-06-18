Огляд ЗМІ: росіянин і українець хотіли продати Трампу компромат на Клінтон

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В огляді преси 18 червня:

Нові подробиці імовірного втручання Росії в хід президентських перегонів у США 2016 року.

Американки, що працюють у корпораціях діляться історіями про те, як їх дискримінували на роботі під час вагітності.

Дослідження показало, що мілленіали більш вразливі до хвороб у середньому віці, ніж попереднє покоління, через свій стиль життя.

Дедалі більше фейкових новин поширюються через WhatsApp.

Компромат на Клінтон за 2 млн доларів

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Про нові подробиці імовірного втручання Росії у хід президентських перегонів у США 2016 року повідомляє The Washington Post.

Видання цитує політичного консультанта і давню довірену особу Дональда Трампа Роджера Стоуна, який під час інтерв'ю заявив, що у травні 2016-го зустрічався з росіянином, який представився Генрі Грінбергом і пропонував йому компромат на Гілларі Клінтон.

Чоловік просив за досьє два мільйони доларів, пише газета. Пан Стоун відхилив пропозицію.

"Ви не розумієте хто такий Дональд Трамп. Він ні за що не платить", - сказав Роджер Стоун.

Після того, того як було розпочато розслідування щодо імовірного втручання Москви в американські вибори, пан Стоун і Майкл Капуто, який працював над передвиборчою кампанією Дональда Трампа, заявили, що пан Грінберг, як їм здалося, працював на ФБР.

Росіянин у коментарі The Washington Post сказав, що на момент зустрічі з соратниками американського президента з ФБР не працював.

Пан Грінберг також повідомив, що на зустрічі був присутній і його друг з України - Олексій, який колись працював у Фонді Клінтонів (Clinton Foundation), але був звільнений. В організації цю інформацію спростували.

Видання зазначає, що зустріч між Генрі Грінбергом і Роджером Стоуном відбулася у той же період, що і решта імовірних контактів представників штабу Трампа з росіянами.

Вагітність і кар'єра у США

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Великі корпорації та найбільш престижні компанії у США практикують політику дискримінації щодо вагітних жінок, пише The New York Times.

Видання публікує велику статтю, в якій ділиться історіями американок, які зіткнулися з проблемою кар'єрного просування після народження дітей.

"Високі посади та підвищення зарплатні обходять їх стороною. А коли вони починають скаржитись, їх звільняють", - пише газета.

На роботі, що потребує фізичної сили, дискримінація набуває ще більших масштабів. Вагітні жінки ризикують бути звільненими, якщо просять взяти з собою пляшку з водою чи просять про додаткові перерви для відпочинку, йдеться у статті.

Газета цитує співробітницю "Вол-Март" Отішу Вулбрайт, яка розповідає, що у відповідь на прохання звільнити її від піднімання важких коробок, її менеджер згадав про Демі Мур, яка мало не на дев'ятому місяці продовжувала знімалася у фільмах.

У корпоративному середовищі дискримінація має менш виражений характер і проявляється здебільшого в тому, що вагітним не доручають відповідальних завдань, не запрошують на зустрічі з клієнтами і не нараховують бонуси.

Так було і у випадку з Ерін Мерфі - топ-менеджером у торговельній компанії "Гленкор", якій дали зрозуміти, що з народженням дитини її подальший кар'єрний ріст буде неможливим.

"Ти стара і народжуватимеш, тож для тебе більше немає відкритих можливостей", - 41-річну пані Мерфі процитувала своє керівництво у коментарі The New York Times.

Десятки тисяч жінок подали судові позови проти таких престижних компаній, як KPMG, Whole Foods, 21st Century Fox та інших щодо дискримінації через вагітність.

Здоров'я мілленіалів під загрозою?

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Мілленіали можуть стати першим поколінням, що більше страждатиме від хвороб у середньому віці, ніж їхні батьки. Про це свідчать результати дослідження британської благодійної організації Health Foundation, повідомляє Times.

Молоді люди віком від 20 до 30 років більш вразливі до хвороб, що пов'язані зі способом життя, на кшталт раку, діабету та серцевих захворювань. Причина - труднощі з працевлаштуванням, негаразди в особистому житті і проблеми з пошуком житла.

Мілленіали стали першим в історії поколінням, що заробляє менше за своїх батьків, і це позначається на їхньому добробуті і самопочутті, йдеться у звіті Health Foundation. У дослідженні згадують і про вплив соцмереж.

Зокрема йдеться про те, що представникам цього покоління доводиться будувати стосунки у вік цифрових технологій і суттєвого психологічного тиску, спричиненого соцмережами. Все це призводить до надмірного стресу, що трансформується у хвороби.

В дослідженні взяло участь дві тисячі міленіалів. 80% з них зізналися, що страждають від психологічного тиску з боку соцмереж.

Фейкові новини через WhatsApp

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Світом шириться занепокоєння через роль, яку відіграє WhatsApp у поширенні фейкових новин, пише Guardian.

Мобільний додаток неодноразово звинувачували у розповсюдженні неправдивої інформації в Бразилії, Індії, а зараз і у Великій Британії.

Згідно з результатами дослідження Інституту вивчення журналістики Reuters, кількість людей, які використовують Facebook як джерело новин, поступово знижується. Натомість, тих хто використовує у цих цілях WhatsApp зростає. Наразі, його аудиторія налічує півтора мільярда людей.

"В певній мірі це не надто відрізняється від звичайних розмов, але що є визначним, так це швидкість, з якою поширюються ці новини", - цитує видання співавтора звіту Ніка Ньюмана.

Особливої популярності такі додатки набувають у країнах з авторитарними режимами, адже вони забезпечують більшу приватність.

Люди без перешкод можуть пересилати посилання на матеріали, відео та іншу інформацію. Тут немає алгоритмів, які вирішують який контент ви бачите в першу чергу, як у Facebook.

Представники WhatsApp кажуть, що працюють над освітньою програмою, яка б допомогла їхній аудиторії розпізнавати фейкові новини.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу ВВС

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