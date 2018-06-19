"Перлина в короні" Порошенка - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Reuters Image caption Петро Порошенко написав статтю виданню Washington Post, у якій переконує, що в Україні успішно борються з корупцією

Стаття українського президента у Washington Post і заклики США звільнити Олега Сенцова - в огляді іноземної преси:

Успішний наступ на корупцію в Україні не зупинити - стаття Порошенка в американській газеті

Як росіяни приємно здивували англійських футбольних фанатів

Держдеп США закликає Путіна звільнити українських політв'язнів

Знову про Меган Маркл і принца Гаррі - тесть збовтнув зайового?

"Перлина у короні" Петра Порошенка

Американська газета Washington Post вміщує статтю Петра Порошенка, в якій президент України переконує читачів, що подолання корупції є одним з його головних пріоритетів. Очільник України також перелічує численні успіхи, яких, на його переконання, досягла України у боротьбі із цим ганебним явищем за його президенства.

Пан Порошенко пише, що ухвалення закону про антикорупційний суд стало "важливим кроком на шляху розбудови європейської держави, де всі рівні перед законом". Президент розповідає, що це сталося попри шалений опір "ворогів всередині і за межами України": Росії, українських "популістів, які дбають лише про власні інтереси", а також "членів колишньої Партії регіонів Віктора Януковича і олігархів, що противляться реформам".

Президент України переконує, що їхні "скоординовані дії", спрямовані на руйнування його зусиль щодо "створення абсолютно нової архітектури по боротьбі з корупцією", зазнали поразки завдяки спільним зусиллям його команди і "представників активного громадського суспільства, мережі волонтерів, партнерів в Євросоюзі, Міжнародному валютному фондові та Північній Америці".

"Антикорупційний суд стане перлиною в короні архітектури, якої потребує Україна, аби стати країною, де процвітає верховенство права", - заявляє Петро Порошенко. Він додає, що його партія, а також партія колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка налаштовані активно протидіяти будь-яким спробам зупинити наступ України на корупцію.

А досягнень у цій царині, на переконання пана Порошенка, вже чимало: це й "розвінчання корупційних схем у виплатах НДС", і "повернення з-за кордону 1,5 мільярда доларів вкрадених державних коштів", і запуск системи ProZorro, і перетворення компанії "Нафтогаз Україна" з "дійної корови для політиків" у найбільшого платника до бюджету України.

Ці досягнення вже відчули пересічні українці, веде далі пан Порошенко. "Наші громадяни отримали можливість подорожувати без віз країнами Шенгенської угоди", - наголошує він.

Пан Порошенко переконує, що наступний крок - це створення антикорупційного суду як такого. Він уникає роз'яснень про те, що і коли він особисто як голова держави із правом законодавчої ініціативи збирається зробити, аби закон став реальністю "якнайшвидше".

Натомість глава держави звертається до партнерів України за кордоном: "Система не запрацює на повну силу, доки наші європейські партнери не зроблять свого внеску шляхом старанних зусиль із зупинення витоку капіталу з України і не перестануть надавати притулок посадовим особам і олігархам, що тікають з України, аби уникнути відповідальності в українських судах".

Фанати з Англії приємно вражені

Прихильники англійської збірної були приємно вражені прийомом, влаштованим їм російськими ультрас у Волгограді в день, коли їхня команда зійшлася у двобої із Тунісом, розповідає Independent.

"Передбачення того, що політична напруженість між двома країнами може спричинити проблеми, призвела до незначної присутності англійських вболівальників", - зазначає британське видання.

Чималу роль в цьому відіграла британська преса, зауважує Independent. Джеймс Памбл, фанат з англійського Кента розповів виданню: "Мої друзі казали, що не може бути й мови про подорож до Росії після того, чого вони начиталися".

Але побоювання, що криваві сутички між росіянами і англійцями - неминучі, не справдилися, веде далі Independent.

"Ерні Бредшоу, джентльмен із східного Лондона із золотими зубами і золотистою засмагою, посміхнувся і підтвердив, що в той день він був "готовий до дій", - пише видання. - Але він міг лише похвалити російських господарів гри, яких назвав "прекрасними людьми". Пан Бредшоу зізнався, що в кінці кінців трохи нам'яв боки іншому фанату з Ліверпуля, і саме тому його сорочка була залита пивом.

Independent розповідає, що у день гри Англія-Туніс російська поліція таки затримала двох англійських фанатів у потязі до Волгограда. Один з них намагався пробити діру в скляних дверях вагону, повідомили в поліції.

"Але така поведінка була радше винятком, аніж правилом", - наголошує Independent. "Багато росіян прийшли до фан-зони в англійських футболках. Дехто з місцевих навіть приєдналися до англійців, підспівуючи їм", - ділиться враженнями видання.

Independent цитує 43-річного вболівальника з Англії Джеймса Локетта, який переконаний: "Люди - це люди, і звичайні російські шанувальники не мають нічого спільного з нинішніьою напругою [у стосунках між Росією та Великою Британією]".

США: свободу політв'язням!

Поки Чемпіонат світу з футболу набирає обертів, Державний департамент США закликав Росію звільнити "понад 150 політичних та релігійних в'язнів" і звинуватив Москву у поверненні до "жорстокої практики радянської епохи" щодо придушення опонентів, повідомляє Wall Street Journal.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Під посольством Росії в Києві раніше проходили протести із вимогою звільнення засуджених українців, яких Україна вважає політв'язнями

Особливе занепокоєння США викликає "ситуація із українським кінорежисером Олегом Сенцовом, який виступав проти анексії Росії в Криму та який наразі голодує в російській в'язниці". "Пан Сенцов відбуває там 20-річний термін за звинуваченнями в тероризмі, що західні уряди вважають політично вмотивованим вироком", - додає американське видання.

У списку тих, кого Державний департамент закликає звільнити є й активіст-правозахисник з Чечні Оюб Титієв, і кримський татарин Руслан Зейтуллаєв, а також Денніс Крістенсен, який сповідує вчення Свідків Єгови, п'ять лідерів Церкви Саєнтології та більше десятка послідовників турецького теолога Саїда Нурсі, пише Wall Street Journa1.

Держдепартамент звернув увагу на те, що дедалі частіше Кремль вдається до кроків, які були притаманні радянському режиму: "практика утримання в'язнів у психіатричних закладах, проведення судових засідань, які не є відкритими для громадськості, а також відправка ув'язнених в жорсткі та віддалені регіони Росії, чимдалі від їхніх сімей".

Wall Street Journal нагадує, що Олег Сенцов, який народився у Криму, відбуває покарання у в'язниці за Полярним колом. Така сама ж доля спіткала і Олександра Кольченка, який відбуває 10-річне покарання у віддаленій в'язниці.

"Вибухонебезпечне" інтерв'ю

Принц Гаррі і його новоспечена дружина Меган Маркл знову у центрі уваги жовтої преси Великої Британії. Цього разу завдяки доволі відвертому інтерв'ю батька колишньої американської акторки Томаса Маркла.

Якщо заяви пана Маркла, що його донька та Гаррі "працюють над народженням дитини" були "ударами по гідності" герцогині Сасекської, то розповідь про погляди принца Гаррі на політику Дональда Трампа і Брекзит були "вибухонебезпечними", зазначає британська Daily Mail.

Газета нагадує, що з часів скандалу із запрошенням пана Трампа до Великої Британії, королівська родина є надзвичайно обережною у висловлюваннях, аби уникнути звинувачень у втручанні в політику.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган Маркл (на фото) до вівтаря вів батько її нареченого - принц Чарльз, бо її власний тато не зміг приїхати на весілля доньки

За твердженням пана Маркла, принц Гаррі переконаний, що "Дональду Трампу варто дати шанс". Онук королеви також начебто не проти Брекзиту.

Газета припускає, що Томас Маркл сказав це "не навмисно", хоча викликає запитання той факт, що канал ITV добре заплатив йому за інтерв'ю.

Daily Mail пише, що батько Меган повинен брати приклад з батька дружини іншого онука королеви принца Вільяма - батька Кейт Міддлтон. З моменту заручин з Кейт і Вільяма у 2011 році татусь герцогині Кембриджської дав інтерв'ю лише один раз і у жорсткій відповідності вимогам королівського протоколу. "За майже вісім років з того часу він не вимовим жодного слова", - наголошує газета.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС