Огляд ЗМІ: після ЧС на Росію чекає покоління "дітей ФІФА"

Копирайт изображения EPA Image caption Фан-зона у Калінінграді

Світова преса пише про скандали навколо ЧС з футболу в Росії та не виключає бейбі-буму після його завершення.

New York Times публікує редакційну статтю про українського режисера Олега Сенцова, привертаючи увагу світової спільноти.

"Сибірський в'язень зіпсував путінську буфонаду"

Пограбування майже на мільйон

Росія чекає на "дітей ФІФА"

Мілленіали та великі бренди: хто кого?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Олег Сенцов голодує у російській в'язниці з вимогою звільнити політв'язнів уже більше місяця

"Сибірський в'язень зіпсував путінську буфонаду"

Звернути увагу на голодування кримського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії, закликає світову спільноту New York Times.

Видання публікує редакційну статтю під заголовком "Сибірський в'язень зіпсував путінську буфонаду", в якій пише, що справа українця має нагадати світу про "злочини", які вчинила російська влада.

Жодна сума грошей, витрачена на проведення ЧС з футболу, не має дозволити світу закрити очі на дії Кремля, додає газета.

Тільки путінський режим несе відповідальність за напад на Україну New York Times

"Тільки путінський режим несе відповідальність за напад на Україну, тортури над Сенцовим і підставний суд над ним", - пише New York Times.

"Сенцов ризикує життям, щоб привернути до всього цього увагу", - додає газета.

Насамкінець видання пише, що український режисер заслуговує на повну підтримку Заходу, попри футбольне шоу, яке Росія влаштувала для світу.

Пограбування майже на мільйон

Копирайт изображения Reuters Image caption Колумбійський співак Малума приїхав до Росії вболівати за свою збірну на ЧС

Південноамериканського співака, відомого під сценічним іменем Малума, пограбували у Москві, викравши з його готельного номера коштовності вартістю у понад 780 тисяч доларів, повідомляє Mirror.

24-річний виконавець з Колумбії приїхав разом зі своєю дівчиною, моделлю Наталією Баруліч, до Росії на ЧС з футболу. Вони зупинилися у готелі Four Seasons, розташованому біля Кремля і Красної площі.

Злочинці потрапили до номера пари, коли там нікого не було.

За однією з версій поліції, шахраєм може бути людина з близького оточення співака.

Серед зниклих коштовностей годинники вартістю у 70 тисяч доларів і намисто з рожевого золота і діамантів вартістю у 35 тисяч доларів, пише видання.

Про пограбування стало відомо 19 червня під час матчу Японія-Колумбія, в якому остання програла з рахунком 2-1. Та деякі джерела припускають, що це могло статися ще 14 червня, пише Mirror.

Пісні південноамериканського співака мають сотні мільйонів переглядів на YouTube. Треки Сorazón, Felices Los 4 та El Perdedor зібрали понад мільярд переглядів. В Instagram Малума має понад 33 мільйони підписників.

Росія чекає на "дітей ФІФА"

У Росії чекають на "дітей ФІФА", які з'являться на світ вже наступного року після завершення ЧС з футболу, пише іспанська ABC.

Росіяни насолоджуються загальною атмосферою футбольного свята і напливом туристів та вболівальників, пише газета і цитує росіянку Тетяну, яка каже, що все, що відбувається, нагадує їй Олімпіаду у Москві 1980-го року.

"Тоді наступного року народилося багато дітей. Деякі з них були чорними. Їх називали дітьми Олімпіади", - каже жінка.

Наразі Росія чекає на покоління "дітей ФІФА", пише ABC і додає, що Друга світова війна забрала у російських жінок 10 мільйонів чоловіків.

Мілленіали та великі бренди: хто кого?

Копирайт изображения Anna Pelzer/UNSPLASH Image caption Сучасна молодь більше за попередні покоління цікавиться своїм здоров'ям, пише Financial Times

Великі бренди, що працюють у харчовій індустрії, страждають від надмірного тиску з боку мілленіалів, які надають перевагу "автентичним" товарам, змушуючи виробників і продавців пристосовуватися до змін, пише Financial Times.

Видання публікує статтю із серії матеріалів, присвячених тому, як молоде покоління змінює бізнес-середовище у сфері товарів широкого вжитку.

"Протягом десятиліть більший був еквівалентом вищої якості, споживачі довіряли брендам, які були їм добре відомі, а напівфабрикати були чимось новим і незвичним. Але зараз все не так", - пише видання.

Газета цитує очільника французької корпорації Danone Еммануеля Фабера, який каже, що сучасне покоління має геть інші цінності.

Коли бренд намагається змінити обгортку, споживачі відвертаються від нього Еліо Леоні-Скеті, Бізнес-експерт

"Вони (молодь. - Ред.) хочуть віддані бренди з автентичною продукцією. Натуральні, простіші, місцевого походження і за можливості невеликі - власне, чим менші, тим краще", - каже пан Фабер.

Згідно з дослідженням центру Pew Search, типовий споживач-мілленіал - віком від 22 до 37 років, більше приділяє уваги здоровому харчуванню, ніж попереднє покоління, вживає менше алкоголю, хоче знати про склад продукції, місце походження і не байдужий до впливу на навколишнє середовище.

Сьогодні, у боротьбі за гаманець мілленіала, великі корпорації програють малим компаніям, які замість того, щоб додавати у свою продукцію штучні підсоложувачі, роблять її органічною і більш корисною, пише Financial Times.

Деякі корпорації вже запроваджують зміни, пропонуючи нові лінійки товарів, але у багатьох випадках це викликає у споживачів скепсис.

"Багато з цих великих брендів намагаються перезапуститися для нового вимогливого споживача, але багатьом з них це не вдається. Коли бренд намагається змінити обгортку, споживачі відвертаються від нього", - цитує Financial Times бізнес-експерта Еліо Леоні-Скеті.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС