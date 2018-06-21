Огляд ЗМІ: найпопулярніша фанатка збірної Росії виявилася порноакторкою

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В огляді іноземних ЗМІ за 21 червня:

Протидія Росії

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Заступник міністра оборони Британії заявив, що "Росія готується до війни", пише Daily Mirror.

"Марк Ланкастер наполягає, що Кремль готується до конфлікту після того як набув досвіду в останніх проведених битвах", - веде далі видання.

Було б ілюзією вважати, що Росія не застосує жорстку силу в майбутньому Марк Ланкастер, Заступник міністра оборони Британії

"Розкрутіть глобус та подивіться на світ з перспективи Росії. Подумайте над тим, як вони можуть дивитись на загрози. І хоча ми не знаємо, чи вважають вони конфлікт неминучим, вони готуються до нього", - пан Ланкастер застеріг британських військових.

Він відкинув припущення, що використання кібероперцій Росією свідчить про її небажання брати участь у війні із застосуванням звичайної зброї.

"Існує альтернативна теза - Росія зробила висновок, що вона не готова до масштабних військових дій, що вона зробила висновки з [війни у] Грузії та відносної невдачі з анексією Криму, і тому зараз посилено інвестує в майбутнє своїх регулярних військ. На підставі цього, було б ілюзією вважати, що Росія не застосує жорстку силу в майбутньому", - заявив пан Ланкастер.

Своєю чергою, начальник Генерального Штабу наголосив на тому, що не можна недооцінювати "російський виклик", та закликав посилити британську армію, адже Кремль "не має поваги до слабкості, особливо військової слабкості".

"Невиправдане припущення, що не існує неминучої чи екзистенціальної загрози Сполученому королівству, і що навіть якщо й є, то вона виникне заздалегідь, є невірним, так само як і помилкова думка, що традиційна зброя та військо не мають особливого значення для протидії підривній діяльності Росії", - цитує генерала Карлтона-Сміта Daily Mirror.

Обережно, алкоголь!

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У світі збільшується кількість латентних алкоголіків, пише Independent. Наприклад, за офіційними даними британці у віці 55-74 років "п'ють так багато, як не пило жодне попереднє покоління".

Видання наголошує, що стереотип алкоголіка, який склався в суспільстві, не відповідає сучасним реаліям. Далеко не всі з них прокидаються вранці з бажанням хильнути горілки.

Ті, хто випивають пляшку пива чи бокал вина кілька разів на тиждень, можуть бути прихованими алкоголіками, попереджають вчені.

Вони запропонували чотири питання, позитивні відповіді на які збільшують шанси потрапити до групи ризику: чи думали ви коли-небудь про те, що потрібно зменшити вживання алкоголю? Чи дратує вас, коли люди критикують вас за вживання міцних напоїв? Чи відчуваєте ви провину через те, що п'єте чи наслідки вживання алкоголю? Чи відчуваєте ви необхідність випити для покращення самопочуття, особливо в ранці для розслаблення?

За словами лікаря Ікбала Мохіудді, стверджувальні відповіді автоматично не роблять вас алкоголіком, але над цим потрібно замислитись.

Водночас він наголошує, що третина його пацієнтів, які потерпають від алкоголізму, є доволі успішними людьми на високих посадах.

"Латентні алкоголіки зазвичай можуть добре виконувати свої обов'язки, попри вживання алкоголю, і зазвичай вони заперечують будь-які проблеми", - каже лікар.

Мохіудді також попереджає про небезпеку нечастих, але тривалих "сеансів прийому алкоголю" та радить пити не більше бокалу вина, пляшки пива чи 50 грамів міцних напоїв на годину, пише Independent.

"Величезне потрясіння"

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Daily Mail пише про те, що чоловіки також страждають від післяпологового синдрому. Видання посилається на "базу доказів, що постійно зростає".

"Дослідження за підтримки британської Національної служби охорони здоровя виявило, майже кожний 25-й батько впадав у деперсію після народження дитини", - пише газета.

Водночас Національний фонд дітонародження каже, що кожен третій батько переймається своїм психічним здоровям, а за оцінками іншої недержавної огранізації - National Health Foundation, близько 10% чоловіків страждають від післяродової депресії.

Цікаво, що в жінок цей показник складає 14%.

"Чимало чоловіків переживають величезне потрясіння, коли стають батьками. Більша фінансова відповідальність, зміни в стосунках і стилі життя у поєднанні з нестачею сна та збільшенням обсягів домашньої роботи - все це може вплинути на емоційне та психічне здоровя", - каже експерт Абі Вуд.

Водночас чоловіки намагаються приховати свої почуття, адже соціальні очікування вимагають від них сили.

"Перинатальні психічні проблеми чолівіків-батьків необхідно більш широко визнавати. Дуже важливо підбадьорювати та підтримувати татусів, щоб вони ділились своїми почуттями та просили про допомогу", - цитує пані Вуд Daily Mail.

"Футбольна красуня"

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"Найсексуальніша вболівальниця" збірної Росії з футболу виявилась порнозіркою, пише Sun.

Після того, як фото "приголомшливої блондинки" в білому топі з написом "Russia", яка підтримувала національну збірну в матчі проти Саудівської Аравії, облетіли весь світ, зацікавлені фани почали шукати інформацію про красуню.

Саме вони з'ясували, що Наталя Немчинова є "порнозіркою-свінгером", а чимало відео за її участю можна побачити на спеціалізованих вебсайтах.

Допитливі "детективи" також встановили, що до початку кар'єри в порно індустрії дівчина встигла виграти конкурс краси "Міс Москва-2007".

Крім того, вона є справжньою фанаткою футбольної збірної Росії, адже веб-юзери змогли знайти в мережі чимало фото Немчинової на футбольних матчах, зокрема, під час Чемпіонату Європи 2016 року у Франції.

"Її приголомшливий вигляд заслужив для неї титул "найгарячішої вболівальниці Кубка світу" серед ЗМІ та фанатів в усьому світі", - підсумовує Sun.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС