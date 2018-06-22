ЗМІ про ЧС-2018: "приниження" Аргентини і підозрілі досягнення Росії

В огляді іноземних ЗМІ за 22 червня:

Чи стане поразка від Хорватії кінцем ери Аргентини?

Чому виникають питання до переможної ходи команди Росії?

Чого хоче Британія, "як Україна"?

Чому гаряча ванна краще, ніж душ?

"Таксі для Мессі!"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для команди Ліонеля Мессі матч з хорватами перетворився на жахливий

Статтю із таким заголовком, в якій йдеться про "жорстоке приниження" з рахунком 0:3 команди Аргентини у двобої з Хорватією, публікує Daily Mail.

Британська газета вважає, що сенсаційний програш команди Ліонеля Мессі, яка, ймовірно, завершить виступ на Чемпіонаті світу в Росії на стадії групового турніру, став "проявом її тактичної та технічної некомпетентності".

Daily Mail пише, що такої кричущої поразки Аргентина не зазнавала з 1958 року. Тоді команда програла Чехословаччині із рахунком 6:1.

Газета покладає відповідальність за такий результат на тренера команди, Хорхе Сампаолі.

Видання вважає, що тактика захисту із залученням трьох гравців виявилася абсолютно провальною. Саме через це захист південноамериканської команди виявився цілком неприйнятним, таким, що "відкрив багато дір" на полі, чим успішно й скористалися хорвати. Daily Mail пише, що гра аргентинців радше нагадувала "сліпу паніку", з якою так і не впоралися ані капітан Мессі, ані його команда.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хорватські вболівальники не стримували радості під час матчу Хорватії з Аргентиною

Водночас газета хвалить команду Хорватії. "У цій визначній перемозі Хорватії було багато героїв, але Лука Модріч та Іван Ракітич були найкращими, адже саме вони спокійно і впевнено робили свою справу", - зазначає Daily Mail.

В результаті, підсумовує газета, світ побачив "екстаз Хорватії і програш Аргентини, який може означати кінець ери для переможеної команди". А відтак, мабуть, час викликати "таксі для Мессі".

Перемоги Росії - знову є питання?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російські футболісти перемогли гравців Саудівської Аравії та Єгипту

На тлі сенсаційних провалів фаворитів Чемпіонату світу оглядачі намагаються розгадати таємницю доволі успішних виступів тих, кого вважали аутсайдерами турніру, як от, приміром, Росії. Daily Telegraph пише, що на тлі "дивовижної" гри росіян дедалі частіше лунають голоси щодо перевірки допінг-тестів господарів Чемпіонату світу.

Газета зазначає, що ще до початку мундіалю на ФІФА чинили чималий тиск, аби уникнути повторення "найгіршого допінгового скандалу", що струсонув спортивний світ після зимових Олімпійських ігор в Сочі. Проте головна футбольна організація світу наразі відмовляється повідомити, чи здавали допінг-проби росіяни після їхніх несподіваних перемог над командами Саудівської Аравії та Єгипту, що "вперше з моменту розпаду Радянського Союзу" практично вивели підлеглих Станіслава Черчесова у наступну фазу Чемпіонату світу.

Аналітики вже встановили, що "гравці збірної Росії покрили на полі більші відстані, аніж будь-яка інша команда", додає Daily Telegraph. Тревіс Тигарт, голова антидопінгової агенції США, вважає, що час бити на сполох. "Надзвичайні досягнення вимагають додаткових тестів", - переконаний він.

Пан Тигарт вважає, що "було б наївним" вірити у те, що Росія не буде порушувати антидопінгові правила під час Чемпіонату світу 2018. Але ФІФА, яка неодноразово називала Росію "однією з найбільш перевірених команд", відмовляється повідомляти, чи такі тести мали місце.

Водночас, наголошує газета, можна знайти багато пояснень успіхів російської збірної. Це й те, що вони грають вдома, і адреналін, який спонукає їх доводити насамперед своїм вболівальникам, що вони здатні вигравати. Погоджується із цим і пан Тигарт: "Справді, несправедливо робити висновки про окремих осіб чи команди з огляду виключно на їхні виступи".

Проте він ставить питання - чому не можна про це сказати відкрито? "Мовляв, дивіться, ми дотримуємося найвищих стандартів", - каже він. Саме відсутність прозорості у цьому питанні з боку спортивних чиновників Росії й породжує підозру, підкреслив голова антидопінгової агенції США.

Британія піде шляхом України?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британія визначає майбутнє своїх відносин з ЄС після брекзиту і дедалі більше дивиться на приклад Угоди щодо асоціації України з ЄС

Уряд Великої Британії розглядає можливість укладення угоди про асоціацію з ЄС, як це зробила Україна, розповідає Indepenedent із посиланням на високопоставлені джерела на Даунінг Стріт.

Видання пише, що після "брекзиту" уряд країни міг би підписати угоду асоціацію за прикладом Києва. Така угода включала б домовленості про вільну торгівлю, дотримання європейської регуляторної політики та співробітництво в галузі безпеки та закордонних справ.

Indepenedent перелічує переваги такого формату договору: "він допоможе уникнути складної мережі двосторонніх угод, на кшталт тих, що регулюють відносини між ЄС та Швейцарією". "Підхід, рекомендований Європарламентом не включає членство в спільному ринку чи митному союзі, але може відкрити двері для ширшої співпраці, аніж базовий договір про вільну торгівлю", - наголошує видання.

Indepenedent звертає увагу на те, що угоди про асоціацію можуть бути різними "за наповненням". Проте саме та, що укладена з Україною, найбільше підходить Великій Британії, адже передбачає "найтісніший рівень економічного співробітництва".

Приймайте ванни, вони дуже корисні

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Британські вчені встановили, що приймати гарячі ванни корисніше, аніж душ, адже це може запобігти серцевим захворюванням, повідомляє Daily Mail. "Гарячі ванни п'ять та більше разів на тиждень можуть допомогти уникнути інфаркту або інсульту", - переконує газета.

Дослідження показали, що регулярне занурення у ванну при температурі 41° С добре для серця та зменшує шанси утворення тромбів в артеріях, адже гаряча вода посилює кровотік та знижує артеріальний тиск.

Науковці вивчали реакцію 873 чоловіків та жінок, які приймали ванни в середньому по 12 хвилин на день, і виявили сприятливий ефект він купання на серцево-судинну систему.

Daily Mail цитує професора Джеремі Пірсона з Британського Фонду Серця, який сказав: "Ми всі знаємо про переваги гарячої ванни, коли йдеться про полегшення м'язового болю в кінцівках та емоційного стомлення. Проте можна знайти й пояснення того, чому тривала ванна може бути корисною для серця людини".

Одне з таких пояснень полягає в тому, що люди, які регулярно приймають гарячі ванни менше піддаються стресу. А відтак, закликає Daily Mail, відкривайте гарячу воду, додавайте до неї духмяну піну і занурюйтеся.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС