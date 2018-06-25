НАТО "застрягне" в Європі, якщо буде війна з Росією - Washington Post

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські танки можуть обвалити "іржаві" європейські мости, пише Washington Post

"Вразливі місця" НАТО

Якщо НАТО доведеться дати відсіч Росії у військовому конфлікті, її сили можуть "застрягти у пробці" в Європі, попереджають американські воєначальники.

Непевний період, що передує військовим діям, може стати великою проблемою Washington Post

Washington Post публікує статтю, в якій військові США розповідають, що європейська інфраструктура не відповідає стандартам необхідним для проходження американської техніки.

"Американські танки можуть обвалити іржаві мости, що заслабкі для їхньої ваги. Війська можуть затримати бюрократи на паспортному контролі та вперті залізничні компанії", - пише видання.

"Хоча у випадку оголошення війни багато бар'єрів буде усунено, непевний період, що передує військовим діям, може стати великою проблемою", - йдеться у статті.

Газета цитує колишнього посла США у НАТО, американського військового у відставці Дугласа Люте, який каже, що транспортне питання сигналізує про проблему більшого масштабу.

За його словами, російські військові іноді краще проінформовані про європейські об'єкти інфраструктури і вразливі місця країн-союзниць по НАТО.

Особливо вразливим місцем американські військові вважають Балтійський регіон. Згідно з результатами дослідження американського центру RAND Corporation 2016 року, для того, щоб увійти у Ригу, російським військам знадобиться менше 60 годин.

Нові виклики для Ердогана

Нова перемога на виборах навряд чи допоможе лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану подолати труднощі та виклики, що стоять перед країною. Таку думку висловлює редактор Financial Times Девід Гарднер у своїй колонці.

Цієї неділі президент Туреччини виграв новий п'ятирічний термін у першому турі перегонів.

Турецький лідер також отримав більшість у парламенті, що гарантує йому наступних 15 років при владі, зазначає журналіст.

Роль прем'єр-міністра у новому "президентському режимі", створеному за моделлю російського, фактично відсутня, додає він. Тобто, пан Ердоган отримає "необмежену" владу, адже матиме контроль над всіма її гілками: виконавчою, законодавчою і судовою.

Навіть могутні президенти потребують громовідводів, на кшалт прем'єр-міністра Девід Гарднер, Financial Times

Але це не гарантує йому успіху у подоланні викликів, перед якими стоїть Туреччина. Серед них пан Гарднер виділяє наступні: вразлива і перегріта економіка, підвищення інфляції і слабка національна валюта, погані відносини з традиційними союзниками у ЄС і НАТО і "ризиковані" втручання у конфлікти в Сирії та Іраку.

"Коли маєш справу з негараздами таких масштабів, навіть такі могутні президенти потребують громовідводів, на кшталт прем'єр-міністра", - підсумовує редактор Financial Times.

Вперше за кермо

Цієї неділі жінки в Саудівській Аравії вперше сіли за кермо. Святкову атмосферу, що охопила країну, описує у своєму репортажі Guardian.

Правоохоронці роздавали жінкам квіти, батьки благословляли, а хтось жартував, пише видання.

"Це чудовий день. І він змінить хід речей. Саудівська Аравія більше не буде такою, як раніше", - цитує газета місцеву жительку Фадью Басма.

До цього посвідчення водія у країні могли отримати тільки чоловіки.

І доки багато жінок тішаться з того, що нарешті можуть самостійно керувати авто, інші висловлюють скептицизм. Guardian цитує співробітника служби таксі Uber, який виступає проти ініціативи, бо вважає жінок "не найкращими водіями".

Державні ЗМІ ідею підтримують, акцентуючи увагу на тому, що відтепер жінки стануть більш самостійними, особливо це може знадобитися, коли їхні чоловіки на роботі чи хворіють.

Роботи, які готують фастфуд

Копирайт изображения Corbis Image caption Експерти вже давно пророкують, що штучний інтелект прийде на заміну людські праці у сфері громадського харчування

Зіткнувшись з проблемою браку персоналу, американські заклади швидкого харчування починають облаштовувати кухні роботами, які допомагають шефам в приготуванні їжі, пише The Wall Street Journal.

І хоча експерти з галузі сучасних технологій давно попереджали про те, що зовсім скоро штучний інтелект прийде на заміну людській праці у сфері громадського харчування, про причину вони помилилися. Зараз індустрія активно залучає роботів до виконання таких простих завдань, як миття підлоги у залах чи поповнення склянок напоями, щоб звільнити персонал від рутинної роботи.

Наразі у США рекордно низький рівень безробіття, тому ресторанам складно знайти охочих працювати на низькооплачуваній і непрестижній роботі, пише видання.

Згідно з дослідженням ОБСЄ, серед 88 секторів економіки автоматизація найбільше загрожує саме сектору громадського харчування, підсумовує видання.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС