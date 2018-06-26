Огляд ЗМІ: чи обміняє Трамп санкції на обіцянки Путіна щодо України?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальник із плакатом з обличчями Трампа і Путіна

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Про що домовлятимуться Трамп і Путін

Білий дім і Кремль активно готуються до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, попри невисокі очікування від цього рандеву, пише Financial Times.

Видання зазначає, що вже цієї середи радник президента США з національної безпеки Джон Болтон зустрінеться в Москві з Сергієм Лавровим і Путіним, щоб обговорити порядок денний зустрічі.

Вона може відбутися після візиту Трампа до Великої Британії, що запланований на 13 липня, цитує Financial Times свої джерела в Росії.

Двосторонні відносини, розтрощені після анексії Криму Москвою і роздмухування конфлікту на сході України, пірнули до нових глибин Financial Times

Згідно з попередніми домовленостями, місцем зустрічі буде не Австрія, як очікувалося, а інша - "більш зручна в логістичному сенсі" - країна.

"Але очікування прориву у відносинах невисокі як у Москві, так і в Вашингтоні. Двосторонні відносини, розтрощені після анексії Криму Москвою і роздмухування конфлікту на сході України, сягли нових глибин, коли у квітні Вашингтон запровадив найжорсткіші досі санкції проти Росії через шкідливу, за його словами, діяльність Москви в усьому світі, в тому числі в Україні, Сирії, кіберсередовищі, а також через спробу підірвати західні демократії", - пише газета.

Financial Times цитує неназваного російського посадовця, за словами якого, сам факт зустрічі Путіна і Трампа вже означатиме прогрес. А домовленість хоча б з одного питання на порядку денному вважатиметься перемогою, додав він.

За словами Деніела Фріда, колишнього чиновника Держдепартаменту США, Трамп "може піти на штучну велику угоду".

Вона може передбачати отримання "розмитих обіцянок Путіна" щодо України в обмін на односторонню відмову від санкцій чи "цілеспрямований саботаж саміту НАТО", вважає Фрід.

"Погані новини" для Туреччини

Переобрання Реджепа Ердогана президентом Туреччини - "погані новини" для країни і для тих, кому небайдужа свобода преси, впише Independent.

"Під час правління Ердогана Туреччина стала найбільшим тюремником журналістів у світі", - пише видання.

Independent зауважує, що для турецького лідера будь-яка незгода з діями влади прирівнюється до нападу на турецькі національні інтереси.

Ердоган "поступово знищує систему стримувань і противаг", на яку спирається демократія, а його перемога на виборах цієї неділі сконцентрує в його руках ще більше влади, пише видання.

Автори статті вважають політику Ердогана частиною більш значної тенденції, що тягнеться від Володимира Путіна до Дональда Трампа.

"Ці політики - як і багато інших, в тому числі тут у Британії - зрозуміли, що потенційна сила медіа може бути знівельована не тільки прямими діями проти окремих осіб (наприклад, шляхом ув'язнення журналістів), а й гучними неодноразовими заявами про те, що журналісти - як самі по собі, так і в окремих публікаціях - не говорять правду", - пише Independent.

Демократія працює нормально лише тоді, коли на владу проливають світло Independent

Видання підкреслює, що політики на кшталт Трампа звели розмови про фейкові новини в соцмережах до теорії змови. Трамп, хоч і не ув'язнював репортерів, але зробив їх об'єктом атак, пише Independent.

"Демократія працює нормально лише тоді, коли на владу проливають світло", - зауважують автори статті. І додають: ставлення Ердогана до журналістів заслуговує на увагу і засудження, але він не єдиний, через кого варто перейматися.

Порожні нари

На відміну від європейських країн на кшталт Бельгії чи Франції, у Нідерландах упродовж багатьох років знижується завантаженість в'язниць.

Як пише французька газета Echos, це привело до того, що влада вирішила закрити чотири пенітенціарних центри.

"Фінансування пустих в'язниць коштує мільйони євро на рік, які сплачують платники податків", - аргументував рішення міністр з захисту правової держави Сандер Деккер.

Нині нідерландські пенітенціарні заклади можуть вмістити понад 13 тисяч ув'язнених. Однак лиш майже 10 тисяч камер будуть завантажені у 2023 році, тож майже 4 тисячі, ймовірно, залишатимуться порожніми.

Закриваючи деякі з в'язниць, уряд бере до уваги й можливий сплеск кримінальних злочинів у майбутньому, пише Echos. Видання зазначає, що навіть після такого кроку залишиться простір для маневру, адже обслуговувати припинять лише півтори тисячі камер.

Газета також звертає увагу на те, що до зниження кількості ув'язнених у Нідерландах привело не лише загальне покращення кримінальної ситуації, але й прогресивний підхід суддів до покарання.

Усе більше засуджених відбувають свій термін із електронним браслетом, перебуваючи на свободі, а не за ґратами.

Як прогодувати хвостатого улюбленця й не нашкодити планеті?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коти - природжені хижаки, тож налаштувати для них вегетаріанську дієту іще скланіше, ніж для собак

Чи не настав час змінити принципи годування домашніх тварин? З такого питання розпочинає статтю для Guardian Емі Флемінг.

Журналістка називає сучасну їжу для домашніх улюбленців "екологічною катастрофою", адже на неї припадає чверть наслідків для довкілля від виробництва м'яса. Йдеться про використання сільськогосподарських земель, води, корисних копалин, фосфатів і пестицидів.

Довкілля страждає через те, що все більше хазяїв хочуть годувати своїх чотирилапих друзів м'ясом, придатним для споживання людиною.

За словами Раяна Бетанкура, який керує компанією з виробництва веганських продуктів для тварин, глобальний ринок їжі для домашніх улюбленців уже досягнув позначки в 94 мільярди доларів.

Оскільки в Китаї лише зароджується культура володіння домашніми тваринами, цей ринок, імовірно, зростатиме шаленими темпами, вважає він. Сотні мільйонів котів і собак житимуть вдома у людей на додачу до вже наявних, прогнозує Бетанкур.

На його думку, цих тварин можна буде годувати інакше ніж зараз. Альтернативними джерелами поживних речовин можуть стати вироби на основі пліснявих грибів кодзі, а також вироблене в лабораторії м'ясо. Це дозволить не вбивати тварин для годівлі чотирилапих мешканців квартир.

Втім, до масового явища такій їжі ще далеко, пише газета. Собаки здатні перетравлювати крохмаль, тож, за словами глави асоціації британських ветеринарів, "теоретично, їх можна посадити на вегетаріанську дієту".

Але таке харчування не нашкодить лише в разі нагляду дієтолога.

З котами все складніше, адже вони за природою є м'ясоїдами, додає Guardian, посилаючись на мікробіолога Голлі Ганц.

Крім того, навіть в разі знаходження оптимального складу їжі потрібно ще зробити так, щоб котам вона сподобалась, адже ці тварини дуже перебірливі, зауважується в статті.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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