Independent: Росія готує кібератаку на Україну у День Конституції

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27 червня іноземна преса пише про таке:

Росія планує "масштабну кібератаку" в День Конституції України

Між чоловічим та жіночим мозком немає жодної різниці

Як стриптиз може завадити виспатися англійським футболістам?

Україна під кіберзагрозою

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Independent пише про плани Росії провести "масштабні кібератаки" на українські компанії.

За словами голови української кіберполіції Сергія Демидюка, "російські хакери намагаються отримати доступ до комп'ютерів по всій Україні для того, щоб інфікувати їх шкідливими програмами напередодні масивної, координованої атаки".

За його словами, хакери переважно намагаються пробити захист комп'ютерних мереж банків та енергетичних компаній для одночасної активації вірусу.

На думку голови кіберполіції, атака може розпочатися в День Конституції - 28 червня. Її масштаби можна буде порівняти з вірусом "НеПетя", який завдав чималої шкоди Україні в червні минулого року.

Пан Демидюк додав, що проведення такої великої та синхронізованої атаки було б неможливим без підтримки уряду Російської Федерації.

"З усього, що ми бачимо, що ми перехопили за цей період, 99% слідів ведуть до Росії", - каже пан Демидюк. Водночас він зазначає, що Україна вже краще готова до таких атак завдяки співпраці зі США, Британією та НАТО.

Видання зазначає, що "правоохоронці та спеціалізовані фірми в усьому світі уважно стежать за кіберзагрозами в Україні, де розпочинались одні з найдеструктивніших хакерських атак в історії".

"Той факт, що український уряд вирішив зробити публічну заяву, демонструє, що вони бояться, що атака може мати великий вплив, та хочуть, щоб люди про це знали", - цитує експерта з кібербезпеки Джеймі Бласко Independent.

На його думку, наслідки кібератаки важко втримати в межах однієї країни, тому вона становить глобальну загрозу.

"Безстатевий орган"

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Між чоловічим і жіночим мозком "немає жодної різниці", пише Daily Mail. Незважаючи на те, що "сірої рідини" в голові чоловіків на 10% більше, ніж у жінок, функціонально вони не відрізняються.

"Подейкують, що чоловіки з Марса, а жінки з Венери, але мозок є безстатевим органом. Ми маємо однакові структури. Не існує абсолютно жодної різниці між чоловічим та жіночим мозком", - каже доктор Лайз Еліот з Чиказького медичного коледжу.

За словами пані Еліот, попри всі намагання нейрофізіологи ще не знайшли жодних доказів відмінностей, а різна поведінка чи реакція на ті самі події пояснюється навколишнім середовищем, а не ДНК.

"Жіночі та чоловічі мізки відрізняються одне від одного не більше, ніж жіночі та чоловічі серця чи нирки", - стверджує експерт.

Своїми висновками пані Еліот кидає виклик великій кількості попередніх досліджень, зауважує видання.

Зокрема, минулого року вчені Університету Цюриха провели дослідження та встановили, що жіночий мозок "винагороджує дружню та корисну поведінку, в той час як чоловічий мозок має тенденцію до заохочення нарцисичних дій", пише Daily Mail.

Чи виспляться англійці?

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На футбольну збірну Англії очікує безсоння, попереджає Daily Mirror. Річ у тому, що ніч напередодні матчу з Бельгією англійці проведуть в готелі Калінінграда, розташованому поруч зі стрип-клубом, в якому розважатимуться галасливі вболівальники "Трьох левів".

За інформацією видання, менеджери закладу вже "додатково працевлаштували сімох стриптизерок, аби впоратися з надлишковим попитом англійських фанів".

Втім, на цьому причини для безсоння не закінчуються. Виявляється, що готель розташований поруч із вулицею з активним трафіком і трамвайною лінією.

Крім того, відразу біля готелю є головна площа міста, де "фанати питимуть до ранку" напередодні матчу.

"Не можу повірити, що футбольна команда вирішила зупинитись в цьому готелі напередодні гри. Тут буде багато людей і галасу до самого ранку. Площа Перемоги є очевидним місцем зібрання та пияцтва фанів до сходу сонця. Стрип-клуб відкрився нещодавно і є дуже популярним. Вікна багатьох номерів готелю виходять на нього", - цитує місцевого бізнесмена видання.

Втім, у збірної Англії навряд чи був особливий вибір, адже ФІФА визначила лише два калінінградські готелі як можливі місця для зупинки, зазначає Daily Mirror.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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