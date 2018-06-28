"Найбільше приниження" ЧС-2018 - ЗМІ про програш Німеччини

Копирайт изображения AFP Image caption "Чемпіонат світу лише починається по-справжньому, а Німеччина вже їде додому. Ця можливість здавалась настільки неймовірною, що дехто не може повірити в це навіть після того, як це відбулось насправді", Frankfurter Allgemeine

Розпач і шок домінують в німецькій пресі після "ганебного" вильоту тріумфаторів минулого чемпіонату світу з цьогорічного мундіалю.

"Без слів"

"Яка ганьба!" - з розпачем вигукує популярний таблоїд Bild.

"Чотири роки тому, після історичної перемоги 7-1 над Бразилією ми онімілі від натхнення і вийшли під заголовком "Без слів". Цього разу заголовок також "Без слів". Але зараз ми онімілі тому що вперше в історії німецького футболу ми не пройшли стадію групового етапу на Чемпіонаті світу", - пише видання.

Die Welt назвав невихід німецької збірної до наступного раунду "гірким, гірким днем для всіх футбольних фанів Німеччини".

"Німецька збірна зазнала найбільшого приниження на Чемпіонаті світу", - зауважує видання.

Suedeutsche Zeitung вщент розкритикувала "11 туристів без цілі".

"Тоні Кроос не спромігся на ще один удар генія, Матс Хуммельс обрав не ту частину тіла для свого прощального гола, а Марко Ройс заблукав у лабіринті", - зокрема, пише видання.

"Чемпіонат світу лише починається по-справжньому, а Німеччина вже їде додому. Ця можливість здавалась настільки неймовірною, що дехто не може повірити в це навіть після того, як це відбулось насправді", - пишеFrankfurter Allgemeine у статті під назвою "Публічне паталагоанатомічне дослідження".

Зустріч Трампа-Путіна - загроза для НАТО?

Копирайт изображения AFP Image caption "Трампа можуть переконати зменшити кількість американських військових зобов'язань перед Європою, що поставить під загрозу оборону країн-членів НАТО проти російської агресії" - припускає Times

Британія стурбована, що Дональд Трамп і Володимир Путін можуть укласти "мирну угоду" під час своєї зустрічі, що негативно позначиться на позиціях НАТО на світовій арені, пише Times.

Напередодні Білий дім підтвердив інформацію про те, що президенти США та Росії зустрінуться у середині липня.

"Міністри в британському уряді занепокоєні тим, що пана Трампа можуть переконати зменшити кількість американських військових зобов'язань перед Європою, що поставить під загрозу оборону країн-членів НАТО проти російської агресії", - пише видання.

Газета цитує одного з представників уряду, який каже, що більш за все непокоїть те, що ця зустріч може завершитися фразою: "Навіщо нам все це важке озброєння в Європі?" А тоді буде віддано наказ вивести всю техніку.

У коментарях Times британські посадовці та експерти також висловили занепокоєння через наступні можливі сценарії розвитку подій:

Володимир Путін переконає Дональда Трампа в тому, що США не варто брати участь у військових навчаннях в Норвегії восени;

США розмістить військову базу у Польщі поза НАТО;

Дональд Трамп погодиться з анексією Криму і зміною санаційної політики.

Такі дії можуть спричинити "екзистенційну кризу" в альянсі, пише Times.

Готуватися до найгіршого

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трансатлантичні зв'язки та єдність Заходу "знаходяться під величезним тиском" через політику американського президента - написав голова Європейської Ради перед самітом ЄС

Європа має готуватися до "найгіршого сценарію розвитку подій" з огляду на те, що відносини з США під час перебування Дональда Трампа при владі погіршилися, цитує Independent листа Голови Європейської ради Дональда Туска до країн-членів ЄС.

У запрошенні на саміт ЄС, що стартує сьогодні у Брюсселі, він сказав, що трансатлантичні зв'язки та єдність Заходу "знаходяться під величезним тиском" через політику американського президента.

На думку високопосадовців ЄС, дії Вашингтону свідчать про започаткування нової американської доктрини, що викликає занепокоєння. За їхніми словами, "торгівельна війна" з Європою є лише однією з її складових і може мати набагато більш глибокі наслідки для всього світу, пише видання.

Independent цитує одного з європейських чиновників, який каже, що Брюссель мав "чимало запитань" до президентства Дональда Трампа від самого початку.

"З того часу ми отримали багато відповідей - негативних відповідей в контексті Паризької угоди (щодо зміни клімату - Ред.), в контексті торгівлі і питань безпеки", - цитує видання політика, ім'я якого не називає.

І така політика Білого дому починає перетворюватися на тенденцію доктрини, в якій немає ані друзів, ані ворогів, підсумовує видання словами європейського посадовця.

Чумацький шлях з відсотком жирності

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Чумацькому шляху "повно жиру"?

Окрім порожнечі, темряви і холоду, у космосі повно "жиру". Таке відкриття зробила команда австралійських та турецьких науковців, яка досліджувала Чумацький шлях, повідомляє Guardian.

Зокрема, вчені з'ясували, що в галактиці міститься 10 мільярдів трильйонів трильйонів в'язких речовин.

Учасник дослідницької групи професор Тім Шмідт каже, що якби до Чумацького шляху запустили космічний корабель, він би повернувся липким та вкритим товстим шаром жирної субстанції ззовні.

"Серед інших субстанцій, крізь які йому б довелося навігувати, - космічний пил, який частково складається з жиру, частково з копоті, і частково з силікатів на кшталт піску", - цитує видання науковця.

Огляд підготували Тетяна Кирилюк та Ілля Глущенков, ВВС Моніторинг