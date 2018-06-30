Культогляд: в Англії оновили "Камасутру" для мілленіалів

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У культогляді цього тижня:

Як поєдналися елегантність та чуттєвість у новому виданні "Камасутри"?

"П'ятдесят відтінків сірого" для всіх вікових категорій

Де в Англії знайшлася "рука Бога"?

Майкл Джексон в Національній портретній галереї Лондона

Оновлена "Камасутра"

Копирайт изображения CHARUKESI RAMADURAI Image caption Відверті еротичні сцени на стінах індійського храму в містечку Кхаджурахо.

В Англії перевидали древній індійський еротичний трактат "Камасутра", повідомила британська газета Daily Mail. Особливістю видання є те, що стародавні ілюстрації цього "найстарішого підручника із сексу" вперше творчо опрацювала жінка - знана художниця з Лос-Анжелеса Вікто Нгай.

Книга випущена обмеженим тиражем у 750 примірників і вартість її чимала - 350 фунтів.

Пані Нгай розповіла газеті, що "Камасутру" перевипустили "спеціально для покоління мілленіалів". Метою її роботи було "зберегти еротичний бік книги, але водночас додати відчуття елегантності" процесові, про який вона розповідає.

"За своєю суттю "Камасутра" є путівником з досягнення гарної Карми - любові, чуттєвого задоволення, - пояснила вона. - Секс відіграє велику роль у цьому творі, але, крім цього, в ньому йдеться про багато інших речей, не лише про позиції в сексі, як це часто подається у поп-культурі".

"Тому замість того, щоб відтворювати відверто сексуальні ілюстрації, я намагалася створити дещо елегантне, але таке, що викликає збудження", - цитує пані Нгай Daily Mail.

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До того ж, розповіла майстриня, вона поглянула на древні ілюстрації очима жінки і відтворила їх з точки зору отримання задоволення від сексу жінкою.

Як відомо, "Камасутра" - це древній твір про чуттєву насолоду, написаний на санскриті лікарем Ватсьяяною за мотивами скульптурних зображень храму "Чорна пагода". Вчені вважають, що книга побачила світ між 400 р. до н.е. і 200 р. н.е.

Назва трактату походить від двох слів: "кама" — насолода та "сутра" — збірка. "Камасутра" називає секс "божественним єднанням". Ватьсьяяна вважав, що в сексі немає нічого негожого, але займатися ним легковажно — це гріх. А відтак він розповів про 64 сексуальні позиції, які називав "мистецтвами". Вважалося, що є вісім способів займатися коханням, по вісім позицій в кожному способі.

Проте сексуальним практикам присвячена приблизно тільки п'ята частина книги, а власне позам в сексі — три глави довжиною трохи більше сотні сутр.

В інших розділах йдеться про те, як бути хорошим громадянином, а також пропонуються роздуми про відносини чоловіка і жінки.

"П'ятдесят відтінків" сексу в елегантному віці

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Що трапиться, якщо чотири заможні жіночки, які зробили кар'єри, виростили дітей, випестили внуків і проживають решту життя, не переймаючись проблемами, уважно прочитають роман "П'ятдесят відтінків сірого"?

Звичайно ж, сприймуть його як посібник для роздмухування згаслого полум'я у сексуальному житті. Що з цього вийшло - розповість комедія "Клуб "П'ятдесят відтінків сірого", який виходить в український прокат у липні.

Події стрічки розгортаються в Лос-Анжелесі, де чотири подруги у виконанні зіркового квартету - Джейн Фонди, Дайан Кітон, Кендіс Берген і Мері Стінберген - обирають для обговорення в читацькому клубі еротичний роман. А що ж іще робити власниці готелю, федеральному судді, вдові і рестораторці на схилі життя?

Але пригоди Анастейші і молодого мільйонера Крістіана Грея настільки вражають цих достойних панянок, що вони вирішують по-новому поглянути на своє приватне життя.

Відтак героїня Джейн Фонди вирішує дати останній шанс своїй колишній любові (якого, до речі, грає Дон Джонсон). Вдова у виконанні Дайан Кітон знаходить щастя із супербагатим авіатором. Федеральний суддя, яку грає Кендіс Берген, опановує соцмережі і знаходить собі компанію в одній з них, а власниця ресторану у виконанні Мері Стінберген переживає фейєрверки у спальні після того, як нишком підсипає пігулки від імпотенції у напій чоловіка.

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Американське видання Rolling Stone називає комедію "новою казкою про Попелюшку". Що ж, якщо це справді так, то вже скоро глядачі побачать доволі привабливих Попелюшок елегантного віку, які знаходять своїх принців, хоча ті вже не в змозі всістися на білого коня.

"Руку бога" знайшли в Англії

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Ні, це не та рука, з якою Дієго Марадона навічно увійшов в історію спорту. Йдеться про руку Юпітера, знайдену кілька днів тому в англійському графстві Нортумберленд, повідомляє британське видання Independent.

Археологи знайшли під час розкопок долоню, вилиту з чистої бронзи, яка важить майже два з половиною кілограми. Вони вважають, що цей артефакт має відношення до чи не найкривавішої сторінки в історії Великої Британії.

Руку Юпітера, розповідає Independent, подарували римським воєначальникам після важкої перемоги над шотландцями у 209-210 роках н.е.

Аби приборкати бунтівні племена, Рим відправив до Британії величезне 50-тисячне військо на чолі із самим імператором Септимієм. Розлючені заколотом римляни прагнули винищити не лише бунтарів, але й, як свідчать давні хроніки, їхніх жінок і матерів, і ненароджених дітей. Кривава бійня забрала життя й тисяч солдатів римського війська.

Вважалося, що долоня Юпітера має магічний вплив на ворогів Римської Імперії. Саме через це один із римських воєначальників закопав її у землю підкорених племен, що жили на території теперішньої Шотландії, пояснює Independent.

Юпітер вважався покровителем римського війська. Його бронзову руку часто встромляли на списа, аби роздавати благословення тим, хто відправлявся на війну. Відтепер "руку бога" можна буде побачити у музеї форту Віндоланда в Англії, додає Independent.

48 зображень Джексона

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Незвичайна виставка, присвячена черговій річниці смерті поп-виконавця Майкла Джексона, відкрилася в Національній портретній галереї Лондона, пише британська газета Guardian. На ній можна побачити 48 зображень американського співака у виконанні найрізноманітніших митців, від Енді Ворхола до Девіда Гаммонса.

Газета зазначає, що від часу смерті виконавця у червні 2009 року інтерес до його персони не вщухає. А тому один з найпрестижніших музеїв британської столиці очікує чималого напливу відвідувачів.

"Тут є великі Майкли, малесенькі Майкли і навіть погано намальовані Майкли", - пише Guardian. "Є тут й робота Девіда Гаммонса, на якій Джексон зображений біля мікрофона в компанії із боксером Майком Тайсоном і баскетболістом Майклом Джорданом, що називається "Яким Майком воліли б бути ви?" - веде далі газета.

Важко не помітити величезне полотно Кехінде Вайлі, який взяв за основу роботу Рубенса "Портрет короля Філіпа Другого" і замість нього посадив на коня короля поп-музики. На виставці також можна побачити виконавця хіта "Біллі Джін" в образі Архангела Михаїла, який перемагає диявола.

"Та попри усі ці зусилля зрозуміти його, Джексон залишається невловимим і неосяжним, полотном, на яке проектувалися надії і фобії, темнота і світло, розбещення і задоволення. Тому й не дивно, що його особистість настільки притягувала увагу художників", - пише Guardian.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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