Трамп і Путін проведуть "зустріч споріднених душ" - NYT

29 червня іноземна преса пише про таке:

У США із тривогою очікують зустрічі Трампа з Путіним

Англійці називають свій матч проти Колумбії "головною грою десятиліття"

Ризик смерті зменшується після 105 років

12-річний хлопець став наймолодшим спортсменом, що перетнув Ла-Манш на вітрильнику

"Зустріч споріднених душ"

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Офіційне оголошення про зустріч президента США Дональда Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним у Гельсінкі у липні викликало неабияке занепокоєння у журналістів New York Times.

У редакційній статті газета зазначає, що американським лідерам корисно зустрічатися з "ворогами", адже це допомагає обговорити суперечливі питання та вирішити конфлікти. Але цього разу переговори стануть "зустріччю споріднених душ", і в цьому полягає значна небезпека для США.

На думку газети, на зустрічі Трамп мав би підняти питання про анексію Криму, дії Москви на сході України та її ймовірне втручання у вибори в США.

Але очікувати цього не варто - господар Білого Дому радше знову привітає Путіна з переобранням на посаду та потішить кремлівського лідера розповідями про суперечки з союзниками, вважає New York Times.

"Головні радники Трампа з нацбезпеки дивляться на загрозу з боку Росії більш тверезо, ніж Трамп, так само як і республіканці, що контролюють Сенат. Саме на них тепер лежить найбільша відповідальність за те, щоб переконати пана Трампа, що під час переговорів з паном Путіним на карту буде поставлена безпека країни. Тож він має добре підготуватися до зустрічі", - резюмує New York Times.

Головний матч десятиліття

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Матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу проти Колумбії стане для збірної Англії "головною грою десятиліття". Про це заявив тренер команди Гарет Саутгейт після несподіваної поразки своїх підопічних від Бельгії, повідомляє Daily Mail.

За словами газети, на матч англійці виходили вже з думкою про наступний двобій. Навіть склад команди не мав нічого спільного з тим, що виходив на матчі проти Тунісу та Панами - у стартовому складі вийшли вісім нових гравців.

"Ми хочемо вигравати, тож ми не задоволені поразкою. Але ми не знаємо, що це означатиме для наступного раунду. Матч плей-офф буде для нас головною грою десятиліття, тож ми мали зберегти найкращих гравців", - пояснює тренер.

Втім, не всі погоджуються з такою позицією. Колишній футболіст, а нині футбольний оглядач Гарі Лінекер не зрозумів, навіщо було робити стільки змін. Однак інші коментатори стали на захист Саутгейта.

"Йому треба думати про подальші матчі, про рівень готовності гравців, про футболістів, яким треба було дати ігровий час. Його б розіп'яли, якщо б кілька гравців отримали травми. Тож у цій ситуації немає правильної відповіді," - цитує Daily Mail колишнього захисника збірної Англії Лі Діксона.

105 - вирішальний вік

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Дожили до 105 років? Гарна новина: у цьому віці ваш ризик померти зменшується - як парадоксально це б не звучало.

Як розповідає Daily Telegraph, такого висновку дійшла група дослідників з Італії, Данії, США та Німеччини.

"Дослідження показало, що рівень смертності експоненційно зростає з віком, але починає уповільнюватися після 80 років, вирівнюється після 105, а потім починає трохи зменшуватися", - зазначає газета.

На думку вчених, це означає, що людство ще не досягло межі довговічності.

Поки що, як нагадує видання, найдовше за всю історію людства прожила француженка Джеанн Кальман, яка померла у 1997 році у віці 122 років та 164 днів.

Зараз у Британії живуть більш як 14,900 людей віком понад сто років. А за останні 30 років кількість таких довгожителів збільшилася у чотири рази, констатує Daily Telegraph.

Рекордсмен на вітрильнику

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12-річний хлопець встановив світовий рекорд, ставши наймолодшим спортсменом, якому вдалося перетнути протоку Ла-Манш на вітрильнику. Принаймні, так заявляє його сім'я.

Як розповідає The Times, французу Тому Жорону знадобилося 14 годин та 21 хвилина, щоб дістатися з британського острова Вайт до французького Шербура. Скоріше за все, це рекордне досягнення, хоча є дані про британця Себа Кловера, який начебто перетнув протоку у віці 11 років.

За словами батька Тома, хлопцю перехід дався важко. "Його нудило, він блював 10 разів, він засинав за кермом, в нього боліло все тіло через стояння в одному положенні. Ми сказали, що дамо йому 10 хвилин, щоб подумати, і він знайшов сили продовжувати", - каже Ніколя Жорон.

Такі досягнення вдаються молодим спортсменам не уперше. У 2007 році хлопець з Британії перетнув Атлантичний океан у віці 14 років, а у 2010-му 16-річна голландка Лаура Деккер самотужки здійснила кругосвітню подорож на вітрильнику, нагадує The Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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