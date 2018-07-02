ЗМІ про ЧС-2018: трагедія Іспанії та цькування російських фанаток

В огляді іноземних ЗМІ 2 липня:

Як в Іспанії пояснюють поразку "Червоної фурії" на мундіалі

Чому російські футбольні фанатки стали мішенню для хуліганів

Як трансгендер здійнив революцію в конкурсах краси

Чому закон про згоду на секс докорінно змінить визначення сексуального насильства

Іспанські ЗМІ про мундіаль: "чемпіонат сліз"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гравець іспанської збірної Серхіо Рамос не зміг стримати емоцій після поразки на мундіалі

"Безумство", "дивний матч", "чемпіонат для сліз" - так відреагувала іспанська преса на поразку "Червоної фурії" в 1/8 фіналу ЧС з футболу у грі проти збірної Росії.

"Іспанія програла в російську рулетку", - прокоментувала іспанська газета El Mundo програш національної збірної у серії пенальті.

"Національна збірна може забути про своє минуле. Вона має ним пишатися, але має забути, тому що воно позаду і не повернеться, принаймні найближчим часом", - пише видання.

У своїй статті, опублікованій в El Mundo, іспанський футбольний тренер Хоакін Капаррос написав, що гра команди була "повільною і передбачуваною", а самі гравці були не досить рухливими.

El Pais написала, що вчорашній матч, "сповнений абсурду", відкинув "Червону фурію" на десять років назад.

La Razon звернула увагу на зміну тренера національної збірної Іспанії перед самим початком мундіалю, зазначивши, що командний дух залишив її разом з колишнім тренером Юленом Лопетегі.

"Чемпіонат з цькування"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі російські чоловіки використовують соцмережі для цькування та погроз на адресу дівчат, які фотографуються з іноземними вболівальниками

Деякі російські користувачі соцмереж оголосили полювання на дівчат, які спілкуються з іноземними вболівальниками-іноземцями, пише "Новая газета" у статті під заголовком "Чемпіонат з цькування".

Видання ділиться історіями жінок, які протягом двох тижнів ЧС з футболу отримують погрози через світлини в мережі, на яких вони з'являються поруч з футбольними фанатами з інших країн.

Коментарі на їхню адресу, що не відрізняються толерантністю, швидко ширяться російськими соцмережами. Ось лише деякі з них: "Sex 12 $ natasha", "русява тварюка", "добре, що не з фанатом з Нігерії сфотографувалася".

"Чемпіонат світу підняв у Росії хвилю кібер-буллінгу", - пише газета.

Адміністрація мережі ВКонтакте винесла попередження адміністраторам груп, в яких ширяться коментарі, що розпалюють ворожнечу.

ЛГБТ-тріумф на Міс Іспанія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анхела Понсе, яка змінила стать у 2014 році, представлятиме Іспанію на конкурсі Міс Всесвіт

Вперше в історії Іспанії країну на конкурсі Міс Всесвіт представлятиме трансгендер. 26-річна Анхела Понсе увійшла в історію, як перша жінка-переможниця конкурсу Міс Іспанія-Всесвіт, що пройшла процедуру зі зміни статі, повідомляє La Vanguardia.

Білявка з блакитними очима наділена "вбивчими параметрами", пише видання: 90-61-90 та зріст 177 см.

Операцію зі зміни статі пані Понсе пройшла у 2014 році.

"Я дуже задоволена тим, яке все це має значення. Хочу, щоб світ засвоїв урок толерантності та поваги до себе та оточення", - цитує її видання.

Конкурсантка каже, що зараз вона почувається щасливою, і це для неї головне.

Три роки тому пані Понсе здобула титул "Міс Кадіс" і брала участь у конкурсі Міс Світу-Іспанія.

Згода на секс стала законом

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Швеція посилила законодавство щодо сексуальних злочинів. 1 липня у країні набув чинності закон, який передбачає кримінальну відповідальність за секс без згоди, повідомляє місцеве видання The Local Sweden.

Відтепер обидва партнери мають дати усну згоду або "дати чітко зрозуміти, що вони готові до дій сексуального характеру". Зазначається, що пасивна згода не може розглядатися як знак добровільної участі у статевому акті.

"Секс вважатиметься злочином, якщо для якоїсь зі сторін він не добровільний, незалежно від того, чи застосовувалося до неї насилля чи погрози", - пояснює видання.

Покарання за злочин передбачає ув'язнення до чотирьох років, а в особливо тяжких випадках чи зґвалтуванні неповнолітніх становитиме п'ять років.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг