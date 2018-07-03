ЗМІ: як у Сеулі воюють з підгляданням, а в Шотландії - з ожирінням?

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У вівторок, 3 липня, іноземна преса пише про таке:

"Епідемія" вуаєризму в Південній Кореї

Як боротиметься з ожирінням уряд Шотландії

Чи дійсно кава подовжує життя

Шість найпопулярніших сексуальних фантазій

"Вкорінений сексизм"

У Південній Кореї змушені боротися з "епідемією" вуаєризму, пише Guardian.

Особливість південнокорейського варіанту, відомого як "молка", полягає в тому, що зображення деяких частин людей отримуються за допомогою шпигунських камер, які розташовують, наприклад, в громадській вбиральні.

Крім того, відео знімають за допомогою на вигляд звичайних речей - авторучок, годинників чи черевиків, а сфера використання такого обладнання не обмежується вбиральнями.

За останні кілька років поліція заарештувала понад 16 тис. осіб за таку "шпигунську діяльність". 98% з них були чоловіками, а 84% з 26 тис. зареєстрованих жертв були жінками.

Обурення від "молки" набуло широкого розголосу. Президент країни закликав запровадити жорсткіші покарання для зловмисників, які зараз платять досить "скромні штрафи".

"Були випадки, коли правоохоронці не відкривали справу проти підозрюваного, тому що на відео були жіночі ноги чи прикриті сідниці, і судді виносили вирок, що це відео не могло стати причиною відчуття приниження", - каже правозахисниця Ві Юн-Джін.

Втім велика кількість жінок не погоджується з таким ставленням. 400 тис. місцевих жительок підписали петицію до лідера країни з вимогою змусити поліцію ретельно розслідувати всі заяви з приводу вуаєризму. А кілька тисяч вийшли на мітинг в Сеулі з вимогою захистити себе від "молки".

"Глибоко вкорінений сексизм є причиною неймовірно незбалансованої кількості випадків "молки" з чоловіками та жінками", - каже одна з організаторів. Вона та її колеги вимагають щоб влада вирішила цю проблему, адже тисячі жінок "живуть у постійному страху", пише Guardian.

Чи схуднуть шотландці?

Уряд Шотландії контролюватиме вагу підлітків від народження до юності для боротьби з ожирінням, пише Times.

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Можновладці пішли на такий крок після того, як "попри серію резонансних та витратних кампаній" кількість людей із зайвою вагою залишилась майже незмінною за останні 10 років.

Наразі майже 30% дорослих страждають від ожиріння, а 29% дітей мають надлишкові кілограми.

"Відсутність прогресу переконала міністрів у необхідності радикальних дій. Вони вмотивовані не тільки альтруїзмом, але й дуже добре знають, яким фінансовим тягарем для охорони здоров'я та економіки є ожиріння, яке висмоктує гроші, які можна було б витрати в інший спосіб", - пише видання, додаючи, що загальна сума видатків пов'язаних із цією проблемою перевищує 5 млрд фунтів на рік.

Серед кроків, запланованих урядом Шотландії, є обмеження вигідних пропозицій на придбання нездорової їжі в супермаркетах та використання дисконтних ваучерів на такі продукти, як торти, печиво та цукерки. Рішення щодо включення до цього списку морозива буде обговорюватися восени.

Політику уряду підтримали організації, які пропагують здоровий спосіб життя і навіть опозиція. Водночас виробники та супермаркети розкритикували ініціативу як "покарання бізнесу" та висловили сумнів щодо ефективності такого плану дій, пише Times.

Чи корисна кава?

Шість чашок кави на день знижують ризик смерті на 16%, пише Daily Mail. Видання посилається на британське дослідження, результати якого вказують на те, що якщо пити шість чи сім чашок кави на день, ви зменшите ймовірність смерті від серцевого нападу на 16% впродовж 10 років.

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Під час дослідження вчені моніторили майже 500 тис. британців віком від 38 до 73 років з 2006 по 2016 рік. Піддослідних запитували скільки та яку каву вони п'ють.

"Дослідники встановили, що ті, хто вживав багато кави, почувались найкраще", - пише видання.

"Вживання кави у зворотній пропорції асоціювалось зі смертністю, включно серед тих, хто випивав вісім чи більше чашок на день. Але результати цього дослідження свідчать, що вживання кави може бути частиною здорової дієти", - цитує керівницю дослідження доктора Еріку Лофтфілд Daily Mail.

"Революційне" дослідження

Daily Mirror пише про шість найпопулярніших сексуальних фантазій. Видання цитує "революційне дослідження" доктора Джастіна Леміллера, який провів опитав понад 4 тис. людей стосовно їх сексуальних мрій.

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Отож, на першій сходинці рейтингу знаходиться статева близькість із кількома партнерами. Цікаво, що в ідеалі опитані хотіли, щоб один з учасників був їхнім чоловіком чи жінкою.

За словами пана Леміллера, більшість опитаних також хочуть випробувати БДСМ, при цьому у жінок превалюють "трохи більші за норму" фантазії про садизм.

Наступною розповсюдженою фантазією є зміна ліжка в спальні на "щось новеньке". Цікаво, що як жінки, так і чоловіки мріють про секс у публічному місці - офісі, ліфті чи парку.

"Втішним" є те, що менш ніж 1% опитаних мріють про зраду партнера.

"Але це не означає, що вони не мають фантазій про секс із кимось іншим. Натомість люди, які перебувають у стосунках, насправді прагнуть немоногамного сексу, але лише за умови, що отримають на це згоду партнера", - пише видання.

За словами доктора Леміллера, 79% чоловіків і 62% жінок мріють про вільні стосунки.

Ще одна фантазія, яку поділяють більшість жінок і чоловіків, - це "змістовний" секс. 70% опитаних не цікавляться "беземоційними" стосунками, а хочуть почуватися "бажаними, важливими та коханими".

І, нарешті, замикає шістку найпоширеніших сексуальних фантазій одностатевий секс. Отримати такий досвід хотіли б 59% жінок та 26% чоловіків, пише Daily Mirror.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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