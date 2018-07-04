Чому Путін вийде переможцем після зустрічі з Трампом - огляд ЗМІ

4 липня іноземна преса пише про таке:

"Єдиний переможець" на зустрічі Путіна та Трампа у Гельсінкі

Як "лід у венах" допоміг англійцям перемогти

Вітер змін над Німеччиною

"Нова ера", де важливі рейтинги

Трамп, Путін і "фальшиві поступки"

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Колумніст Guardian Наталі Нугеред пояснює, чому Володимир Путін вийде "єдиним переможцем" після зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі.

На її думку, саміт двох лідерів стане "кепською віхою" в історії, адже це буде перша зустріч найвищого рівня, де і США, і Росію представлятимуть "націоналісти-популісти".

Обидва руйнують світовий порядок, який базується на правилах, вважає Нугеред.

"Трамп чхати хотів на альянси й мультилатералізм, над якими з 1945 року працювали його попередники. А Путін, хутко анексувавши Крим у 2014 році, в односторонньому порядку перекроїв кордони з використанням військової сили, що стало першим таким випадком у Європі з часів Другої світової війни", - пише авторка статті.

Не дивно, що тепер європейські союзники США готуються до чергового наступу на власні поствоєнні здобутки, серед яких ліберальна демократія, безпекова інфраструктура цілого континенту і власне Євросоюз.

Як пише Нугеред, на зустрічі з Путіним американський президент зможе "знайти розраду" у спілкуванні з "сильним лідером, який мислить схожими категоріями".

"Підхід Трампа до глобальних справ під назвою "Америка понад усе", є, мабуть, найбільшим політичним подарунком, який Путін отримував з того моменту, як у 1999 році оточення Бориса Єльцина повідомило йому, що він скоро прийде на місце все слабшого лідера в Кремлі", - пише Нугеред.

Вона стверджує, що віддалення США від Європи - давня мета ще Радянського Союзу, яка, на думку Путіна, може бути досягнута в найближчому майбутньому.

Нугеред упевнена, що в Гельсінкі Путін застосує "інструментарій КДБ".

"Для Путіна не буде проблемою вміло скористатись невіглаством, марнославством і самовдоволенням Трампа. Він також отримає насолоду від того, що в Гельсінкі Трамп буде настільки ж непередбачуваним для своїх радників, наскільки він є для союзників США загалом", - відзначає авторка.

Вона згадує, що радники не рекомендували Трампу вітати Путіна після його переобрання в березні, та він, "звісно, не міг цього не зробити".

На думку Нугеред, російський президент спробує "переграти" Трампа за допомогою "фальшивих поступок на кшталт порожніх обіцянок обмежити все більший регіональний вплив Ірану".

Як "лід у венах" допоміг англійцям

Independent не жалкує компліментів для лідера англійської збірної з футболу Гаррі Кейна після виходу команди до чвертьфіналу мундіаля в Росії.

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Видання називає Кейна "королем спокою", який навіть бувши не в оптимальній формі, зміг "зберегти голову в холоді й забити гол тоді, коли його команда найбільше цього потребувала".

"Тримаючи м'яч, оглядаючись навколо і збираючи думки докупи, Кейн був посеред бурі", - описує видання атмосферу, в якій гравець пробивав пенальті.

Independent зауважує, що саме холодна й розсудлива голова була потрібна в ту мить, коли навколо вирувала "дика гра".

"Той момент зрештою виявився не вирішальним, але все одно став показовим: людина в запалі гри, але з льодом у венах", - описує Кейна видання.

На думку Independent, він зберіг самоконтроль і під час післяматчевих пенальті, які зрештою принесли англійцям перемогу.

Вітер змін над Німеччиною

New York Times припускає, що нова політична криза в Німеччині через мігрантів може стати "початком кінця європейського експерименту" та ери відкритості Заходу до біженців.

Газета нагадує, що ставки у грі значно підвищились після того, як Ангела Меркель не знайшла спільної мови із союзником по коаліції Хорстом Зеехофером щодо мігрантів, які потрапляють до ЄС через Італію чи Грецію і потім мандрують з однієї країни ЄС до іншої, зрештою опиняючись у Німеччині.

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Так само, як і Меркель, Зеехофер є главою однієї з керівних партій, тож має значний вплив, пояснює видання.

Зважаючи на те, що його партія є консервативною, а в регіон Баварія, де вона домінує, прибуває більше мігрантів, ніж до інших частин країни через його близькість до Австрії, партія Зеехофера схвильована тим, що виборці можуть відвернутися він неї й підтримати правих.

Цього понеділка Меркель повідомила, що вони дійшли компромісу з Зеехофером щодо міграційної політики.

Німеччина планує облаштувати табори на кордоні з Австрією, щоб розмістити мігрантів на той час, поки розглядатимуться їхні прохання про притулок.

"Чи розв'язана таким чином суперечка щодо мігрантів? Можливо, але, ймовірно, ні", - вважає видання. І додає, що для виконання домовленостей Німеччині, можливо, доведеться відновити перевірки на кордоні.

На думку газети, рішення Меркель і Зеехофера може призвести до ефекту доміно в Європі.

"Багато європейських лідерів мають слабші політичні позиції у себе вдома, ніж пані Меркель, і змушені давати раду ще більшим зазіханням з боку правих націоналістичних груп. Вони тримають кордон відкритим, бо змушені це робити. Якщо Меркель відмовиться від відкритого кордону, вона відкриє шлях для інших", - пише видання.

Окрім цього, є ще й ефект символізму. Як пише видання, Німеччина за правління Меркель є "ідеологічним якорем європейського експерименту, а може, й усього ліберального західного порядку".

Якщо Берлін відновить кордони, це поставить країну в один ряд з такими державами, як Угорщина, вважає New York Times.

Чи не занизький у вас рейтинг на Uber?

Редакторка Financial Times Ребекка Роуз пише про свій досвід користування сервісом Uber і замислюється над серйозними змінами у сприйнятті рейтингів.

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Поштовхом для неї стала поїздка з водієм, який здивувався через її нібито занадто низький рейтинг у сервісі. Він запитував, чи не бувало випадків, коли її знудило б у авто, і чи не сперечалася вона з водіями після вживання алкоголю.

Як виявилося, середня оцінка Роуз у сервісі була 4,2 з максимально можливих п'яти.

До того випадку Роуз не знала свій рейтинг і не надто думала про це.

"Наскільки пам'ятаю, я ніколи не скасовувала поїздку і завжди вітаюсь з водієм", - пише вона. І додає, що віднедавна навіть говорить водіям "сер" з міркувань ввічливості.

Після розмови з водієм вона почала розпитувати друзів і колег про їхні рейтинги у сервісі Uber і виявила, що в усіх вони вищі, ніж у неї.

Тепер Роуз замислюється над рейтингуванням і його впливом на суспільство.

"Чи не входимо ми в нову тривожну еру, коли наші соціальні контакти все більше оцінюються?" - запитує авторка статті.

Вона пише, що все більше популярних сервісів ставлять оцінки клієнтам. Серед них Ebay та Amazon.

"Колись ти завжди був правий як клієнт. Тепер, здається, потрібно завжди бути обережним. Моє бажання довести власний Uber рейтинг до 4,5 призвело до більшої кількості необов'язкових поїздок і надмірної ввічливості. Із задоволенням можу повідомити, що тепер мій рейтинг 4,23, і він зростає", - не без іронії додає Роуз.

Огляд підготував Юрій Мартиненко

Служба моніторингу BBC

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