Чи вдарить Мей по Путіну санкціями через "Новачок"? - огляд ЗМІ

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5 липня іноземна преса пише про таке:

Чи вдарить Мей по Путіну через нове отруєння?

Що роблять додатки з екраном вашого телефону

Штучний бургер обурив фермерів

Дива запліднення носорогів

Знову "Новачок"?

Увага британської преси сьогодні прикута до реакції влади на резонансну подію у графстві Вілтшир. Там знайшли чоловіка і жінку в критичному стані після отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Дон Стерджесс і Чарлі Роулі знайшли непритомними у суботу

Їх виявили у селищі Еймсбері за декілька кілометрів від містечка Солсбері, де в березні цього року отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку.

У четвер має відбутися засідання надзвичайного урядового кабінету "Кобра" під керівництвом міністра внутрішніх справ Саджида Давіда.

"Світ в очікуванні, чим Тереза Мей відповість Путіну після того, як двох невинних британців отруїли тією ж нервово-паралітичною речовиною, яку Росія використала проти одного зі шпигунів", - пише Daily Mail.

"Чи вдарить Тереза Мей по Путіну додатковими санкціями?", - розмірковує видання.

Очікують, що Мей буде тиснути на американського президента Дональда Трампа, аби той порушив тему отруєння під час зустріч з Путіним у Гельсінкі 16 липня.

Як підтвердила поліція, суботнє занедужання пари стало наслідком застосування речовини "Новачок".

За словами друга пари, їм стало зле після відпочинку у парку.

Він додав, що тих, хто вживає героїн, після отруєння Скрипалів попередили про небезпеку підбирання шприців або будь-яких контейнерів, які, теоретично, могли бути викинуті у цій місцевості після перенесення в них "Новачка".

Вони не слухають, вони записують

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Популярна "конспірологічна теорія" про те, що смартфони підслуховують розмови користувачів, аби пізніше "підсунути" їм відповідну рекламу, схоже, таки не більше ніж вигадка, пише Gizmodo.

Принаймні такого висновку дійшли вчені Північно-Східного університету США, які рік аналізували 17 тисяч популярних додатків Android.

"Втім, вони помітили дещо інше, що викликало їхнє занепокоєння: застосунки записували те, що відбувалося на екрані телефону і пересилали цю інформацію третім особам", - пише видання.

Зокрема, вони робили знімки екрану і записували відео того, як люди застосовували програми.

"Це демонструє, наскільки легко злочинці потенційно можуть викрасти інформацію з вашого телефона. Знімок екрану або відео роботи з програмою може зафіксувати приватні повідомлення, особисту інформацію або навіть паролі в процесі їх введення, оскільки багато застосунків показують літеру, яку ви вводите, перш ніж замінити її зірочкою", - пише видання.

Бургер розбрату

Копирайт изображения IMPOSSIBLE FOODS Image caption Такий веганський бургер виглядає як м'ясо, навіть кровить.

Вегетаріанський бургер, який "сочиться" штучною кров'ю, є "екзистенційною загрозою" яловичій промисловості Нової Зеландії, б'ють на сполох місцеві виробники.

Як пише Guardian, "неможливий бургер" із "синтетичного" м'яса американського виробництва пропонують пасажирам бізнес-класу на рейсах національної авіакомпанії Air New Zealand між Лос-Анджелесом та Оклендом.

За словами виконувача обов'язків прем'єр-міністра країни Вінстона Пітерса, він "однозначно проти підробної яловичини" і вважає, що авіакомпанія повинна використовувати справжню продукцію тваринництва.

Депутат Натан Гай, який опікується сільським господарством країни, також розкритикував авіакомпанію.

"Ми робимо найсмачніші на планеті стейки й баранину без ГМО та гормонів. Національні авіалінії повинні просувати преміум-продукцію і допомагати продавати новозеландські товари у світі", - заявив він.

Air New Zealand, у відповідь, заявила, що щорічно витрачає мільйони доларів на новозеландські яловичину та баранину, і відмовилася вибачитися за те, що "пропонує клієнтам інноваційний вибір та буде це робити й надалі".

Надія повертається

Копирайт изображения AFP

Вчені повернули надію на відтворення північних білих носорогів, яких у світі залишилося лише дві особи, та й ті - безплідні, пише Washington Post.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Nature Communications, вченим вперше вдалося створити життєздатні ембріони носорогів з допомогою запліднення in vitro.

Задля цього вони взяли яйцеклітини південних білих носорогів, які є дуже близьким підвидом до північних, і сперму північних носорогів.

Вчені заморозили два гібридні ембріони "до кращих часів", аби з розвитком технологій пізніше підсадити їх до самиці південного білого носорога, чия популяція наразі складає близько 20 тисяч особин.

"Це дуже амбітна, дуже сміла відчайдушна спроба врятувати дещо з генетики дивовижної тварини", - заявив незалежний біолог Стюарт Пімм з Університету Дюка.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу

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