Ударит ли Мэй по Путину санкциями за "Новичок"? - обзор СМИ

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5 июля иностранная пресса пишет о таком:

Ударит ли Мэй по Путину из-за нового отравления?

Что делают приложения с экраном вашего телефона

Искусственный бургер возмутил фермеров

Чудеса оплодотворения носорогов

Опять "Новичок"?

Внимание британской прессы сегодня приковано к реакции властей на резонансное событие в графстве Уилтшир. Там нашли мужчину и женщину в критическом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом.

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Дон Стерджесс и Чарли Роули нашли без сознания в субботу

Их обнаружили в поселке Эймсбери в нескольких километрах от городка Солсбери, где в марте этого года отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь.

В четверг должно состояться заседание чрезвычайного правительственного кабинета "Кобра" под руководством министра внутренних дел Саджида Давида.

"Мир в ожидании, чем Тереза ​​Мэй ответит Путину после того, как двух невинных британцев отравили тем же нервно-паралитическим веществом, которое Россия использовала против одного из шпионов", - пишет Daily Mail.

"Ударит ли Тереза ​​Мэй по Путину дополнительными санкциями?", - спрашивает издание.

Ожидается, что Мэй будет давить на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот поднял тему отравления во время встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля.

Как подтвердила полиция, субботнее недомогание пары стало следствием применения вещества "Новичок".

По словам друга пары, им стало плохо после отдыха в парке.

Он добавил, что тех, кто употребляет героин, после отравления Скрипаля предупредили об опасности подбора шприцев или любых контейнеров, которые, теоретически, могли быть выброшены в этой местности после переноса в них "Новичка".

Они не слушают, они записывают

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Популярная "конспирологическая теория" о том, что смартфоны подслушивают разговоры пользователей, чтобы позже "подсунуть" им соответствующую рекламу, похоже, таки не более чем выдумка, пишет Gizmodo.

По крайней мере к такому выводу пришли ученые Северо-Восточного университета США, которые год анализировали 17 тыс. популярных приложений Android.

"Впрочем, они заметили нечто иное, что вызвало их беспокойство: приложения записывали происходящее на экране телефона и пересылали эту информацию третьим лицам", - пишет издание.

В частности, они делали снимки экрана и записывали видео того, как люди использовали программы.

"Это демонстрирует, насколько легко преступники могут похитить информацию из вашего телефона. Снимок экрана или видео работы с программой может зафиксировать личные сообщения, личную информацию или даже пароли в процессе их введения, поскольку многие приложения показывают букву, которую вы вводите, прежде чем заменить ее звездочкой", - пишет издание.

Бургер раздора

Копирайт изображения IMPOSSIBLE FOODS Image caption Такой веганский бургер выглядит как мясо и даже кровоточит

Вегетарианский бургер, который "сочится" искусственной кровью, является "экзистенциальной угрозой" говяжьей промышленности Новой Зеландии, бьют тревогу местные производители.

Как пишет Guardian, "невозможный бургер" из "синтетического" мяса американского производства предлагают пассажирам бизнес-класса на рейсах национальной авиакомпании Air New Zealand между Лос-Анджелесом и Оклендом.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра страны Уинстона Питерса, он "однозначно против поддельной говядины" и считает, что авиакомпания должна использовать настоящую продукцию животноводства.

Депутат Натан Гай, который занимается сельским хозяйством страны, также раскритиковал авиакомпанию.

"Мы делаем самые вкусные на планете стейки и баранину без ГМО и гормонов. Национальные авиалинии должны продвигать премиум-продукцию и помогать продавать новозеландские товары в мире", - заявил он.

Air New Zealand в ответ заявила, что ежегодно тратит миллионы долларов на новозеландские говядину и баранину, и отказалась извиниться за то, что "предлагает клиентам инновационный выбор и будет это делать и в дальнейшем".

Надежда возвращается

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Ученые вернули надежду на воспроизведение северных белых носорогов, которых в мире осталось всего два особи, да и те - бесплодные, пишет Washington Post.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, ученым впервые удалось создать жизнеспособные эмбрионы носорогов с помощью оплодотворения in vitro.

Для этого они взяли яйцеклетки южных белых носорогов - подвида, очень близкого к к северным - и сперму северных носорогов.

Ученые заморозили два гибридных эмбриона "до лучших времен", чтобы с развитием технологий позже пересадить их самке южного белого носорога, чья популяция в настоящее время составляет около 20 тыс. особей.

"Это очень амбициозная, очень смелая и отчаянная попытка спасти что-то из генетики этого удивительного животного", - заявил независимый биолог Стюарт Пимм из Университета Дюка.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга

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