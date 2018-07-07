Культогляд: "Новий Папа" замість "Молодого Папи"

В огляді культурних подій за тиждень, що минає, читайте про такі теми:

Яким буде продовження серіалу "Молодий Папа"

Чому ніхто не очікував весілля Ванесси Параді

У чому секрет популярності фільмів про зіркових жінок з трагічною долею

Що має бути у окремій гримерці шестирічної доньки Бейонсе та Джей-Зі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гарна новина для тих, кому сподобався серіал Паоло Соррентіно "Молодий Папа" з Джудом Лоу.

"Новий Папа" замість "Молодого Папи"

Гарна новина для тих, кому сподобався серіал Паоло Соррентіно "Молодий Папа" з Джудом Лоу.

Телеканали HBO та Sky вже працюють над продовженням історії, і цього разу компанію знаменитому англійському актору складе Джон Малкович. Називатиметься серіал "Новий папа", повідомляє Variety з посиланням на власні джерела.

Щоправда, вже підтверджено, що це не буде другий сезон "Молодого папи", тож сюжетні лінії можуть суттєво змінитися.

Зокрема, Папу Римського, очевидно, гратиме саме Малкович, а не Джуд Лоу, який зображував в оригінальному серіалі Пія XIII, першого в історії американського Папу Римського.

За цю роль Лоу номінували на премію "Золотий глобус".

Зйомки "Нового папи" почнуться у листопаді, а поки що Лоу працює над картиною "Капітан Марвел", а згодом його можна буде побачити у ролі Албуса Дамблдора у стрічці "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда", на основі однойменної книги Джоан Роулінг.

Копирайт изображения AFP Image caption Про весілля 45-річної Ванесси Параді з режисером Самуелем Беншетрі з'явилися чутки у березні цього року.

Неочікуване весілля

Весілля 45-річної Ванесси Параді з режисером Самуелем Беншетрі стало справжньою несподіванкою для прихильників французької акторки.

Як розповідає Daily Mail, Параді не робила жодних офіційних заяв про заручини, а ще неодноразово наголошувала, що взагалі не планує колись виходити заміж. Не одружувалася вона навіть із Джонні Деппом, з яким прожила 14 років.

"Я знаю багатьох одружених людей, які не дають одне одному спокою. Церемонії для мене не мають значення, єдине, що мені потрібно - це кохання", - казала Ванесса ще сім років тому.

Але, здається, її думка змінилася після знайомства з Беншетрі два роки тому. Їхній роман почався на зйомках фільму "Собака", а перші чутки про майбутнє весілля з'явилися у березні цього року. Втім ані пара, ані її представники цю інформацію не підтверджували.

За словами Daily Mail, церемонія, що відбулася у містечку Сан-Сімеон неподалік Парижа, вийшла інтимною та скромною. Наречена у класичній білій сукні з фатою "сяяла від щастя", зазначає газета. Так само як її діти від Джонні Деппа - 19-річна Лілі-Роуз та 16-річний Джек.

До речі, фотографії з весілля розвіяли побоювання прихильників акторки щодо здоров'я Джека. Минулого тижня Параді довелося пропустити прем'єру своєї нової картини "Ніж та серце", і за даними французької преси, причиною були "серйозні проблемі зі здоров'ям" сина.

Потім, однак, хлопця неодноразово бачили у Парижі і виглядав він цілком здоровим, наголошує Daily Mail.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами режисера "Вітні" Кевіна Макдональда, це класичні трагічні історії про людей, які "мають все", але яких це не рятує від болючого падіння на саме дно.

"Діви" та їхні трагедії

Біографії видатних жінок з трагічною долею поступово стають одним з найпопулярніших жанрів у сучасному кінематографі.

Такого висновку дійшла британська Independent напередодні виходу документальної стрічки "Вітні" про зліт та падіння знаменитої співачки Вітні Г'юстон, яка померла у 2012 році у віці 48 років.

І це не єдиний приклад подібного фільму за останні часи, наголошує газета. Достатньо лише пригадати нещодавню біографічну картину про Емі Вайнхауз, а також фільми про Джуді Гарланд та Біллі Голлідей, над якими зараз триває робота.

"Вони молоді, талановиті та вродливі. Вони дістають вершин, але їхнє життя котиться шкереберть через наркоманію, алкоголізм та саморуйнування. В них за плечима важке дитинство. Вони пережили насильство або тяжку втрату ще дітлахами. Ласкаво просимо до жанру кіно, який стрімко набирає популярність - історії див з трагічною долею", - пише газета.

За словами режисера "Вітні" Кевіна Макдональда, це класичні трагічні історії про людей, які "мають все", але яких це не рятує від болючого падіння на саме дно. Такі сюжети приваблюють людей ще з часів Аристотеля, наголошує він.

Але на думку газети, причина популярності таких картин не тільки у цьому.

"Ці фільми переносять нас у дуже темні місця, але вони також нагадують про радість, яку ці героїні і досі дарують своїм фанатам, а тепер ще й кіноглядачам", - резюмує Independent.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бейонсе та Джей Зі наразі їздять світом із концертним туром

Вишукані забаганки

Пляшка шампанського за понад сім тисяч доларів, червоний туалетний папір, піца з ананасами на рожевих та фіолетових тарілках, а також морозиво з шоколадом та маршмеллоу.

Все це має знаходитися у гримерках Бейонсе та Джей Зі під час їхнього поточного концертного туру, розповідає Daily Express.

Але вибагливість зірок поширюється не тільки на них самих. У їхньої шестирічної доньки Блю Айві, яка подорожує разом з батьками, також є цілком конкретні забаганки.

"Помічники мають розпакувати і розставити величезну колекцію іграшок, включаючи персонажів мультфільмів про свинку Пеппу, ляльок Барбі та набір для чаювання з костяного порцеляну", - зазначає видання.

Все це розкладають у спеціальній гримерці, а потім Блю Айві спостерігає за виступом батьків з VIP-ложі під наглядом однієї з чотирьох нянь, які подорожують разом з сім'єю.

Чи не занадто для дитини? На думку одного з американських промоутерів, такі забаганки у шоу-бізнесі нікого не дивують, та й коштують не так багато. Проблема, за його словами, може виникнути хиба що з підбором правильної температури морозива для дівчинки. Воно має бути "не надто замороженим, адже це дратує її ясна", додає Daily Express.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.