Британська преса: чому Меган і Гаррі більше не тримаються за руки?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фанати непокояться, що Гаррі уникає тримати за руку Меган

Теми огляду британської преси 6 липня:

Що робити Британії після інциденту з "Новачком?"

Після обвинувачень на адресу Росії щодо повторного застосування "Новачка" участь збірної Англії у Чемпіонаті світу виглядає "дивно".

Таку думку висловлює британська Daily Telegraph у редакційній статті про отруєння двох мешканців міста Еймсбері у графстві Вілтшир тією самою нервово-паралітичною речовиною, якою у березні отруїлися колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька.

Російському лідеру надають міжнародний авторитет, якого він не заслуговує Daily Telegraph

Видання з обуренням пише про "жахливу безкарність" злочину проти Скрипалів та заявляє, що йдеться вже не лише про спробу вбивства конкретної людини, а й про "питання суспільної безпеки".

На думку газети, британська влада мала б відверто розповісти про те, що саме сталося із Скрипалями.

"Якщо б Скрипалі могли вільно говорити, вони, можливо, підказали б мешканцям Солсбері, як стався другий інцидент. До того ж, ми не знаємо, як сюди потрапив "Новачок", - зазначає газета.

Але якщо відповідальність за появу речовини у країні справді несе Росія, виникає декілька питань.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Чемпіонат світу з футболу став для президента Володимира Путіна "потьомкінським селом", заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров у коментарі The Times

"Після того, як ми звинуватили Росію у ввезенні хімічної зброї у Британію, участь збірної Англії у Чемпіонаті світу виглядає дивно. Можливо навіть, що команда наступного тижня зіграє у півфіналі зі збірною Росії. До того ж Дональд Трамп скоро проведе переговори з Володимиром Путіним у Гельсінкі. На тлі того, що відбувається у Вілтширі, російському лідеру надають міжнародний авторитет, якого він не заслуговує", - резюмує Daily Telegraph.

Путін ховає "справжню Росію"

Чемпіонат світу з футболу став для президента Володимира Путіна "потьомкінським селом", за яким сховалася "справжня Росія". Про це заявляє російський опозиціонер Гаррі Каспаров у коментарі британській The Times.

Каспаров не погоджується з тими, хто вважає, що футбол треба розглядати окремо від політики. На його думку, "диктатори опанували мистецтво перетворення спортивних змагань на м'яку силу, яку вони неодмінно використовують, аби посилити свою жорстку владу".

У диктатурі не може бути напівзаходів Гаррі Каспаров, російський опозиціонер

Газета визнає, що під час чемпіонату Росія демонструє "бездоганну поведінку" та показує своє "найкраще обличчя" - безпечні та чисті вулиці, гостинних фанатів та навіть привітних таксистів. За словами автора, це тішить фанатів, але тільки підтверджує теорію опозиціонера про "потьомкінське село".

Сам Каспаров каже, що радіти перемогам своєї збірної не зможе.

"У диктатурі не може бути напівзаходів. Якщо завдяки Чемпіонату світу Путін здобуде новий авторитет, а потенційних викликів його владі поменшає, це буде погано для росіян, скільки піару б не було", - цитує The Times опозиціонера.

Надувний Трамп у Лондоні

Копирайт изображения Reuters Image caption Ось такий надувний Дональд Трамп літатиме над Лондоном наступного тижня

Дональда Трампа у Лондоні "привітають" велетенською повітряною кулькою у формі американського президента в образі немовляти у підгузках.

Дозвіл на такий прояв протесту проти візиту голови Білого дому до британської столиці дала влада міста, розповідає Independent.

Очікується, що "надувний Трамп" літатиме над площею біля британського парламенту протягом двох годин наступної п'ятниці, 13 липня. Президент, як очікується, прилетить у країну за день до того. У його програмі - перемовини з прем'єр-міністром Терезою Мей та зустріч з королевою Єлизаветою у Віндзорі.

Попри те, що мер Лондона Садік Хан неодноразово вступав у словесні баталії з паном Трампом, мерія спочатку відмовлялася дозволити активістам запуск кулі через сумніви щодо правомірності такого протесту.

"Але після величезної підтримки, яку наш план отримав від суспільства, мерія, здається, знову знайшла в собі почуття гумору", - цитує газета активіста Лео Мюррея, який подякував 10 тисячам людям, які підписали петицію з проханням дозволити акцію.

"Ми просто невелика група друзів, які вирішили використати гумор, щоб виступити проти поширення расистської та фашистської політики і у Великій Британії, і у США", - наводить Independent слова ще однієї ініціаторки протесту.

Чому Гаррі та Меган менше тримаються за руки?

Принц Гаррі та Меган Маркл після весілля припинили триматися за руки під час офіційних подій, але непокоїтися прихильникам королівської пари не варто.

Експерт з етикету Вільям Генсон пояснив Daily Mail, що молодята намагаються виглядати "професійно". До того ж, герцогиня Сассекська вже набула достатньої упевненості у своїй новій ролі, а тому вже не потребує "тактильної" підтримки з боку Гаррі.

Як нагадує газета, до весілля герцог та герцогиня трималися за руки постійно. Особливо помітно це було під час їхнього офіційного інтерв'ю з нагоди заручин. Тому прихильники пари дещо занепокоїлись після появи фотографій з прийняття молодих лідерів у Букінгемському палаці, на яких видно, що Гаррі уникає контакту з рукою Меган. Дехто навіть припустив, що проти подібних проявів ніжності на публіці виступила королівська сім'я.

Але за словами пана Генсона, у королівському протоколі немає жодних заборон щодо тактильних контактів.

"Втім, ми не бачили подібного від королеви або принца Уельського та їхніх обранців. Підозрюю, що принц Гаррі та герцогиня Сассекська зрозуміли, що після одруження робота та статус виходять на перший план", - цитує Daily Mail експерта.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

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