Огляд ЗМІ: чи приречений біткоїн на смерть?

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Сьогодні в огляді світової преси:

чи приречений біткоїн на смерть?

сумніви щодо перемог збірної Росії на ЧС;

скандал довкола впливу Росії на вибори президента США;

напруга у відносинах між союзниками НАТО;

Біткоїн - "приречений на смерть"?

Біткоїн виявився "невдалим експериментом" і "приречений на смерть", як і більшість інших криптовалют, пише The Sun, цитуючи експертів.

Видання нагадує, що від часу свого створення у 2009 році ціна біткоїну злетіла від менш ніж 10 центів до 20 тисяч доларів. Зараз вона трохи менша за 7 000 доларів.

"Щонайменше 90% з усіх нині існуючих криптовалют приречені на провал, смерть чи їх просто не сприйматимуть, бо в них зацікавлені в першу чергу ті, хто прагне заробити", - цитує газета засновника компанії Biolink.Tech Євгена Черешнєва.

Криптовалюти пан Черешнєв порівнює з "фінансовою пірамідою", пояснюючи, що ажіотаж стимулює зростання ціни, а це рано чи пізно призведе до її падіння.

Іншою причиною краху біткоїна експерти називають те, що на відміну від валют, він не має реальної вартості.

"Криптовалюта - чистий експеримент, який зазнав абсолютного краху", - цитує The Sun представника компанії Cybereason Росса Рустічі.

За словами ж інших фахівців, зовсім скоро біткоїн стане частиною нашого буденного життя.

"Переконаний, що хайп довкола біткоїну ще навіть не почався", - зазначив у коментарі видання експерт з крипто валют платформи Blockbid.

Футбольні сумніви щодо Росії

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"Росія нарешті зазнала поразки, залишивши слід із шанувальників і скептиків", - пише New York Times про завершення участі збірної Росії у ЧС з футболу.

Ніхто не очікував, що росіяни зайдуть так далеко - напередодні чемпіонату команда займала 70-ту сходинку в рейтингу футбольних збірних світу, додає видання.

"Найбільше, на що могла розраховувати команда Станіслава Черчесова, пережити кваліфікаційні раунди", - пише New York Times і додає, що зрештою збірна змусила країну пишатися собою.

Проте не всі поділяють радість росіян, дехто висловлював сумніви щодо результату футболістів.

Видання нагадує про допінговий скандал довкола російських спортсменів під час Зимової олімпіади у Сочі 2014 року.

У чверть фіналі російська збірна грала на тому ж стадіоні, де відбувалися церемонії відкриття і закриття Олімпіади, зауважує New York Times.

Жодних документальних підтверджень того, що російські спортсмени вживали допінг під час ЧС з футболу, звісно, немає.

"Але в такій атмосфері, спостерігаючи за тим, як Росія перевершує найсміливіші очікування своїх фанатів, зробивши набагато більший ривок, ніж будь-яка інша команда в цьому турнірі, цілком має сенс стримати своє захоплення російською збірною, аби задуматися над тим, чи побачене нами відповідає реальності", - додає видання.

Така вже ціна, яку платять спортсмени всіх країн, які колись були замішані в допінг-скандалі, - скептичне ставлення до себе, підсумовує видання.

Росія та американські перегони

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Дослухатися до комітету з розвідки Сенату США про роль Росії в американських виборах закликає Дональда Трампа The Washington Post.

Напередодні лідери комітету схвалили висновок американських спецслужб, згідно з яким за втручанням у перегони 2016 року стоїть Кремль.

Для пана Трампа не резонно продовжувати спростовувати активні дії Кремля під час виборів 2016 року

Звинувачення на адресу Москви Трамп і далі спростовує, як і сама Москва. Видання нагадує, що виступаючи в Монтані, Дональд Трамп відповів на закиди словами "Із Путіним все гаразд" і додав, що налагодити відносини з Росією - це "гарна ідея".

"Діалог між противниками - непогана річ, та для пана Трампа зовсім не резонно продовжувати спростовувати активні дії Кремля під час виборів 2016 року", - пише видання.

Газета пише, що звіт комітету підтверджує: президентські перегони були мішенню спецоперації, наказ щодо якої віддав особисто Путін.

"Прийшов час, і президент має прийняти ці висновки, схвалені обома партіями, без жодних заперечень", - додає Washington Post і закликає Трампа застерегти російського президента від подальших втручань в американську політику під час їхньої зустрічі в Гельсінкі.

НАТО під "напругою"

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Про напругу у відносинах між союзниками по НАТО напередодні саміту пише The Wall Street Journal.

На європейських лідерів чекає "напружена" зустріч із президентом США, який встановлює тарифні бар'єри для Європи і сварить партнерів по альянсу через низькі витрати на оборону, додає газета.

У Європі занепокоєні "глибоким розколом" у відносинах через те, що жоден американський президент раніше не ставив під питання важливість трансатлантичної співпраці.

Песимісти попереджають про ризик трансатлантичної торгівельної війни та "подальші дії" Володимира Путіна спрямовані на дестабілізацію ситуації у Європі.

Оптимісти ж сподіваються, що сторонам вдасться дійти згоди і знайти компроміс щодо торговельних питань.

Занепокоєння щодо майбутнього альянсу висловлює і Times.

У своїй головній статті видання пише, що відносини в НАТО досягли "безпрецедентної напруги", а союз стоїть на порозі ризику виходу США з угоди.

Газета наголошує на важливості Північноатлантичного альянсу з огляду на дії російського президента.

"Для багатьох членів НАТО поведінка російського лідера, зокрема анексія Криму, втручання на сході України і погрози меншим за територією сусідам, на кшталт країн Балтії, становлять головну причину того, чому через майже 30 років після падіння Берлінської стіни в існуванні альянсу і досі є потреба", - пише видання.

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