Огляд ЗМІ: чому лесбійки мають "кращий секс"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Жінки-лесбійки знають, де розташований клітор і що з ним робити"

Чому лесбійки мають " кращий секс "

Скільки витратити на весілля , аби уникнути розлучення

Чи можна дізнатись про " дату смерті " за аналізом крові

Росіяни збираються підтримати англійців проти хорватів

"Запаморочливий досвід"

Guardian пише про те, що лесбійки "мають кращий секс", ніж гетеросексуалки.

"Під час досліджень жінки, які сплять з жінками постійно, повідомляють про вищі рівні сексуального задоволення ніж ті, хто мають секс із чоловіками", -пише видання.

Guardian посилається на дослідження 53 тис. американців 2017 року, в якому лесбійки повідомили, що досягають оргазму під час сексу у 86% випадках, водночас показник гетересексуалок був нижчим - 65%.

"Все просто. Жінки-лесбійки знають, де розташований клітор і що з ним робити для досягнення оргазму. Їм не потрібно показувати партнерці, що робити, і це означає вищий ступінь сексуального задоволення", - каже австралійський сексолог Метті Сілвер.

За її словами, чимало чоловіків цього не знають чи ігнорують, тому тільки 20% жінок отримують задоволення лише від статевого контакту з чоловіком, і чимало з них "імітують оргазм".

Секрет отримання задоволення лесбійками полягає не лише в правильних сексуальних практиках і знаннях, але й у спілкуванні. За словами дослідників, жінки краще слухають та комунікують у ліжку, а також мають "потужний емоційний зв'язок".

"Секс із жінкою - це запаморочливий досвід. Суміш турботи, кохання, романтики, задоволення, емоцій та інтенсивності - це те, що я ніколи не переживала із чоловіками," - цитує 20-річну лесбійку Еліс Мартін Guardian.

Гроші руйнують стосунки?

Пари, які багато витрачають на весілля, мають більші шанси на розлучення, пише Independent. Видання посилається на дослідження професорів економіки Ендрю Френсіса-Тана та Хюго Міалона. Вони дослідили 3 тис. одружених пар та встановили "певні характеристики, які збільшують ймовірність розлучення".

Зокрема, першим фактором ризику є витрати на весільну обручку.

"Якщо чоловіки витрачають на обручку від 2 тис. до 4 тис. доларів, їхні шанси на розлучення в 1.3 рази більше, ніж у тих, хто купує обручки за 500 - 2 тис. доларів", - кажуть дослідники.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пишне весілля - передвісник розлучення?

Та сама тенденція зберігається і з витратами на весілля. Скромні церемонії вартістю у 1 тис. доларів дозволяють зберегти родину в 1.6 разів частіше, ніж помпезні церемонії, вартість яких стартує з 20 тис. доларів.

Є ще одна важлива характеристика, яка підвищує ризик розлучення. На думку дослідників, шанси "суттєво" зростають, якщо хтось із подружжя організовував весілля лише задля того, щоб продемонструвати свою вроду.

Втім, не всі витрати ведуть до розриву стосунків. Френсіс-Тан і Міалон з'ясували, що інвестиції в медовий місяць "значно знижують ризики розлучення".

"Замість витрачання купи грошей на весілля, здається кориснішим буде відкладати гроші на добрий відпочинок після весілля", - підсумовує Independent.

Кров передбачає долю?

Daily Mail пише про те, що за аналізом крові можна передбачити дату смерті людини.

"Науковці розробили аналіз крові, який може виміряти, скільки вам залишилось жити", - пише видання.

Вчені Єльського університету, які є винахідниками цього методу, концентруються не на визначенні молекулярного віку клітини, як роблять чимало їх колег, а на фізіологічних показниках, як-от рівень глюкози в крові.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аналіз крові може розповісти про ваші шанси

"На мою думку, цей підхід краще передбачає тривалість життя, ніж молекулярне вимірювання віку, тому що він дозволяє насправді виокремити частини процесу старіння", - каже керівник дослідження доктор Морган Левін.

Водночас вона зазначає, що метод не дозволяє назвати точну дату смерті.

Натомість він допомагає вченим краще зрозуміти ризик, які можуть призвести до передчасного старіння організму, та допомогти людині змінити свій стиль життя таким чином, щоб прожити якомога довше.

"Можна спробувати та скерувати людей на підставі результатів аналізів. Можна дати їм гіпотетичний ідеальний показник, до якого вони могли б покращити себе на підставі факторів, що визначають їх стиль життя", - цитує дослідницю Daily Mail.

Чому хорватські футболісти "дратують" росіян

Daily Telegraph пише про те, що в півфіналі Чемпіонату світу з футболу проти Хорватії футболісти збірної Англії матимуть підтримку не тільки від тисяч англійських фанів, які планують потрапити на матч, але й "несподіваних союзників" - великої кількості росіян, "роздратованих" відео, на якому хорватський захисник Домагой Віда, а також Огнен Вукоєвич кажуть "Слава Україні!"

Попри те, що Вукоєвича оштрафувала ФІФА та змусили залишити табір національної збірної, хорватські футбольні чиновники, "російські футбольні вболівальники навряд чи після цього заспокояться", веде далі видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни будуть за британців

"Після цього інциденту російські чиновники очікують, що на стадіоні "Лужники" в середу всі місцеві фанати вболіватимуть за Англію, що означатиме можливість більшої підтримки підопічних Гарета Саутгейта", - пише видання.

За інформацією видання, квитки на матч Англія-Хорватія можна було придбати за 650 фунтів, але їхня ціна зростатиме із наближенням гри.

"Разом із перельотом та проживанням деяким вболівальникам доведеться викласти близько 3 тис. фунтів, аби побачити спробу Англії вибороти місце у фіналі", - пише Daily Telegraph.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС