Торнадо під назвою Трамп - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи скористається Трамп самітом, щоб "звести власні рахунки з союзниками"?

Напередодні саміту НАТО іноземна преса розмірковує, чи закінчиться він вдало для Європи - і чи не кине тінь на цю подію прийдешня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Саміт НАТО: в очікуванні провалу?

"Справжнє жахіття". Таким словосполученням європейський чиновник описує свої очікування від саміту НАТО, що розпочинається сьогодні в Брюсселі.

Європа готується до торнадо під назвою Трамп Le Figaro

Як пише французька газета Figaro, нині "Європа готується до торнадо під назвою Трамп". Американський президент, на думку автора статті, планує скористатися зустріччю в столиці Бельгії, щоб "звести власні рахунки з союзниками".

За столом, де зберуться лідери 29 країн альянсу, пануватиме й додаткова інтрига, вважає видання. Нещодавній саміт Великої сімки Трамп покинув достроково, щоб зустрітись із главою Північної Кореї, а цього разу в його планах є зустріч з "іншим сильним лідером" - Володимиром Путіним. "Вашингтон не переймався з поясненнями, навіщо (ця зустріч - Ред.)", - пише Figaro.

На думку оглядачів, яких цитує газета, Європа не знає, "як заспокоїти монстра". "Відступити перед ним? Чи вступити в бій? З часів перебудови Європі ще ніколи не доводилося розглядати США як вороже налаштовану державу", - пише Figaro.

Видання додає, що Ангела Меркель може першою постати перед наслідками такого ставлення з боку США, адже саме Німеччину Трамп вважає "ідеальним цапом-відбувайлом". На його думку, Берлін знаходиться під "американською парасолькою" в обмін на незначний внесок в загальну оборону.

Схожі передчуття перед самітом у газети Liberation. Видання пише, що після того, як глава Білого дому відмовився підписувати комюніке саміту G7 у Канаді, "усі добре знають, на що він здатен".

"Обпікшись на фіаско під час нещодавнього саміту G7, 29 членів НАТО розпочинають саміт у Брюсселі з тривогою", - пише Liberation.

"Особливі потреби" на порядку денному

У статті під заголовком "Трамп може дати Росії все, чого вона хоче", історик Майкл Берлі пише, що дуже мало часу сплине між закінченням чемпіонату світу з футболу в Росії та "ще одним глобальним спектаклем". Ідеться про заплановану на понеділок зустріч між Трампом і Путіним.

Трамп скаржитиметься на те, що американських платників податків обдирають німці, які виробляють забагато Ауді і замало танків The Times

"Європейські союзники занепокоєні через те, що щойно після саміту НАТО, який, вочевидь, буде сповнений гостроти і де Трамп скаржитиметься на те, що американських платників податків обдирають німці, які виробляють забагато Ауді і замало танків, президент відповість на розмиті пропозиції про розрядку ідеєю про зменшення кількості військових навчань або чимось ще гіршим", - пише Times.

На думку Берлі, гіршим варіантом розвитку подій буде загальне визначення сфер впливу. Зокрема, може відбутися "де-факто визнання анексії Криму та особливих потреб Росії на пострадянському просторі".

Російський президент може запропонувати "поважати нейтралітет Грузії й України, які були б вільні обирати економічні партнерства, але не військові альянси", вважає автор. Він також не виключає пропозицію Путіна про "стримування його іранських друзів (і суперників) у Сирії". У відповідь Трамп може пообіцяти не запроваджувати санкції в енергетиці", додає Берлі.

Він вважає, що європейські лідери не дарма стурбовані через "близькість", яку Трамп "вочевидь" відчуває до Путіна. Обидва вважають ЄС "перешкодою, що заважає великим державам залякувати менші поодинці".

Гнів українців

"Розгнівані українські фанати наводнили постами фейсбук-сторінку ФІФА", - пише New York Times, коментуючи бурхливі дебати після появи відеоролика з хорватськими футболістами та їхнім вигуком "Слава Україні!".

Видання пише, що в коментарях на сторінці ФІФА дехто писав не лише "Слава Україні!", а й "Слава Хорватії!" та "Ганьба ФІФА!".

"Будь ласка, дайте відповідь на питання: чому футболіст не може висловити своє ставлення до того, що відбувається у світі", - цитує New York Times допис одного з коментаторів.

Газета нагадує, що користувачі залишили понад 157 тисяч відгуків на сторінці, а потім цю функцію відключили.

Також у статті цитують главу Федерації футболу України Андрія Павелка, який з'явився у парламенті в картатій футболці збірної Хорватії і висловив сподівання, що Домагой Віда зможе своєю грою на полі ще раз подякувати Україні.

"На повних обертах" до фіналу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після фінального свистка французьких футболістів "ніби вдарило блискавкою", пише французька преса

Перемога футбольної збірної в півфіналі чемпіонату світу змусила французьку пресу згадати про солодкий смак чемпіонства 1998 року.

Як пише Monde, Після фінального свистка французьких футболістів "ніби вдарило блискавкою", пише французька преса. Кіліян Мбаппе та його одноклубники довго лежали на газоні обличчям донизу і не могли повірити, що їхня команда знову має реальний шанс здобути титул чемпіонів світу, пише газета.

На думку оглядачів видання, під час матчу здавалося, що фізично загартовані бельгійці таки зламають оборону Франції, але цього не сталося. "Творцем" цієї "неприступної фортеці" Monde називає тренера французів Дідьє Дешама, а "героєм нації" - автора єдиного голу Самюеля Умтіті.

Газета зауважує, що на початку нинішнього турніру французькій збірній не вистачало "палива", а гра команди була "погано змащена", але після гри з Аргентиною "трикольорова машина рухається на повних обертах".

Figaro розсипається в компліментах Кіліяну Мбаппе, називаючи його потенційним гравцем рівня Пеле, Роналду чи Мессі. Видання зауважує, що 19-річний гравець ніколи не приховував свого бажання приєднатися до цієї касти найкращих, і його історія "лише починається".

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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