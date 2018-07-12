ЗМІ про зустріч Путіна і Трампа: Крим в обмін на Сирію?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться 16 липня. ЗМІ розмірковують, про що вони можуть домовитися

Британська преса бідкається поразкою англійської збірної команді Хорватії у півфіналі ЧС-2018, а американська - розмірковує про роль НАТО і його загрози.

ЧС-2018: кінець англійської мрії

"Розбиті серця", "кінець мрії" і "привід для гордості" - такими заголовками були всіяні перші шпальти британської преси після того, збірна Англії програла Хорватії у півфіналі ЧС-2018.

The Guardian пише, що "цілеспрямована" збірна Хорватії "розбила вщент" мрії і сподівання англійців. Та попри це, молода англійська команда заслуговує на повагу, адже її гравцям вдалося дійти у змаганнях далі, ніж її попередникам, яких вважали набагато більш талановитими.

"Більше ніяких сліз та болю - ця молода англійська команда заслуговує на аплодисменти", - пише газета.

The Times пише, що для збірної Англії ЧС-2018 був не просто "літньою розвагою", а заклав підвалини для успішного майбутнього. Видання додає, що тренер команди Гарет Саутгейт здійснив "тиху революцію", змусивши Англію пишатися своєю збірною.

"Англія гідно тримається попри біль поразки", - пише Times у заголовку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британські ЗМІ хвалять гравців англійської збірної і називають їх "героями"

The Sun назвала гравців збірної "героями" і зазначила, що вони "повертаються додому з розбитим серцем і гордістю".

The Daily Express описує футболістів "винятковими молодими людьми", які так не схожі на британських політиків з їхнім "злостивими сварками через брекзит".

Times: Крим в обмін на Сирію?

Чи розміняє Дональд Трамп Крим на Сирію під час зустрічі з Володимиром Путіним? Відповідь на це запитання шукає у своїй редакційній статті The Times.

Президент США розпочав саміт НАТО з критики на адресу союзників через недостатньо високий, на його погляд, рівень витрат на оборону, та його справжньою метою може бути досягнення "великої угоди" по Сирії, пише видання.

Питання тільки в тому, чи дійсно Росія здатна змусити Іран залишити Сирію, і чи надасть це гарантії того, що вона забере своїх головорізів зі сходу України The Times

Пан Трамп ніколи не приховував свою "байдужість" до Північноатлантичного альянсу і "роздратування" через поведінку інших країн-членів. Європейці мають всі підстави непокоїтися через зустріч з паном Путіним, яка має відбутися у Гельсінкі 16 червня, додає газета.

"Та розмови про те, що російський лідер хитрощами змусить пана Трампа згорнути спільні американські навчання зі своїми союзниками, дозволити альянсу збанкротувати, різко скоротивши бюджетну підтримку США, чи будь-яким іншим чином послабити НАТО, - перебільшені", - пише The Times.

Більш імовірно, що американський президент піде на "велику угоду", за якою США зніме санкції з Росії, які було впроваджено через анексію Криму, в обмін на те, що Москва припинить підтримувати сили Ірану в Сирії, припускає видання.

"Питання тільки в тому, чи дійсно Росія здатна змусити Іран залишити Сирію, і чи надасть це гарантії того, що вона (Росія. - Ред.) забере своїх головорізів зі сходу України і стане на шлях справжнього врегулювання ситуації з Києвом," підсумовує газета.

Washington Post: Трамп - отрута для НАТО

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп (у центрі) не припиняє критикувати країни НАТО за оборонні витрати

"Трамп отруює НАТО" - під таким заголовком Washington Post публікує редакційну статтю, в якій каже, що звинувачення американського президента на адресу союзників по НАТО завдають школи альянсу.

Його критика політики оборонних витрат європейців без чітких пропозицій підтримки, змушують європейських посадовців думати, що пан Трамп "намагається зруйнувати альянс, в якій він сам не вірить".

Видання звертає увагу на те, що досить часто закиди американського президента не відповідають дійсності. Зокрема, у той час як він звинувачує Європу у недостатньому фінансуванні оборонного сектору, європейські країни нарощують ці видатки, зазначає газета. "Хибними" називає Washington Post і заяви Дональда Трампа про те, що Німеччина - "в'язень Росії", адже Ангела Меркель займає набагато жорсткішу позицію щодо Росії, ніж сам пан Трамп.

"На відміну від американського президента, вона ніколи не припускала можливість пристати на силову анексію Криму Росією", - зазначає видання.

Попри те, що ані в адміністрації Дональда Трампа, ані в Конгресі, його скептичне ставлення до НАТО ніхто не поділяє, його ворожа риторика завдає шкоди, і може тільки погіршити ситуацію, якщо він піде на дружбу з Росією під час зустрічі з Володимиром Путіним, підсумовує Washington Post.

НАТО і країни Балтії

Поки Дональд Трамп критикує НАТО і піддає сумніву важливість його існування, країни Балтії мають інший погляд на роль альянсу, пише The New York Times.

Для Латвії та Естонії, що затиснуті між Росією та Балтійським морем і мають у складі населення високу частку етнічних росіян, НАТО - аж ніяк не абстрактне поняття The New York Times

"Для Латвії та Естонії, що затиснуті між Росією та Балтійським морем і мають у складі населення високу частку етнічних росіян, НАТО - аж ніяк не абстрактне поняття", - зазначає видання.

Газета нагадує, що задовго до того, як почали лунати закиди на адресу Москви щодо її імовірного втручання в американські президентські вибори, у країнах Балтії забили на сполох через спроби Росії маніпулювати громадською думкою і спекуляції питанням етнічної приналежності. Під час анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, Кремль активно застосовував саме цю риторику.

"Та попри всі суперечки через фінансові внески у НАТО від країн-членів, боротьба у країнах Балтії зі складними пропагандистськими кампаніями, що спрямовані на населення етнічних росіян показали, що для того, щоб здолати нову загрозу, знадобиться більше ніж збільшення фінансування і посилена військової присутності". - підсумовує The New York Times.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС