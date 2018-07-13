Західні ЗМІ: чому Меган Маркл завжди одягає підбори?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган Маркл та її легендарні підбори

Читайте в огляді західної преси за 13 липня:

Інтрига зустрічі Путіна та Трампа

Меланія - принцеса?

Пентхаус для Абрамовича

Меган Маркл - нікуди без підборів

Що хоче Путін від Трампа?

"Що хоче Путін від Трампа?" - відповідь на це питання шукає у своїй редакційній статті Wall Street Journal.

16 липня російський та американський президенти зустрінуться у Гельсінкі. Wall Street Journal

Дональд Трамп прагне покращення відносин з Москвою і неодноразово заявляв про це. Але ціна такого налагодження зв'язків буде високою, пише видання.

"За 18 років при владі пан Путін перехитрив двох попередніх президентів США, які хотіли кращих відносин", - зазначає газета і додає, що господар Кремля застосовує тактику гри на "слабких місцях" США.

Перш за все, зустріч з Дональдом Трампом - це питання престижу для Володимира Путіна.

Копирайт изображения Reuters

Згодою зустрітися на рівних умовах американський президент підіграє своєму російському колезі у його прагненні показати світу, що Росія відновила статус супердержави, пише Wall Street Journal.

Після анексії Криму у 2014 році, пан Путін став "персоною нон-грата" в Європі і хоче, щоб пан Трамп допоміг йому змінити ситуацію. Він також розраховує на те, що американський президент повторить свої заклики повернути Росію до складу "Великої сімки", додає видання.

По-друге, Володимир Путін намагатиметься отримати від Дональда Трампа гарантії визнання анексії Криму і переконати США припинити надавати Києву летальну зброю.

По-третє, одним з пріоритетів для російського президента залишається зняття санкцій. Тому він гратиме на не надто прихильному ставленні пана Трампа до Європи і пропонуватиме йому окрему угоду щодо України, Сирії та економічних обмежень, припускає газета.

Серед інших питань, імовірно, говоритимуть про контроль над роззброєнням, НАТО і Сирію.

Копирайт изображения AFP Image caption Експерти припускають, що Путін прагнутиме легітимізувати анексію Криму

"Вочевидь, пан Трамп, на відміну від Пентагону, не вірить в те, що путінська Росія не становить загрози безпеці, і тому має намір показати, що обидві країни зможуть поладнати. Лукавий росіянин теж про це знає, тому ми і маємо слідкувати за тим, що він отримає, посміхаючись за столом переговорів", - підсумовує The Wall Street Journal.

Меланія - принцеса?

Наче принцеса з казки про Красуню і Чудовисько - так Daily Mail описує вбрання Меланії Трамп під час гала-вечері з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Перша леді США разом з президентом перебувають з візитом у Європі.

Пані Трамп була одягнена у довгу жовту сукню французького дизайнера Жиля Мендела, що підкреслювала її оголені плечі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Казкова сукня Меланії Трамп

Урочиста вечеря проходила у Бленгеймському палаці, що біля Оксфорду. Тут народився колишній прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль.

Пентхаус для Абрамовича

Проблеми з британською візою не завадили російському мільярдеру Роману Абрамовичу придбати пентхаус вартістю майже 40 мільйонів доларів у центрі Лондона, пише Times.

Бізнесмен став власником квартири площею у шість тисяч квадратних метрів з видом на Темзу.

Після купівлі футбольного клубу "Челсі" в 2003 році сталевий магнат більшу частину часу проводив у Лондоні, а нещодавно йому затримали візу на тлі погіршення відносин між Британією та Росією, нагадує видання.

Статки Романа Абрамовича оцінюють в 12,2 млн доларів. Він є також власником елітної нерухомості на півдні Франції та у Нью-Йорку, додає Times.

Меган Маркл - нікуди без підборів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган Маркл завжди одягає підбори

Чому Меган Маркл з'являється на публіці тільки на підборах, з'ясовує Daily Mail.

Герцогиня Сассекська не обирає більш зручне взуття навіть для відвідин спортивних подій, зазначає видання.

Причина може ховатися у солідній різниці у зрості з принцом Гаррі. Колишня акторка на 15 сантиметрів нижча за свого чоловіка, а такий контраст не гармонійно виглядає на фото, каже зірковий фотограф Гленн Греттон.

"Фотографії, на яких помітна велика різниця у зрості пари, виглядають дещо незбалансовано. І часто-густо той, хто менший, виглядає навіть ще меншим і складається враження, що постійно дивиться на партнера знизу вгору", - цитує видання фотографа.

Daily Mail зазначає, що невістка Меган Маркл - Кейт Міддлтон, на спортивні події взуває балетки, але вона вища за середньостатистичну британку.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.

Хочете отримувати історії звідусіль у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.