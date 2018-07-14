Культогляд: чи винен Мік Джаггер у програші англійців?

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У культогляді цього тижня розповідаємо про таке:

Чи винен Мік Джаггер у програші англійців?

Музика під час футболу

Майже бездоганний образ

Кому загрожує "музичний параліч"?

Чи винен Мік Джаггер у програші англійців?

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Коли Мік Джаггер їхав до Москви на матч збірних Англії та Хорватії, навряд чи він очікував, що саме його звинуватять у програші англійців. Але, як пише Telegraph, сталося саме так.

Дехто вважає, що присутність вокаліста Rolling Stones на стадіоні під час чемпіонатів світу приносить його улюбленим командам погану вдачу. "Вважається, що прокляття рок-зірки почалося під час чемпіонату в Південній Африці у 2010 році, коли Джаггер підтримував збірну США разом із колишнім американським президентом Біллом Клінтоном. Команда зрештою програла Гані з рахунком 2:1, і це означало, що збірна вилітає з турніру", - відзначає видання.

На наступному чемпіонаті світу в 2014 році Джаггер підтримував бразильців у матчі з Німеччиною, але ті програли з розгромним рахунком 7:1, нагадує Telegraph.

"Зважаючи на його звичку підтримувати команди-лузери, не дивно, що англійські фанати були занепокоєні, коли побачили Джаггера на півфінальному матчі збірних Бельгії і Франції в Санкт-Петербурзі у вівторок", - пише газета.

Прискіпливі користувачі Twitter помітили, що він, імовірно, вболівав за Бельгію, адже стримано реагував на події під час усієї гри. А перед матчем Англія-Хорватія в середу Джаггер записав коротке відео зі словами "Вперед, Англія", відзначає Telegraph. Вже за дві години в його бік, імовірно, полетіли перші докори.

Музика під час футболу

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Чи не час поєднати музику і футбол? Над цим питанням ще 10 років тому замислився німецький музикант Карстен-Штефан Граф фон Ботмер. А нині, як пише New York Times, він успішно втілює задум у життя.

Під час прямої трансляції деяких матчів чемпіонату світу в Росії він грає на органі в берлінській Церкві Дванадцяти Апостолів. Зазвичай він створює музичний акомпанемент для німого кіно, але одного разу з'явилась ідея поєднати музику зі спортом.

Фон Ботмер був переконаний, що такому сплетінні є щось унікальне, і йому було цікаво зрозуміти, чи схвалюють цю "дивну ідею" затяті вболівальники.

"Йому не варто було хвилюватися. Коли він прибув до церкви за півтори години перед виступом, за його словами, біля дверей вже стояли в очікуванні вісім людей. А коли шоу почалося, їх уже було близько 500", - пише газета.

Живий музичний супровід додає іграм атмосфери драми, комедії та всього спектру емоцій, що знаходяться між ними, вважає New York Times. Іноді фон Ботмер грає музику з "Зоряних Війн", і вона стає супроводом для бурхливих моментів на полі, коли суддя показує гравцям жовті й червоні картки. А коли хтось з гравців забиває гол, слухачі можуть почути авторську обробку гімну країни, чия команда досягає тріумфу.

"Коли ви просто створюєте музику для фільму, ви реагуєте лише на нього. А тут публіка реагує на гру, але також і на музику. І я реагую на гру і одночасно на публіку", - пояснює фон Ботмер.

На груповому етапі чемпіонату, коли Німеччина грала з Південною Кореєю, він створював живий музичний акомпанемент для в'язнів у берлінський колонії, пише видання. Німці той матч програли, і музиканту довелося підлаштовуватися як під події на полі, так і під настрій публіки. "Це (музика - Ред.) дивним чином дозволяє легше перенести поразку, адже йдеться більше про спорт, ніж про перемогу", - цитує фон Ботмера газета.

Майже бездоганний образ

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Герцогині Сассекська Меган Маркл виглядала надзвичайно елегантно під час візиту до Ірландії, але припустилася однієї прикрої помилки в образі, розповідає Daily Express.

Видання пише, що 36-річна дружина принца Гаррі, яка "зазвичай виглядає бездоганно", дуже вдало підібрала колір костюма. До Дубліна вона прибула у смарагдовому вбранні, що не могло не сподобатися жителям острова, який асоціюють саме з цим кольором.

Однак конфуз трапився з її сумочкою, зауважує Daily Express. Готуючись до візиту, Меган "забула зняти частину плівки" з нового аксесуара. "Пильно придивившись до герцогині, фанати помітили, що на захисних кнопках сумочки залишилась частина упаковки", - пише видання.

Утім, це не завадило прихильникам стилю Маркл розкупити всі наявні в магазинах сумочки такого кольору за лічені години після її появи в Дубліні, зауважується в статті.

Кому загрожує "музичний параліч"

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Коли настає пік зацікавленості в пошуку хорошої музики? Для французів цей момент настає у віці 27 років, пише Le Monde.

Через певний час після цього трапляється те, що дехто називає "музичним паралічем". Музичні смаки "застигають" і залишаються незмінними протягом подальших десятиліть.

"Серед причин, якими пояснюють це небажання відкривати нове і пробиратись крізь невідомі музичні простори, називають роботу, яка забирає багато часу, дітей, які так само потребують чимало часу, а також надто велику кількість пісень, що є доступними для прослуховування", - пише газета.

Занадто великий вибір люди, які страждають на так званий "музичний параліч", розглядають не як шанс, а як гальма.

Як зазначає Le Monde, дослідження, проведене на замовлення сервісу Deezer, свідчить, що в різних країнах "музичний параліч" настає в різному віці. Для німців це 31 рік, британців - 30 років, а бразильців - усього 23 роки.

Між тим, сервіси онлайн-прослуховування музики на кшталт Spotify звинувачують у тому, що вони схильні пропонувати слухачам певний набір одних і тим самих пісень. Як і на радіо, спрацьовує принцип, за яким слухач, якого занурюють в нову музику, просто перемикає на іншу радіостанцію, щоб знайти більш знайоме звучання.

На думку видання, нещодавнє дослідження музичних смаків порушує цілу низку питань про те, як ці смаки можуть бути спрямовані в певний бік і відшліфовані музичними онлайн-сервісами. І неважливо, роблять це комп'ютерні алгоритми чи люди, зауважує Le Monde.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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